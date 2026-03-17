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Flamengo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

"Brasil é um moedor de carne", dispara jornal espanhol ao repercutir as demissões do futebol brasileiro

Saída de Tite do Cruzeiro repercute na Europa e reacende debate sobre cultura imediatista e alta rotatividade de técnicos no país

A demissão de Tite do Cruzeiro ganhou repercussão fora do Brasil. O tradicional jornal espanhol 'As' classificou o cenário do futebol brasileiro como um "moedor de carne", ao analisar a curta passagem do treinador pelo clube mineiro.

Tite foi desligado após o empate por 3 a 3 com o Vasco, no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o Cruzeiro com apenas três pontos, na penúltima colocação, sem nenhuma vitória na competição

Apesar de ter conquistado o Campeonato Mineiro poucos dias antes, no dia 8 de março, o treinador não resistiu à sequência de três empates e três derrotas no Brasileirão, somada à pressão crescente da torcida.

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    Críticas ao modelo brasileiro

    Na análise publicada, o jornal espanhol destacou que a trajetória de Tite, considerado um dos técnicos mais vitoriosos do país, evidencia a dificuldade de sobrevivência no futebol brasileiro.

    "O que parecia uma aposta certa, se transformou em um beco sem saída", escreveu o periódico, ressaltando que o treinador durou apenas quatro meses no cargo.

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    O texto também relembra outras demissões recentes que chamaram atenção pela rapidez, como as de Filipe Luís no Flamengo e Hernán Crespo no São Paulo, reforçando o padrão de instabilidade.

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    Histórico de alta rotatividade

    O futebol brasileiro convive há décadas com um índice elevado de trocas de treinadores. Levantamentos recentes mostram que, em média, cada clube da Série A troca de técnico ao menos uma vez por temporada e, em muitos casos, mais de uma.

    Não são raras as edições do Campeonato Brasileiro em que mais de 20 demissões ocorrem ao longo das 38 rodadas. Técnicos chegam a comandar equipes por poucos meses, ou até semanas, antes de serem substituídos.

    Esse cenário contrasta com ligas europeias, onde há maior continuidade de projetos e estabilidade no comando técnico, mesmo em momentos de oscilação.

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    Dinheiro, ambição e cobrança

    Segundo o jornal 'As', o aumento dos investimentos no futebol brasileiro também contribui para o ambiente de pressão extrema.

    Com a entrada de novos investidores e a profissionalização de clubes, como no caso do Cruzeiro sob gestão de Pedro Lourenço, a expectativa por resultados imediatos cresce proporcionalmente.

    "O crescimento no Brasil levou ao aumento da exigência", destacou a publicação, apontando que o fluxo de milhões no mercado eleva o nível de cobrança por desempenho e títulos.

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    Cultura imediatista segue em debate

    A saída de Tite reacende um debate antigo: até que ponto a falta de paciência compromete o desenvolvimento técnico e tático das equipes brasileiras?

    Se por um lado dirigentes e torcedores exigem respostas rápidas, por outro, especialistas apontam que a constante troca de treinadores impede a consolidação de ideias e projetos de longo prazo.

    Um exemplo que contraria essa lógica é o trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras. Desde sua chegada em 2020, o técnico português conseguiu se manter no cargo por várias temporadas, acumulando títulos importantes e consolidando um modelo de jogo consistente. A longevidade no comando permitiu ao clube desenvolver um projeto esportivo sólido, algo ainda raro no cenário nacional.

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