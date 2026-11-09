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Grafica Calciomercato Bremer Juve 2026 esulta 16 9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Bremer como artilheiro da Juventus simboliza o fracasso das contratações de atacantes: todos os números

Juventus
Campeonato Italiano
R. Kolo Muani
G. Bremer
N. Woltemade

Kolo Muani e Woltemade marcaram, juntos, dois gols em 11 rodadas do campeonato.

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Após 11 rodadas do campeonato, o artilheiro da Juventus é um zagueiro, Gleison Bremer, com 3 gols. Em seguida vem um ponta, Edon Zhegrova, com 2 gols, enquanto, dos quatro centroavantes do elenco da Juventus, dois marcaram um gol cada (Randal Kolo Muani e Nick Woltemade) e os outros dois não marcaram nenhum (Jeff Ekhator, que voltou recentemente após duas lesões, e Arek Milik, não inscrito nem na Serie A nem na Europa League). Esse dado, por si só, explica o sétimo lugar da equipe de Luciano Spalletti na tabela, muito mais do que outras análises. E o dado mais alarmante, obviamente, é o que diz respeito a Kolo Muani e Woltemade: 2 gols somados em 11 rodadas do campeonato.

  • 13º ataque da Série A

    Na Serie A, a Juventus marcou 15 gols, distribuídos da seguinte forma: Bremer, 3 gols; Zhegrova, 2 gols; Douglas Luiz, Kolo Muani, Alajbegovic, Conceicao, Gatti, Koopmeiners, Boga, Nico Gonzalez, McKennie e Woltemade, 1 gol cada. Com 15 gols, a Juventus tem o 13º ataque da Serie A (a Roma lidera com 31 gols, seguida pela Inter, com 28, e pela Lazio, com 25), um número evidentemente baixo demais para alimentar ambições elevadas, seja pelo título da Serie A, seja pela classificação para a Champions League. Mas, com números assim, nem mesmo a classificação para a Europa League ou para a Conference League pode ser dada como certa. De fato, a Juventus hoje está fora de ambas.

    O ataque da Juventus vai melhor na Europa League, competição em que a equipe marcou 11 gols em 4 partidas e na qual Kolo Muani e Woltemade anotaram 4 gols cada.

  • AS ATENUANTES

    As atenuantes para Spalletti são, sobretudo, as lesões, que atingiram especialmente o jogador mais talentoso do time, o camisa 10 Kenan Yildiz, que esteve em campo por apenas 69 minutos até agora, na primeira rodada do campeonato. Além do turco, o técnico da Juventus também teve de lidar, nesta primeira parte da temporada, com as lesões de Ekhator, Nico Gonzalez, Conceicao e Boga.

  • OS PROBLEMAS E AS SOLUÇÕES

    Apesar das atenuantes parciais relacionadas aos problemas no departamento médico, é preciso dizer que as dificuldades da Juventus para marcar gols têm causas estruturais, não são fruto do acaso e remontam às escolhas no mercado feitas pela Juventus nas últimas janelas de transferências.

    A passagem de três diretores pelo clube nos últimos três anos (Giuntoli, Comolli e Carnevali) resultou, por exemplo, em um acúmulo de pontas sem que fosse contratado um verdadeiro centroavante à altura da Juventus. Independentemente dos números apresentados, Woltemade é um jogador emprestado sem opção de compra e, portanto, não pode ser incluído em um projeto. Já no caso de Kolo Muani, as últimas atuações (positivas) mostraram que a qualidade de seu jogo e seu rendimento aumentam quando ele atua como ponta ou segundo atacante, em vez de centroavante. De agora até janeiro, caberá a Spalletti e, depois, sobretudo à diretoria, no mercado de inverno, corrigir uma situação que, se continuar nesse rumo, muito dificilmente permitirá à Juventus alcançar seus objetivos na temporada.

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  • OS NÚMEROS DO ATAQUE DA JUVENTUS EM TODAS AS COMPETIÇÕES NESTA TEMPORADA

    CENTROAVANTES

    Randal Kolo Muani: 4 gols em 15 jogos (1.146 minutos)

    Nick Woltemade: 4 gols em 13 jogos (746 minutos)

    Jeff Ekhator: 0 gols em 2 jogos (24 minutos)

    Arek Milik: 0 gols em 0 jogos

    PONTAS

    Kenan Yildiz: 0 gols em 1 jogo (69 minutos)

    Nico Gonzalez: 2 gols em 9 jogos (473 minutos)

    Francisco Conceicao: 1 gol em 9 jogos (526 minutos)

    Kerim Alajbegovic: 2 gols em 14 jogos (666 minutos)

    Edon Zhegrova: 2 gols em 9 jogos (248 minutos)

    Jeremie Boga: 1 gol em 10 jogos (275 minutos)

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