"Brasil é um moedor de carne", dispara jornal espanhol ao repercutir as demissões do futebol brasileiro

A demissão de Tite do Cruzeiro ganhou repercussão fora do Brasil. O tradicional jornal espanhol 'As' classificou o cenário do futebol brasileiro como um "moedor de carne", ao analisar a curta passagem do treinador pelo clube mineiro.

Tite foi desligado após o empate por 3 a 3 com o Vasco, no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o Cruzeiro com apenas três pontos, na penúltima colocação, sem nenhuma vitória na competição

Apesar de ter conquistado o Campeonato Mineiro poucos dias antes, no dia 8 de março, o treinador não resistiu à sequência de três empates e três derrotas no Brasileirão, somada à pressão crescente da torcida.