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Brasil mobiliza equipe de segurança privada na Índia para evitar repetição do caos de Lionel Messi em Kolkata
Segurança especializada protege estrelas visitantes
Uma equipe privada de segurança com oito integrantes chegou cedo à capital de Bengala Ocidental para garantir proteção total às principais estrelas de Carlo Ancelotti durante a visita histórica. Liderado pelo capitão Marquinhos, ao lado de Vinicius Junior, Gabriel Magalhaes e Bruno Guimaraes, o elenco repleto de estrelas chegou na quinta-feira sob protocolos rigorosos. Uma operação intensiva de segurança foi montada antes do amistoso internacional de sábado contra os anfitriões no Salt Lake Stadium, em 3 de outubro.
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Organizadores coordenam rigorosos protocolos de segurança
Os oficiais da partida confirmaram que a equipe especializada sul-americana está colaborando diretamente com as autoridades policiais locais para manter os padrões internacionais em cada deslocamento.
Ao detalhar a estrutura operacional no local, uma fonte envolvida na organização da partida disse ao The Times of India: "O Brasil terá uma equipe de segurança formada por especialistas e ex-oficiais do Exército. O trabalho deles é garantir a segurança dos jogadores e delegados, além de trabalhar em estreita colaboração com a polícia local para assegurar que a segurança atenda aos padrões internacionais."
Interrupções do passado levam a preparativos de fortaleza
A cautela reforçada decorre da confusão entre a torcida que ofuscou a aparição de Messi no Salt Lake Stadium em dezembro, quando espectadores furiosos arrancaram assentos depois que comitivas VIP obstruíram sua visão. Reconhecendo as rígidas medidas preventivas implementadas em resposta àquele episódio, um oficial da partida afirmou: "Precauções extras estão sendo tomadas."
Consequentemente, a delegação visitante transformou sua hospedagem em uma verdadeira fortaleza, com vigilância 24 horas por dia em todos os andares residenciais, complementada por cercas perimetrais reforçadas ao redor de suas instalações privadas de treinamento.
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Amistosos desencontrados testam a solidez defensiva
O confronto em Kolkata representa um enorme teste tático para os anfitriões, que ocupam a 138ª posição no ranking, depois de terem empatado por 1 a 1 com o Panamá no Sree Kanteerava Stadium na semana passada, em um resultado animador. Resistir ao formidável poder de fogo da quinta seleção do mundo exige disciplina defensiva inegociável ao longo dos noventa minutos. Para a potência sul-americana, este compromisso oferece uma oportunidade ideal para testar combinações ofensivas após amistosos consecutivos contra a Austrália.
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