Brasil x Noruega, as notas de CM: Nyland e Haaland foram monstruosos, Schjelderup decidiu o jogo. Bruno Guimarães e Endrick foram desastrosos

ALISSON 6: Prodigioso no final do primeiro tempo ao defender o chute de Odegaard, que estava em posição mais do que favorável. Deixou a torcida na ponta dos dentes ao quase não conseguir tocar na bola em um cruzamento vindo da esquerda de Moller Wolfe, mas não teve como fazer nada quando Haaland começou seu show individual.



DANILO 5: no primeiro tempo, se saiu até que bem, graças ao dia para esquecer de Nusa. No segundo tempo, a situação mudou com um Schjelderup muito mais dinâmico e imprevisível, que o tirou de posição, aproveitando também as investidas de Moller Wolfe e Berg.



MARQUINHOS 5,5: desempenho difícil de comentar para o pilar da defesa do Brasil. Ele controla a partida sem arriscar nada durante boa parte do jogo, mas é atropelado no segundo tempo pela fúria de Haaland. Assiste, impotente, à enésima derrota na Copa do Mundo de uma equipe que é apenas uma lembrança distante da verdadeira Seleção.



GABRIEL MAGALHÃES 5: partida sem grandes preocupações em grande parte do tempo, pois a Noruega criou poucas jogadas, principalmente no primeiro tempo, e porque o arquirrival Haaland nunca entrou no ritmo certo. Comete apenas um deslize em toda a partida, mas é justamente esse que custa caro à equipe de Ancelotti, quando perde completamente a marcação sobre Haaland. Ele também fica parado assistindo à jogada do segundo gol do fenômeno do Manchester City.

DOUGLAS SANTOS 5,5: é pego de surpresa logo no início por Sorloth, que aproveita sua distração e dá passe para Berg marcar o primeiro gol dos noruegueses, mas, para sua sorte, houve impedimento. Joga uma partida muito cautelosa, sem grandes destaques, talvez até para dar cobertura a Vinicius. Muito pouco.



CASEMIRO 5,5: em ritmo moderado, mas sempre com bom posicionamento e a percepção de fazer a coisa certa no momento certo. É o armador de um Brasil que sabiamente decide quando é hora de acelerar o ritmo. Aquele passe criativo, na última jogada do primeiro tempo, por pouco não se transformou na assistência para o gol de Martinelli. Ele caiu visivelmente de rendimento no segundo tempo e teve uma grande chance de dar a assistência para o possível empate em 1 a 1, mas errou completamente a medida do último passe para Neymar ou Endrick.



BRUNO GUIMARAES 4,5: É o jogador escolhido por Ancelotti para ditar o ritmo da pressão sobre os portadores de bola noruegueses e desencadear os contra-ataques a cargo dos quatro atacantes posicionados à frente. De longe, até agora, o melhor jogador do Brasil em termos de continuidade, mas se mostra tímido ao cobrar um pênalti que poderia ter definido o rumo da partida logo de cara. Ele nunca entra totalmente no jogo, embora tenha sido valioso na recuperação da bola e quase tenha marcado em um cara a cara com Nyland, mas tudo foi anulado por um impedimento

(a partir dos 79' EDERSON sem nota)



RAYAN 6: está se tornando o curinga de Ancelotti nesta Copa do Mundo. Começo eletrizante pela lateral direita, mantendo Moller Wolfe em constante estado de alerta, mas também disciplinado taticamente e disposto a se sacrificar para não desequilibrar o Brasil. Obriga Nyland a fazer uma defesa nada fácil aos quinze minutos do segundo tempo.

(a partir dos 68' DANILO SANTOS 5,5: teve uma chance incrível de empatar a partida, mas seu chute, desviado por Ajer, foi defendido com brilhantismo por Nyland. Fora isso, fez pouco ou nada, não deixando rastros na partida)



CUNHA 6: sua partida começa com tudo, com uma jogada astuta e típica de um verdadeiro atacante, com a qual, com a ajuda de Ajer, conquista o pênalti que poderia decidir o jogo. Ele tem outra chance, mas é alcançado em profundidade por Heggem; depois, se empenha em um trabalho tático importante e valioso, embora pouco vistoso.

(a partir dos 58' ENDRICK 4: entra em campo e, após um minuto, desperdiça uma chance claríssima cara a cara com Nyland, errando o último controle antes de chutar. É a jogada que divide o jogo em dois, para pior, e faz com que a partida vire definitivamente a favor da Noruega do implacável Haaland).



GABRIEL MARTINELLI 6,5: a arma tática surpresa escolhida por Ancelotti para desmontar a sólida defesa norueguesa dá frutos já no primeiro tempo. No inédito 4-2-3-1 escalado pelo técnico italiano, ele é o jogador encarregado de se movimentar entre as linhas, mas também de combinar pela esquerda com Vinicius ou de finalizar pessoalmente a jogada na área. Com desempenho em queda no segundo tempo, Ancelotti o substitui antes da investida final

(aos 68' NEYMAR 5,5: sua convocação e a decisão de deixar de fora um jogador em muito melhor forma e com potencial muito mais útil, como João Pedro, serão o tema que acompanhará Ancelotti também no inevitável processo que se seguirá a essa eliminação prematura. Ele não estava em condições de fazer mais do que isso; entrou para tentar acender a chama e dar um novo impulso a uma equipe que, fisicamente, estava em declínio. Ele se conforma com o magro consolo de marcar o nono gol na Copa do Mundo já no tempo de acréscimo, mas as imagens de suas lágrimas ao apito final são o retrato triste de sua despedida).



VINÍCIUS 7: não entra logo no ritmo da partida, bem marcado por Ryerson, cuja missão declarada era avançar pouco ou nada para se preocupar com as arrancadas do craque do Real Madrid. Na segunda metade do primeiro tempo, seu desempenho começa a melhorar, também graças aos espaços que Martinelli cria ao atrair mais a atenção dos adversários para si. Nyland foi ágil ao impedir o possível 1 a 0 no final do primeiro tempo. Ele se confirmou como o líder emocional e técnico da equipe, conduzindo-a também no início do segundo tempo. Iluminante foi o passe com efeito, que depois foi mal aproveitado por Endrick.



TÉCNICO ANCELOTTI 5: a escolha ousada de escalar quatro atacantes ao mesmo tempo valeu a pena. Isso permitiu que sua seleção brasileira aproveitasse a lentidão dos noruegueses para surpreendê-los com mudanças de ritmo e movimentos contínuos de seus jogadores de maior qualidade. A partida e a classificação giram em torno de dois episódios incríveis, como o pênalti perdido por Bruno Guimarães e o erro de Endrick cara a cara com Nyland. Mas também em torno de uma gestão das substituições que não convence totalmente: quando o placar ainda está em 0 a 0, ele desequilibra a equipe ao colocar jogadores como Neymar e Endrick, que, além de criarem poucas jogadas na frente, nunca ajudam na fase de não posse de bola. Então entra em cena Haaland para varrer as frágeis certezas de uma seleção que, em termos de qualidade técnica, há muito tempo já não é mais o verdadeiro Brasil. Que não era eliminada tão cedo da Copa do Mundo desde a edição de 1990, na Itália. Esse fracasso também é dele.