Na cerimônia de gala da Associação de Jornalistas Esportivos Alemães (VDS), realizada na segunda-feira em Berlim, o texto ficou em segundo lugar no Prêmio Multimídia 2025.
Imago
Traduzido por
Brasileiros, discípulos de Kuffour e uma dica no cabeleireiro: a história turbulenta das camisas do FC Bayern de Munique
Para o artigo, Duit reuniu curiosidades e estatísticas e conversou com o “historiador não oficial das camisas do FC Bayern” e autor Raimund Simmet, bem como com o designer de camisas Mirko Borsche. Aqui está o artigo premiado para você ler.