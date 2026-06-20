Brasil: a participação de Raphinha na Copa do Mundo está em sério risco: ele sofreu uma lesão na coxa direita; quando ele poderá voltar e quem jogará em seu lugar

A esperança do Brasil é ter Raphinha de volta a essa altura, caso a seleção chegue às oitavas de final, previstas para a primeira semana de julho, mas tudo dependerá da gravidade real da lesão sofrida na região do flexor pelo jogador nascido em 1996. Para substituí-lo, o técnico Carlo Ancelotti já está trabalhando para encontrar um substituto adequado, a partir do próximo confronto contra a Escócia. Para essa partida, Neymar deve estar recuperado; há alguns dias ele vem participando de parte dos treinos com o restante do grupo, mas ainda se recupera de uma lesão na panturrilha que deve ser tratada com cautela. As alternativas mais indicadas para substituir Raphinha são Gabriel Martinelli, do Arsenal, ou Luiz Henrique, do Zenit de São Petersburgo, com o jovem Rayan, por sua vez, ansioso para ter sua chance.