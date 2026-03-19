Por que os brasileiros não conseguem dominar a Sul-Americana igual dominam a Libertadores?

Nos últimos anos, o futebol brasileiro construiu uma hegemonia impressionante na Libertadores. Desde 2019, todos os campeões do torneio são do Brasil, em uma sequência que evidencia o abismo competitivo em relação aos demais países do continente.

Mais do que títulos, o domínio também aparece nas finais: cinco das últimas seis decisões foram disputadas entre clubes brasileiros, algo praticamente impensável em décadas anteriores.

Esse cenário reflete uma combinação de fatores: receitas maiores com direitos de TV, estádios modernos, capacidade de investimento e elencos mais caros. Em resumo, o Brasil virou a principal potência econômica e esportiva da América do Sul.



