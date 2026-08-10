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imago-sport-1080848344.jpgO JOGO PHOTO PRESS
Joaquim Lira Viana

Brasileirão e Série B adotam regras "antijogo" da Copa do Mundo a partir da próxima rodada

Brasileirão
Série B
Copa do Mundo

Mudanças aprovadas pelos clubes entram em vigor na 23ª rodada e buscam aumentar o tempo de bola rolando nas duas principais divisões do futebol brasileiro

Brasileirão e Série B terão novas regras para combater a chamada “cera” a partir da próxima rodada. As mudanças foram aprovadas nesta segunda-feira (10), em reunião com os clubes das duas divisões, e entrarão em vigor na 23ª rodada dois dos campeonatos. A maior parte das medidas foi testada durante a Copa do Mundo de 2026 e tem como principal objetivo reduzir o tempo perdido em cobranças de bola parada, substituições, atendimentos médicos e outras situações que interrompem o jogo.

A decisão acontece após um estudo da CBF apontar que o futebol brasileiro está entre os países com menor tempo de bola rolando entre as principais ligas. O Brasileirão Série A registra média de 52min54s, enquanto a Série B tem 51min09s. As duas competições ficam à frente apenas da LPF Apertura, da Argentina, que apresenta 50min02s. A CBF estabeleceu como meta chegar a 57 minutos de bola em jogo com a aplicação do novo conjunto de medidas.

Além de regras "antijogo", a Lei Vini Jr passará a ser válida nos campeonatos, prevendo cartão vermelho para jogadores, reservas ou atletas substituídos que cubram a boca ao se comunicarem com um adversário de maneira provocativa, depreciativa ou inflamatória. A regra foi testada na Copa do Mundo e busca coibir comportamentos considerados antidesportivos durante discussões entre jogadores.

Abaixo, veja todas as novas medidas que estarão presentes na Série A e B do Campeonato Brasileiro a partir da próxima rodada.

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  • 60 segundos de ausência para jogador de linha em caso de atendimento médico ao goleiro

    A partir da 23ª rodada da Série A e Série B, se o goleiro de uma equipe solicitar atendimento médico, um jogador de linha da mesma equipe terá de deixar o campo por um minuto. O intuito é diminuir a cera por suposta lesão no goleiro, com esse tipo de pausa podendo servindo para treinadores passarem instruções aos atletas ou para a equipe em vantagem demorar na volta da partida. A regra não foi usada na Copa do Mundo, mas será adotada na Espanha e Inglaterra na próxima temporada.

    O jogador que deixará o campo será definido de duas formas: o técnico terá dez segundos para indicar quem sairá ou o capitão deixará o campo assim que a equipe médica entrar. Se o goleiro for o capitão, um jogador será previamente sorteado para cumprir a punição.

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  • Espera de 60 segundos para voltar ao campo

    Jogadores que receberem atendimento médico fora de campo terão de esperar pelo menos 60 segundos antes de retornar à partida. A medida tenta evitar que lesões sejam usadas para interromper o jogo.

  • Cinco segundos para efetuar a cobrança de lateral

    O jogador terá cinco segundos para realizar a cobrança depois que o árbitro determinar que há uma demora deliberada. Caso ultrapasse o limite, o lateral será revertido para o adversário.

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  • Cinco segundos para efetuar o tiro de meta

    Assim como no lateral, haverá limite de cinco segundos para a cobrança quando o árbitro identificar cera. Se o goleiro ou outro jogador ultrapassar o tempo, o adversário ganhará um escanteio.

  • Dez segundos para efetuar a substituição

    O jogador substituído terá dez segundos para deixar o campo após a sinalização do quarto árbitro. Se demorar mais que isso, o substituto só poderá entrar depois de um minuto.

  • VAR para corrigir segundo cartão amarelo

    O VAR poderá ser utilizado para corrigir casos em que o árbitro aplicar por engano um segundo cartão amarelo e, consequentemente, expulsar um jogador. A medida amplia as situações em que a tecnologia poderá intervir.

  • VAR para revisão de escanteio (só a partir de 2027)

    A partir de 2027, o VAR poderá revisar escanteios que tenham resultado diretamente em gol ou pênalti. A mudança amplia o alcance da tecnologia em lances decisivos.