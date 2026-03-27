Brasil, Neymar é um caso à parte: os torcedores querem ele na Copa do Mundo, Ancelotti não tem atacantes que marcam gols

No Brasil, Neymar não estava presente, tendo sido deixado de fora da convocação de Ancelotti, mas aclamado em voz alta pelos torcedores: a pouco menos de meia hora do fim da partida, Ekitiké marcou o segundo gol da França, após a vantagem de Mbappé no primeiro tempo, e foi nesse momento que, nas arquibancadas do Gillette Stadium, em Foxborough (Massachusetts, casa do New England Revolution), foram entoados cânticos em homenagem ao atacante do Santos. Após a partida, os jornalistas na coletiva de imprensa perguntaram a Ancelotti se Neymar tinha alguma chance de ir para a Copa do Mundo, e ele respondeu assim: “Temos que falar daqueles que estão aqui, que deram tudo de si, mostraram a cara e trabalharam duro”.



