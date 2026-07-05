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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Brasil x Noruega, as notas de CM: Nyland e Haaland foram monstruosos, Schjelderup decidiu o jogo. Bruno Guimarães e Endrick foram desastrosos

Brasil x Noruega
Copa do Mundo
Brasil
Noruega

Nossos destaques e decepções das oitavas de final, que garantem a classificação da equipe de Solbakken

A Noruega se confirma como o pesadelo do Brasil — que nunca venceu em confrontos diretos com a seleção escandinava — e a elimina da Copa do Mundo nas oitavas de final. Um fracasso histórico para a equipe de Carlo Ancelotti, que não saía da competição tão cedo desde a Itália ’90. No dia do aniversário da tríplice de Paolo Rossi que fez a Seleção chorar na Espanha ’82, outro atacante monumental rouba a cena — Haaland — e proporciona a segunda grande surpresa nesta fase de mata-mata, após o colapso da Alemanha contra o Paraguai.


Aqui estão nossas notas do jogo Brasil x Noruega

  • AVALIAÇÕES DO BRASIL

    ALISSON 6: Prodigioso no final do primeiro tempo ao defender o chute de Odegaard, que estava em posição mais do que favorável. Deixou a torcida na ponta dos dentes ao quase não conseguir tocar na bola em um cruzamento vindo da esquerda de Moller Wolfe, mas não teve como fazer nada quando Haaland começou seu show individual.


    DANILO 5: no primeiro tempo, se saiu até que bem, graças ao dia para esquecer de Nusa. No segundo tempo, a situação mudou com um Schjelderup muito mais dinâmico e imprevisível, que o tirou de posição, aproveitando também as investidas de Moller Wolfe e Berg.


    MARQUINHOS 5,5: desempenho difícil de comentar para o pilar da defesa do Brasil. Ele controla a partida sem arriscar nada durante boa parte do jogo, mas é atropelado no segundo tempo pela fúria de Haaland. Assiste, impotente, à enésima derrota na Copa do Mundo de uma equipe que é apenas uma lembrança distante da verdadeira Seleção.


    GABRIEL MAGALHÃES 5: partida sem grandes preocupações em grande parte do tempo, pois a Noruega criou poucas jogadas, principalmente no primeiro tempo, e porque o arquirrival Haaland nunca entrou no ritmo certo. Comete apenas um deslize em toda a partida, mas é justamente esse que custa caro à equipe de Ancelotti, quando perde completamente a marcação sobre Haaland. Ele também fica parado assistindo à jogada do segundo gol do fenômeno do Manchester City.

    DOUGLAS SANTOS 5,5: é pego de surpresa logo no início por Sorloth, que aproveita sua distração e dá passe para Berg marcar o primeiro gol dos noruegueses, mas, para sua sorte, houve impedimento. Joga uma partida muito cautelosa, sem grandes destaques, talvez até para dar cobertura a Vinicius. Muito pouco.


    CASEMIRO 5,5: em ritmo moderado, mas sempre com bom posicionamento e a percepção de fazer a coisa certa no momento certo. É o armador de um Brasil que sabiamente decide quando é hora de acelerar o ritmo. Aquele passe criativo, na última jogada do primeiro tempo, por pouco não se transformou na assistência para o gol de Martinelli. Ele caiu visivelmente de rendimento no segundo tempo e teve uma grande chance de dar a assistência para o possível empate em 1 a 1, mas errou completamente a medida do último passe para Neymar ou Endrick.


    BRUNO GUIMARAES 4,5: É o jogador escolhido por Ancelotti para ditar o ritmo da pressão sobre os portadores de bola noruegueses e desencadear os contra-ataques a cargo dos quatro atacantes posicionados à frente. De longe, até agora, o melhor jogador do Brasil em termos de continuidade, mas se mostra tímido ao cobrar um pênalti que poderia ter definido o rumo da partida logo de cara. Ele nunca entra totalmente no jogo, embora tenha sido valioso na recuperação da bola e quase tenha marcado em um cara a cara com Nyland, mas tudo foi anulado por um impedimento

    (a partir dos 79' EDERSON sem nota)


    RAYAN 6: está se tornando o curinga de Ancelotti nesta Copa do Mundo. Começo eletrizante pela lateral direita, mantendo Moller Wolfe em constante estado de alerta, mas também disciplinado taticamente e disposto a se sacrificar para não desequilibrar o Brasil. Obriga Nyland a fazer uma defesa nada fácil aos quinze minutos do segundo tempo.

