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Brasil se mobiliza para proteger a próxima geração, enquanto a CBF reduz a cota de jogadores estrangeiros nas principais divisões do país
Órgão regulador restringe importações
As autoridades do futebol brasileiro ratificaram oficialmente uma redução gradual no limite de jogadores estrangeiros na Série A e na Série B. A nova diretriz determina que o teto atual de nove jogadores estrangeiros por elenco relacionado para cada partida cairá para oito em 2027, antes de chegar a cinco até 2030. Essa intervenção decisiva tem como objetivo conter o rápido influxo de atletas vindos do exterior, ao mesmo tempo em que restaura os regulamentos das competições nacionais aos níveis de 2022.
- AFP
Executivo defende transição em fases
Além de restringir jogadores estrangeiros, a CBF exigirá que cada clube reserve ao menos 25 vagas de suas inscrições de elenco de 50 jogadores exclusivamente para talentos sub-23 até 2030. Essa reformulação regulatória recebeu apoio esmagador de todos os 40 clubes profissionais e das federações estaduais regionais, sendo aprovada com apenas dois votos contrários.
A entidade insiste que esse ajuste gradual preserva os padrões competitivos sem comprometer o desenvolvimento sustentável das categorias de base. Ao detalhar a justificativa estratégica por trás da estrutura revisada, o diretor-executivo da CBF, Helder Melillo, afirmou, segundo o Marca: "A medida que estamos propondo agora ainda mantém um número substancial de jogadores estrangeiros."
Demografia alarmante provoca reformulação
Uma pesquisa interna da confederação revelou um aumento dramático no número de profissionais importados, subindo de 95 jogadores em 2022 para 162 até 2025. Segundo o estudo apresentado pela CBF, esse influxo elevou a média de idade da primeira divisão para 28,5 anos, significativamente acima das principais ligas da Europa. A redução dos minutos no time principal para prospects em ascensão ameaçou os clubes nacionais que dependem fortemente da venda para o exterior de talentos formados em casa.
Clubes reformulam caminhos da base
Os principais clubes brasileiros agora têm um período de adaptação até 2027 para ajustar suas estratégias de contratação e administrar de forma metódica as cotas de jogadores estrangeiros. As diretorias dos clubes precisam redirecionar capital para suas categorias de base a fim de cumprir as cotas obrigatórias de jogadores sub-23 nos elencos principais. Esse realinhamento estrutural de longo prazo deve reforçar a posição do Brasil como a principal fonte de talentos do futebol mundial.
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