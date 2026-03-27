Neymar sim, Neymar não. Neymar talvez. O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, ainda está em dúvida a poucos meses do início da Copa do Mundo, programada para acontecer de 10 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Na noite de ontem, quinta-feira, 26 de março, enquanto a Itália vencia a Irlanda do Norte e se classificava para a final da repescagem para o torneio (na terça-feira enfrentaremos a Bósnia), a Seleção disputou um amistoso contra a França, vencido por 2 a 1 pela equipe de Didier Deschamps.
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Brasil, Neymar é um caso à parte: os torcedores querem ele na Copa do Mundo, Ancelotti não tem atacantes que marcam gols
Os cânticos da torcida brasileira em apoio a Neymar
No Brasil, Neymar não estava presente, tendo sido deixado de fora da convocação de Ancelotti, mas aclamado em voz alta pelos torcedores: a pouco menos de meia hora do fim da partida, Ekitiké marcou o segundo gol da França, após a vantagem de Mbappé no primeiro tempo, e foi nesse momento que, nas arquibancadas do Gillette Stadium, em Foxborough (Massachusetts, casa do New England Revolution), foram entoados cânticos em homenagem ao atacante do Santos. Após a partida, os jornalistas na coletiva de imprensa perguntaram a Ancelotti se Neymar tinha alguma chance de ir para a Copa do Mundo, e ele respondeu assim: “Temos que falar daqueles que estão aqui, que deram tudo de si, mostraram a cara e trabalharam duro”.
O BRASIL DE ANCELOTTI: SETE ATACANTES, ZERO GOLS
Até o momento, portanto, permanece uma dúvida em torno do jogador nascido em 1992, que continua sendo o maior artilheiro da seleção brasileira entre os jogadores ainda em atividade: 79 gols em 128 partidas; atrás dele está Coutinho, com 21 gols em 68 jogos (Richarlison ocupa o terceiro lugar: 20 gols em 54 partidas). Um atacante com esses números seria muito útil para Ancelotti: desde que assumiu o comando da seleção brasileira, ele já alternou sete atacantes, mas nenhum deles marcou até agora. De Matheus Cunha a Igor Jesus, passando por Richarlison, João Pedro, Vitor Roque, Kaio Jorge e Igor Thiago: 817 minutos no total e zero gols.