Bremer fala sobre seu futuro na Juventus em meio ao interesse de Tottenham e Bayern de Munique

Bremer já havia manifestado sua frustração com a queda de padrão da Juventus, sustentando que um clube do tamanho da Juve não deveria se contentar em apenas brigar por uma vaga entre os quatro primeiros da Serie A. No entanto, o defensor brasileiro, cujo único título em Turim até aqui é a Coppa Italia de 2023-24, esclareceu que sua crítica partiu estritamente do desejo de recolocar o clube em sua antiga glória.

Ao explicar a motivação por trás de seus comentários, Bremer insistiu: "Não disse essas coisas porque estava procurando uma desculpa para sair. Pelo contrário, eu estava tentando expressar minha ambição; não me contento em encerrar minha carreira com uma Coppa Italia na prateleira.

"Quero mais, e quero que a Juventus volte ao nível ao qual pertence. Como Spalletti disse, ainda estamos um pouco distantes, mas estamos lançando bases importantes, [Randal] Kolo Muani, [Kerim] Alajbegovic. E estou apostando no meu amigo Douglas Luiz, que tem qualidades de sobra e vai mostrá-las."