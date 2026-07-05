Brasil x Noruega, as notas de CM: Nyland e Haaland foram monstruosos, Schjelderup decidiu o jogo. Bruno Guimarães e Endrick foram desastrosos

NYLAND 9: heróico em pelo menos três ocasiões no primeiro tempo, sobretudo quando tirou a tranquilidade de Bruno Guimaraes, não lhe deu pontos de referência e defendeu o pênalti dele. Repetiu a dose no perigoso chute cruzado de Martinelli pela esquerda e no chute cruzado de Vinicius à queima-roupa. No início do segundo tempo, ele se destaca novamente ao defender o chute perigoso de Ryan da entrada da área e, em seguida, a tentativa certeira (mas em impedimento) de Bruno Guimarães. Desnecessário o salto aos 85 minutos para defender o chute de Danilo Santos, que subiu após o desvio de Ajer. Venceu-o apenas o pênalti de Neymar.
RYERSON 5: se segura durante boa parte do primeiro tempo diante das arrancadas de um Vinícius que não parece, de cara, tão inspirado quanto em seus melhores dias. Sua função declarada é defender sua área de responsabilidade e nada mais; de fato, quase nunca se vê ele no campo do Brasil. Mas quando o craque da Seleção entra em ação, para ele é um sofrimento e, de fato, pouco mais de uma hora depois, Solbakken o substitui.
(a partir dos 63' AURSNES 6: traz energia no momento decisivo da partida e não fica nada mal diante dos atacantes do Brasil. Entrada valiosa).
HEGGEM 7: prodigioso ao recuperar a bola de Cunha, que avançava em direção ao gol de Nyland após uma perda de bola de Nusa no meio-campo. Desde o início, mostra-se como o elemento mais seguro da defesa norueguesa, capaz de comandá-la e corrigir os deslizes dos companheiros de linha. Sólido.
AJER 5: corre o risco de manchar irremediavelmente sua atuação e a da Noruega com a desastrosa entrada deslizante com a qual derruba Cunha dentro da área, em vez de acompanhá-lo para fora, como manda o manual. Em constante dificuldade, no primeiro tempo perde a marcação de Martinelli, que por uma questão de centímetros não consegue acertar a cabeçada certeira. Recupera-se parcialmente com o passar dos minutos; aos 65', por pouco não dá a assistência para o gol de Haaland com uma ótima inserção.
(a partir dos 95' OSTIGARD 5,5: azarado. Nos poucos minutos que teve à disposição, cometeu a falta que resultou em pênalti, dando ao Brasil a chance de voltar ao jogo.)
MOLLER WOLFE 6,5: o duelo com Rayan é um dos mais interessantes da partida, mas basicamente termina empatado. Se no primeiro tempo ele precisa conter as investidas do adversário para dar cobertura a Nusa, com a entrada de Schjelderup ele encontra mais oportunidades de combinar jogadas e se destacar. Um cruzamento seu pela esquerda quase resulta em algo positivo, graças a uma saída imperfeita de Alisson. Ele termina em constante ascensão.
ODEGAARD 7: a melhor chance de gol da Noruega no primeiro tempo foi criada por ele, quando Haaland abriu espaço para que ele chutasse sozinho diante de Alisson, mas ele se deixou hipnotizar pelo goleiro brasileiro. Foi fatal a perda de posse de bola na sua área, que gerou uma chance importante para Vinicius. Assume o comando no segundo tempo, quando se torna o jogador onipresente no meio-campo, valioso tanto ao recuar perto de Berge para ajudar na saída de bola, quanto como meia-atacante para se inserir nos espaços e distribuir o jogo nos últimos trinta metros.
BERGE 6: atuação clássica, sem brilho nem falhas. Equilibrador na frente da defesa para tentar conter as investidas dos jogadores brasileiros, se contenta com uma condução de jogo básica, muitas vezes em parceria com Odegaard, que frequentemente recua para a sua posição.