    (a partir dos 68' DANILO SANTOS 5,5: teve uma chance incrível de empatar a partida, mas seu chute, desviado por Ajer, foi defendido com brilhantismo por Nyland. Fora isso, fez pouco ou nada, não deixando rastros na partida)


    CUNHA 6: sua partida começa com tudo, com uma jogada astuta e típica de um verdadeiro atacante, com a qual, com a ajuda de Ajer, conquista o pênalti que poderia decidir o jogo. Ele tem outra chance, mas é alcançado em profundidade por Heggem; depois, se empenha em um trabalho tático importante e valioso, embora pouco vistoso.

    (a partir dos 58' ENDRICK 4: entra em campo e, após um minuto, desperdiça uma chance claríssima cara a cara com Nyland, errando o último controle antes de chutar. É a jogada que divide o jogo em dois, para pior, e faz com que a partida vire definitivamente a favor da Noruega do implacável Haaland).


    GABRIEL MARTINELLI 6,5: a arma tática surpresa escolhida por Ancelotti para desmontar a sólida defesa norueguesa dá frutos já no primeiro tempo. No inédito 4-2-3-1 escalado pelo técnico italiano, ele é o jogador encarregado de se movimentar entre as linhas, mas também de combinar pela esquerda com Vinicius ou de finalizar pessoalmente a jogada na área. Com desempenho em queda no segundo tempo, Ancelotti o substitui antes da investida final

    (aos 68' NEYMAR 5,5: sua convocação e a decisão de deixar de fora um jogador em muito melhor forma e com potencial muito mais útil, como João Pedro, serão o tema que acompanhará Ancelotti também no inevitável processo que se seguirá a essa eliminação prematura. Ele não estava em condições de fazer mais do que isso; entrou para tentar acender a chama e dar um novo impulso a uma equipe que, fisicamente, estava em declínio. Ele se conforma com o magro consolo de marcar o nono gol na Copa do Mundo já no tempo de acréscimo, mas as imagens de suas lágrimas ao apito final são o retrato triste de sua despedida).


    VINÍCIUS 7: não entra logo no ritmo da partida, bem marcado por Ryerson, cuja missão declarada era avançar pouco ou nada para se preocupar com as arrancadas do craque do Real Madrid. Na segunda metade do primeiro tempo, seu desempenho começa a melhorar, também graças aos espaços que Martinelli cria ao atrair mais a atenção dos adversários para si. Nyland foi ágil ao impedir o possível 1 a 0 no final do primeiro tempo. Ele se confirmou como o líder emocional e técnico da equipe, conduzindo-a também no início do segundo tempo. Iluminante foi o passe com efeito, que depois foi mal aproveitado por Endrick.


    TÉCNICO ANCELOTTI 5: a escolha ousada de escalar quatro atacantes ao mesmo tempo valeu a pena. Isso permitiu que sua seleção brasileira aproveitasse a lentidão dos noruegueses para surpreendê-los com mudanças de ritmo e movimentos contínuos de seus jogadores de maior qualidade. A partida e a classificação giram em torno de dois episódios incríveis, como o pênalti perdido por Bruno Guimarães e o erro de Endrick cara a cara com Nyland. Mas também em torno de uma gestão das substituições que não convence totalmente: quando o placar ainda está em 0 a 0, ele desequilibra a equipe ao colocar jogadores como Neymar e Endrick, que, além de criarem poucas jogadas na frente, nunca ajudam na fase de não posse de bola. Então entra em cena Haaland para varrer as frágeis certezas de uma seleção que, em termos de qualidade técnica, há muito tempo já não é mais o verdadeiro Brasil. Que não era eliminada tão cedo da Copa do Mundo desde a edição de 1990, na Itália. Esse fracasso também é dele.

