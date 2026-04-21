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Brasileiros, discípulos de Kuffour e uma dica no cabeleireiro: a história turbulenta das camisas do FC Bayern de Munique

Bundesliga
Especiais e Opinião
Bayern de Munique

O repórter do SPOX, Nino Duit, foi premiado por seu artigo detalhado sobre a história das camisas do FC Bayern, publicado em janeiro de 2025.

Na cerimônia de gala da Associação de Jornalistas Esportivos Alemães (VDS), realizada na segunda-feira em Berlim, o texto ficou em segundo lugar no Prêmio Multimídia 2025.

  • Para o artigo, Duit reuniu curiosidades e estatísticas e conversou com o “historiador não oficial das camisas do FC Bayern” e autor Raimund Simmet, bem como com o designer de camisas Mirko Borsche. Aqui está o artigo premiado para você ler.

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