BERG 7: logo aos 4 minutos, ele fica com o grito engasgado na garganta ao ver que, após passe de Sorloth, a bola bate em Alisson, mas a marcação de impedimento do atacante do Atlético de Madrid anula tudo. Quase nunca se aventura para a frente, limitando-se a recuperar algumas bolas no meio-campo e deixando ao mais habilidoso Odegaard a tarefa de comandar o jogo no meio. Mas percorre uma quantidade incalculável de quilômetros, sobretudo quando a partida entra no calor da disputa e na fase decisiva. Partida de enorme sacrifício.
NUSA 5: primeiro tempo de pesadelo para uma das armas mais eficazes de Solbakken. No papel, sua velocidade deveria causar estragos diante de um jogador mais experiente, mas também mais experiente em termos de quilometragem, como o ex-jogador da Juventus, Danilo. Não só ele nunca consegue ultrapassá-lo, como também perde duas bolas que geram outras tantas chances para o Brasil, a começar daquela do pênalti que Bruno Guimarães acabou errando. Solbakken o repreende impiedosamente após os primeiros 45 minutos.
(a partir dos 46' SCHJELDERUP 7,5: em comparação com Nusa, ele é menos anárquico, mais inclinado a trocar passes com Moller Wolfe e, de maneira geral, a fazer a ligação entre as linhas. Por aquele lado, a Noruega ataca com maior continuidade e eficácia a partir do momento em que ele entra em campo e se destaca de repente aos 75', quando seu chute de direita na altura do primeiro poste obriga Alisson a fazer uma defesa. Foi dele o passe perfeito para o cabeceio vencedor de Haaland
HAALAND 9: um monstro. Basta-lhe meia bola (neste caso, duas) para decidir uma partida, e que partida! Praticamente não se vê dele durante a primeira meia hora, bem marcado pela dupla Marquinhos-Gabriel, mas, acima de tudo, nunca devidamente lançado pelos companheiros. Nusa não está em um bom dia, Sorloth faz pouco pela direita, mas mesmo assim se coloca à disposição da equipe, esticando a defesa verde-ouro e começando a vencer cada vez mais disputas nas bolas longas lançadas pela defesa. Ele quase marca no início do segundo tempo, após uma bela jogada de Ajer; quando não consegue por centímetros, é simplesmente extraordinário no movimento com que se livra da marcação de Gabriel, vai buscar no alto o cruzamento de Schjelderup e manda a bola com uma força indescritível para o fundo do gol, por cima de Alisson. Em seguida, ele cria do nada o “chute forte” com o qual sela a vitória, alcançando Messi e Mbappé no topo da tabela de artilheiros.
SORLOTH 5: apenas um lampejo, importante, em uma atuação em que a posição de ponta direita o prejudica demais em relação às suas melhores qualidades. Surpreende Douglas Santos no início da partida e dá a assistência para o possível 1 a 0 marcado por Berg, mas a sinalização de impedimento inicial pelo bandeirinha anula tudo. Depois, desaparece de campo sem deixar mais rastros. (a partir dos 46' BOBB 6: traz aquela vivacidade nos espaços apertados, também para dar início às investidas de Berg, Odegaard ou Aursnes — algo que um centroavante emprestado à lateral, como Sorloth, não poderia oferecer
TÉCNICO SOLBAKKEN 8: a sorte ajuda os ousados, mas esta Noruega é uma seleção muito forte, provavelmente a mais forte de todos os tempos na história deste país. O destino dá uma mãozinha nos momentos decisivos, quando o Brasil desperdiça um pênalti e uma chance enorme no placar de 0 a 0 com Endrick. Mas, enquanto o Brasil escolhe o caminho errado na encruzilhada, a Noruega não se abala, permanece sempre mentalmente no jogo e, também graças às jogadas certeiras do técnico, vence com as duas únicas finalizações à meta do centroavante que, junto com Kane, é hoje o jogador mais decisivo do mundo.