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  • AVALIAÇÕES DA NORUEGA

    NYLAND 9: heróico em pelo menos três ocasiões no primeiro tempo, sobretudo quando tirou a tranquilidade de Bruno Guimaraes, não lhe deu pontos de referência e defendeu o pênalti dele. Repetiu a dose no perigoso chute cruzado de Martinelli pela esquerda e no chute cruzado de Vinicius à queima-roupa. No início do segundo tempo, ele se destaca novamente ao defender o chute perigoso de Ryan da entrada da área e, em seguida, a tentativa certeira (mas em impedimento) de Bruno Guimarães. Desnecessário o salto aos 85 minutos para defender o chute de Danilo Santos, que subiu após o desvio de Ajer. Venceu-o apenas o pênalti de Neymar.


    RYERSON 5: se segura durante boa parte do primeiro tempo diante das arrancadas de um Vinícius que não parece, de cara, tão inspirado quanto em seus melhores dias. Sua função declarada é defender sua área de responsabilidade e nada mais; de fato, quase nunca se vê ele no campo do Brasil. Mas quando o craque da Seleção entra em ação, para ele é um sofrimento e, de fato, pouco mais de uma hora depois, Solbakken o substitui.

    (a partir dos 63' AURSNES 6: traz energia no momento decisivo da partida e não fica nada mal diante dos atacantes do Brasil. Entrada valiosa).


    HEGGEM 7: prodigioso ao recuperar a bola de Cunha, que avançava em direção ao gol de Nyland após uma perda de bola de Nusa no meio-campo. Desde o início, mostra-se como o elemento mais seguro da defesa norueguesa, capaz de comandá-la e corrigir os deslizes dos companheiros de linha. Sólido.


    AJER 5: corre o risco de manchar irremediavelmente sua atuação e a da Noruega com a desastrosa entrada deslizante com a qual derruba Cunha dentro da área, em vez de acompanhá-lo para fora, como manda o manual. Em constante dificuldade, no primeiro tempo perde a marcação de Martinelli, que por uma questão de centímetros não consegue acertar a cabeçada certeira. Recupera-se parcialmente com o passar dos minutos; aos 65', por pouco não dá a assistência para o gol de Haaland com uma ótima inserção.

    (a partir dos 95' OSTIGARD 5,5: azarado. Nos poucos minutos que teve à disposição, cometeu a falta que resultou em pênalti, dando ao Brasil a chance de voltar ao jogo.)


    MOLLER WOLFE 6,5: o duelo com Rayan é um dos mais interessantes da partida, mas basicamente termina empatado. Se no primeiro tempo ele precisa conter as investidas do adversário para dar cobertura a Nusa, com a entrada de Schjelderup ele encontra mais oportunidades de combinar jogadas e se destacar. Um cruzamento seu pela esquerda quase resulta em algo positivo, graças a uma saída imperfeita de Alisson. Ele termina em constante ascensão.


    ODEGAARD 7: a melhor chance de gol da Noruega no primeiro tempo foi criada por ele, quando Haaland abriu espaço para que ele chutasse sozinho diante de Alisson, mas ele se deixou hipnotizar pelo goleiro brasileiro. Foi fatal a perda de posse de bola na sua área, que gerou uma chance importante para Vinicius. Assume o comando no segundo tempo, quando se torna o jogador onipresente no meio-campo, valioso tanto ao recuar perto de Berge para ajudar na saída de bola, quanto como meia-atacante para se inserir nos espaços e distribuir o jogo nos últimos trinta metros.


    BERGE 6: atuação clássica, sem brilho nem falhas. Equilibrador na frente da defesa para tentar conter as investidas dos jogadores brasileiros, se contenta com uma condução de jogo básica, muitas vezes em parceria com Odegaard, que frequentemente recua para a sua posição.


