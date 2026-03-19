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Brasileiros Sul-Americana GOALGetty/GOAL
Gabriel Marin

Por que os brasileiros não conseguem dominar a Sul-Americana igual dominam a Libertadores?

Mesmo com hegemonia recente no principal torneio do continente, clubes do Brasil acumulam frustrações na "segunda prateleira" sul-americana

Nos últimos anos, o futebol brasileiro construiu uma hegemonia impressionante na Libertadores. Desde 2019, todos os campeões do torneio são do Brasil, em uma sequência que evidencia o abismo competitivo em relação aos demais países do continente.

Mais do que títulos, o domínio também aparece nas finais: cinco das últimas seis decisões foram disputadas entre clubes brasileiros, algo praticamente impensável em décadas anteriores.

Esse cenário reflete uma combinação de fatores: receitas maiores com direitos de TV, estádios modernos, capacidade de investimento e elencos mais caros. Em resumo, o Brasil virou a principal potência econômica e esportiva da América do Sul.


  • FBL-SUDAMERICANA-LANUS-MINEIROAFP

    Na Sul-Americana a história é diferente

    Se na Libertadores o cenário é de supremacia, na Sul-Americana o roteiro muda completamente.

    Apesar de marcar presença nas últimas cinco finais, os clubes brasileiros têm acumulado frustrações. Atlético-MG, Cruzeiro, Fortaleza, São Paulo e Red Bull Bragantino chegaram às finais, mas não conseguiram converter o favoritismo em títulos, ampliando uma sequência de cinco vice-campeonatos nos últimos anos.

    Historicamente, o desempenho também é mais modesto: em mais de duas décadas de competição, o Brasil conquistou apenas cinco títulos, número abaixo do esperado considerando sua força no continente.

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  • Racing Club v Cruzeiro: Final - Copa CONMEBOL Sudamericana 2024Getty Images Sport

    Prioridade esportiva

    A principal explicação passa pela forma como os clubes brasileiros encaram cada torneio.

    A Libertadores é tratada como prioridade máxima, esportiva, financeira e simbólica. Já a Sul-Americana, muitas vezes, entra no calendário como um "plano B".

    Na maioria das vezes, os clubes que se classificam para a Sul-Americana ou caem da Libertadores poupam jogadores visando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Além disso, times que entram diretamente na competição costumam estar em reconstrução ou em temporadas irregulares.

  • Liga Deportiva Universitaria v Fortaleza - Copa CONMEBOL Sudamericana 2023 FinalGetty Images Sport

    Elencos caros, mas nem sempre focados

    Existe um paradoxo importante: o Brasil tem os elencos mais caros da América do Sul, mas isso não se traduz automaticamente em domínio na Sul-Americana.

    Os altos salários e investimentos são direcionados, principalmente, para disputar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Isso faz com que a rotação de elenco seja maior na Sul-Americana e o nível competitivo caia em jogos decisivos.

    Enquanto isso, clubes de países como Argentina e Equador encaram a competição como prioridade máxima, escalando força total em todas as fases.

  • Sao Paulo v Independiente del Valle - Copa CONMEBOL Sudamericana 2022: FinalGetty Images Sport

    Diferença de mentalidade e contexto

    Outro fator relevante é o contexto competitivo. Para muitos clubes fora do Brasil, a Sul-Americana representa a principal chance de título internacional, além da classificação para a Libertadores e a projeção financeira e esportiva.

    Já para os brasileiros, especialmente os clubes mais relevantes, o torneio frequentemente tem peso menor. Com isso, essa diferença de mentalidade impacta diretamente o desempenho em finais equilibradas.

  • FBL-SUDAMERICANA-LANUS-MINEIROAFP

    O torneio mais equilibrado

    Diferente da Libertadores, onde o poder financeiro cria um abismo técnico, a Sul-Americana é mais equilibrada.

    Sem a presença constante dos clubes mais ricos em sua melhor versão, o torneio se torna mais imprevisível e isso abre espaço para surpresas.

    Enquanto a Libertadores virou território quase exclusivo do Brasil, a Sul-Americana continua sendo um campo mais democrático.

  • Athletico Paranaense v Red Bull Bragantino - Copa CONMEBOL Sudamericana 2021: FinalGetty Images Sport

    Isso pode mudar?

    A tendência é que, no médio prazo, o Brasil também passe a dominar a Sul-Americana, mas isso depende de mudança de postura.

    Para isso acontecer, alguns fatores seriam determinantes como a valorização esportiva do torneio pelos clubes, o uso de equipes titulares em fases decisivas e um planejamento específico para competições continentais.

    Outro ponto que pode atrair mais as equipes brasileiras é a premiação. Caso a Conmebol aumente o valor ganho pelo campeão, os times podem ter um incentivo a mais para focar na competição.

    Se os clubes brasileiros passarem a tratar a Sul-Americana com o mesmo peso da Libertadores, a diferença econômica tende a falar mais alto, como já acontece no principal torneio do continente.