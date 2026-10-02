Brasil mobiliza equipe de segurança privada na Índia para evitar repetição do caos de Lionel Messi em Kolkata

Os oficiais da partida confirmaram que a equipe especializada sul-americana está colaborando diretamente com as autoridades policiais locais para manter os padrões internacionais em cada deslocamento.

Ao detalhar a estrutura operacional no local, uma fonte envolvida na organização da partida disse ao The Times of India: "O Brasil terá uma equipe de segurança formada por especialistas e ex-oficiais do Exército. O trabalho deles é garantir a segurança dos jogadores e delegados, além de trabalhar em estreita colaboração com a polícia local para assegurar que a segurança atenda aos padrões internacionais."