Brasileirão e Série B adotam regras "antijogo" da Copa do Mundo a partir da próxima rodada

Brasileirão e Série B terão novas regras para combater a chamada “cera” a partir da próxima rodada. As mudanças foram aprovadas nesta segunda-feira (10), em reunião com os clubes das duas divisões, e entrarão em vigor na 23ª rodada dois dos campeonatos. A maior parte das medidas foi testada durante a Copa do Mundo de 2026 e tem como principal objetivo reduzir o tempo perdido em cobranças de bola parada, substituições, atendimentos médicos e outras situações que interrompem o jogo.

A decisão acontece após um estudo da CBF apontar que o futebol brasileiro está entre os países com menor tempo de bola rolando entre as principais ligas. O Brasileirão Série A registra média de 52min54s, enquanto a Série B tem 51min09s. As duas competições ficam à frente apenas da LPF Apertura, da Argentina, que apresenta 50min02s. A CBF estabeleceu como meta chegar a 57 minutos de bola em jogo com a aplicação do novo conjunto de medidas.

Além de regras "antijogo", a Lei Vini Jr passará a ser válida nos campeonatos, prevendo cartão vermelho para jogadores, reservas ou atletas substituídos que cubram a boca ao se comunicarem com um adversário de maneira provocativa, depreciativa ou inflamatória. A regra foi testada na Copa do Mundo e busca coibir comportamentos considerados antidesportivos durante discussões entre jogadores.

Abaixo, veja todas as novas medidas que estarão presentes na Série A e B do Campeonato Brasileiro a partir da próxima rodada.