    BERG 7: logo aos 4 minutos, ele fica com o grito engasgado na garganta ao ver que, após passe de Sorloth, a bola bate em Alisson, mas a marcação de impedimento do atacante do Atlético de Madrid anula tudo. Quase nunca se aventura para a frente, limitando-se a recuperar algumas bolas no meio-campo e deixando ao mais habilidoso Odegaard a tarefa de comandar o jogo no meio. Mas percorre uma quantidade incalculável de quilômetros, sobretudo quando a partida entra no calor da disputa e na fase decisiva. Partida de enorme sacrifício.


    NUSA 5: primeiro tempo de pesadelo para uma das armas mais eficazes de Solbakken. No papel, sua velocidade deveria causar estragos diante de um jogador mais experiente, mas também mais experiente em termos de quilometragem, como o ex-jogador da Juventus, Danilo. Não só ele nunca consegue ultrapassá-lo, como também perde duas bolas que geram outras tantas chances para o Brasil, a começar daquela do pênalti que Bruno Guimarães acabou errando. Solbakken o repreende impiedosamente após os primeiros 45 minutos.

    (a partir dos 46' SCHJELDERUP 7,5: em comparação com Nusa, ele é menos anárquico, mais inclinado a trocar passes com Moller Wolfe e, de maneira geral, a fazer a ligação entre as linhas. Por aquele lado, a Noruega ataca com maior continuidade e eficácia a partir do momento em que ele entra em campo e se destaca de repente aos 75', quando seu chute de direita na altura do primeiro poste obriga Alisson a fazer uma defesa. Foi dele o passe perfeito para o cabeceio vencedor de Haaland

    HAALAND 9: um monstro. Basta-lhe meia bola (neste caso, duas) para decidir uma partida, e que partida! Praticamente não se vê dele durante a primeira meia hora, bem marcado pela dupla Marquinhos-Gabriel, mas, acima de tudo, nunca devidamente lançado pelos companheiros. Nusa não está em um bom dia, Sorloth faz pouco pela direita, mas mesmo assim se coloca à disposição da equipe, esticando a defesa verde-ouro e começando a vencer cada vez mais disputas nas bolas longas lançadas pela defesa. Ele quase marca no início do segundo tempo, após uma bela jogada de Ajer; quando não consegue por centímetros, é simplesmente extraordinário no movimento com que se livra da marcação de Gabriel, vai buscar no alto o cruzamento de Schjelderup e manda a bola com uma força indescritível para o fundo do gol, por cima de Alisson. Em seguida, ele cria do nada o “chute forte” com o qual sela a vitória, alcançando Messi e Mbappé no topo da tabela de artilheiros.


    SORLOTH 5: apenas um lampejo, importante, em uma atuação em que a posição de ponta direita o prejudica demais em relação às suas melhores qualidades. Surpreende Douglas Santos no início da partida e dá a assistência para o possível 1 a 0 marcado por Berg, mas a sinalização de impedimento inicial pelo bandeirinha anula tudo. Depois, desaparece de campo sem deixar mais rastros. (a partir dos 46' BOBB 6: traz aquela vivacidade nos espaços apertados, também para dar início às investidas de Berg, Odegaard ou Aursnes — algo que um centroavante emprestado à lateral, como Sorloth, não poderia oferecer


    TÉCNICO SOLBAKKEN 8: a sorte ajuda os ousados, mas esta Noruega é uma seleção muito forte, provavelmente a mais forte de todos os tempos na história deste país. O destino dá uma mãozinha nos momentos decisivos, quando o Brasil desperdiça um pênalti e uma chance enorme no placar de 0 a 0 com Endrick. Mas, enquanto o Brasil escolhe o caminho errado na encruzilhada, a Noruega não se abala, permanece sempre mentalmente no jogo e, também graças às jogadas certeiras do técnico, vence com as duas únicas finalizações à meta do centroavante que, junto com Kane, é hoje o jogador mais decisivo do mundo.

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