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Breno Bidon revela inspiração em Bruno Guimaraes após convocação surpresa para o Brasil do jovem destaque do Corinthians
- Avalon.red
Meio-campista revelação garante reconhecimento na equipe principal
Uma primeira convocação surpreendente para a seleção principal representa um reconhecimento significativo à forma consistente do jovem meio-campista no futebol sul-americano. Depois de ganhar experiência valiosa em torneios com a equipe sub-20, Bidon rapidamente se firmou como presença indispensável no meio-campo do Corinthians, somando mais de 100 partidas pelo time principal desde 2024. Trabalhar ao lado de estrelas internacionais já consolidadas na concentração deu um enorme impulso de moral ao talento emergente, que busca provar que merece vestir a camisa da Seleção.
"Estou realizando um sonho de infância"
Refletindo sobre uma estreia internacional que chegou antes do esperado, Bidon falou abertamente sobre seu orgulho em entrevista oficial ao canal de mídia da CBF. Ao expressar sua felicidade por alcançar o auge do futebol brasileiro, Bidon disse: "A sensação é a melhor possível. Estou realizando um sonho de infância."
Determinado a absorver cada lição durante seu período com a equipe principal, o meio-campista acrescentou: "Nunca imaginei que estaria vivendo esse momento tão rápido. Acredito que vou aproveitar ao máximo tudo o que puder aqui. É uma experiência enorme, então acredito que esse momento será muito importante para mim. Que seja o primeiro de muitos."
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"Guimaraes é um cara que acompanho de perto"
Dividir o vestiário com jogadores já consolidados no cenário europeu deu a Bidon a chance de observar Guimaraes de perto, já que há muito tempo ele admira as atuações do meio-campista do Arsenal nos maiores palcos. Destacando sua admiração pela autoridade do compatriota no meio-campo, Bidon explicou: "Da geração atual, Bruno Guimaraes é um cara que eu acompanho de perto. Ele fez uma Copa do Mundo muito boa e conseguiu se destacar."
O contato direto nos treinos só reforçou por que ele vê o ex-jogador do Lyon como uma referência para a carreira: "É alguém que já viveu muita coisa no futebol. Começou cedo lá no Brasil e é alguém em quem eu me espelho muito. Pelo convívio com ele, dá para ver que tem uma mentalidade vencedora muito forte. E em campo, nem preciso dizer, ele vem jogando muito bem."
Novato mira possível estreia internacional
Bidon pode conquistar sua primeira convocação pela seleção principal quando a equipe de Carlo Ancelotti enfrentar a Austrália em um amistoso nesta terça-feira. A delegação depois seguirá para a Índia para um segundo amistoso em 3 de outubro, encerrando sua turnê internacional. A possível rotação do elenco nos dois jogos oferece uma oportunidade oportuna para o jovem impressionar a comissão técnica e garantir uma vaga regular em futuras convocações.
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