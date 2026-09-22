Além de restringir jogadores estrangeiros, a CBF exigirá que cada clube reserve ao menos 25 vagas de suas inscrições de elenco de 50 jogadores exclusivamente para talentos sub-23 até 2030. Essa reformulação regulatória recebeu apoio esmagador de todos os 40 clubes profissionais e das federações estaduais regionais, sendo aprovada com apenas dois votos contrários.

A entidade insiste que esse ajuste gradual preserva os padrões competitivos sem comprometer o desenvolvimento sustentável das categorias de base. Ao detalhar a justificativa estratégica por trás da estrutura revisada, o diretor-executivo da CBF, Helder Melillo, afirmou, segundo o Marca: "A medida que estamos propondo agora ainda mantém um número substancial de jogadores estrangeiros."