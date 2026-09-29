Dividir o vestiário com jogadores já consolidados no cenário europeu deu a Bidon a chance de observar Guimaraes de perto, já que há muito tempo ele admira as atuações do meio-campista do Arsenal nos maiores palcos. Destacando sua admiração pela autoridade do compatriota no meio-campo, Bidon explicou: "Da geração atual, Bruno Guimaraes é um cara que eu acompanho de perto. Ele fez uma Copa do Mundo muito boa e conseguiu se destacar."

O contato direto nos treinos só reforçou por que ele vê o ex-jogador do Lyon como uma referência para a carreira: "É alguém que já viveu muita coisa no futebol. Começou cedo lá no Brasil e é alguém em quem eu me espelho muito. Pelo convívio com ele, dá para ver que tem uma mentalidade vencedora muito forte. E em campo, nem preciso dizer, ele vem jogando muito bem."