A seleção brasileira de Carlo Ancelotti sofreu um duro golpe que pode afetar significativamente a trajetória dos pentacampeões mundiais nesta edição da Copa do Mundo. Durante a partida vencida por 3 a 0 contra o Haiti (dupla de Mateus Cunha e gol final de Vinícius Jr.) – que reanimou a Seleção após o decepcionante empate em 1 a 1 com o Marrocos na estreia –, o atacante do Barcelona, Raphinha, sofreu uma lesão muscular. Um problema que, conforme confirmaram os exames de imagem realizados nas últimas horas, revelou-se tudo menos trivial.
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Brasil: a participação de Raphinha na Copa do Mundo está em sério risco: ele sofreu uma lesão na coxa direita; quando ele poderá voltar e quem jogará em seu lugar
QUANTOS JOGOS ELE PERDE
De acordo com as primeiras informações vindas do centro de treinamento da seleção verde-ouro, Raphinha teria sofrido uma lesão na parte posterior da coxa direita, a mais recente em uma temporada bastante conturbada do ponto de vista físico, inclusive com a camisa do Barcelona. A comissão médica do Brasil não forneceu informações adicionais, especialmente sobre o tempo de recuperação, mas dá a entender que o atacante de Ancelotti perderá a última partida da fase de grupos contra a Escócia, na quinta-feira, 25 de junho, e provavelmente também a partida válida pelas oitavas de final.
AS SOLUÇÕES DE ANCELOTTI
A esperança do Brasil é ter Raphinha de volta a essa altura, caso a seleção chegue às oitavas de final, previstas para a primeira semana de julho, mas tudo dependerá da gravidade real da lesão sofrida na região do flexor pelo jogador nascido em 1996. Para substituí-lo, o técnico Carlo Ancelotti já está trabalhando para encontrar um substituto adequado, a partir do próximo confronto contra a Escócia. Para essa partida, Neymar deve estar recuperado; há alguns dias ele vem participando de parte dos treinos com o restante do grupo, mas ainda se recupera de uma lesão na panturrilha que deve ser tratada com cautela. As alternativas mais indicadas para substituir Raphinha são Gabriel Martinelli, do Arsenal, ou Luiz Henrique, do Zenit de São Petersburgo, com o jovem Rayan, por sua vez, ansioso para ter sua chance.