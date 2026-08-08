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Bremer fala sobre seu futuro na Juventus em meio ao interesse de Tottenham e Bayern de Munique
Bremer se compromete com a Juventus
O zagueiro da Juventus Bremer afastou com firmeza os rumores de uma saída de Turim no verão europeu em meio ao interesse de Tottenham, Bayern e Inter de Milão. O brasileiro de 29 anos soma 122 partidas pelos bianconeri desde que fez a mudança dentro da cidade, saindo do Torino, em 2022. Durante a campanha de 2025-26 sob o comando de Luciano Spalletti, Bremer foi o pilar da defesa ao registrar os segundos melhores números do elenco em duelos aéreos vencidos (79) e cortes (113), mesmo com o clube terminando em um decepcionante sexto lugar na Serie A.
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Zagueiro rejeita rumores de saída
Ao abordar as especulações que o ligam a grandes clubes de toda a Europa, Bremer ressaltou seu compromisso inabalável de permanecer no Allianz Stadium. Ao falar sobre seu futuro com a Juventus, Bremer disse à La Gazzetta dello Sport: "Eu não pedi à Juventus para me vender. Especialmente em um momento difícil, para o clube e para mim, isso nunca passou pela minha cabeça; seria como fugir. Se um dia eu me separar da Juventus, talvez quando estiver mais velho, sairei pela porta da frente, de cabeça erguida."
Brasileiro exige padrões mais altos
Bremer já havia manifestado sua frustração com a queda de padrão da Juventus, sustentando que um clube do tamanho da Juve não deveria se contentar em apenas brigar por uma vaga entre os quatro primeiros da Serie A. No entanto, o defensor brasileiro, cujo único título em Turim até aqui é a Coppa Italia de 2023-24, esclareceu que sua crítica partiu estritamente do desejo de recolocar o clube em sua antiga glória.
Ao explicar a motivação por trás de seus comentários, Bremer insistiu: "Não disse essas coisas porque estava procurando uma desculpa para sair. Pelo contrário, eu estava tentando expressar minha ambição; não me contento em encerrar minha carreira com uma Coppa Italia na prateleira.
"Quero mais, e quero que a Juventus volte ao nível ao qual pertence. Como Spalletti disse, ainda estamos um pouco distantes, mas estamos lançando bases importantes, [Randal] Kolo Muani, [Kerim] Alajbegovic. E estou apostando no meu amigo Douglas Luiz, que tem qualidades de sobra e vai mostrá-las."
- AFP
Preparação da pré-temporada é fundamental
A Juventus tem três amistosos de pré-temporada restantes para refinar o sistema tático de Spalletti antes de iniciar sua campanha na Serie A contra o Frosinone em 23 de agosto. A integração de recém-chegados como Kolo Muani e Alajbegovic deve reforçar a busca da equipe por garantir o retorno às vagas da Champions League. Esses próximos compromissos oferecerão uma indicação clara do nível de preparação da Juventus para fazer uma campanha séria na temporada que vem.
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