É um Carlo Ancelotti visivelmente decepcionado que tenta analisar com lucidez a derrota do seu Brasil por 1 a 2 para a Noruega, que condena a Seleção a dizer adeus à Copa do Mundo já nas oitavas de final, um resultado que não ocorria há 36 anos (na Itália ’90, contra a Argentina) e que, em toda a sua história, os verde-ouro igualaram em apenas mais duas ocasiões (1934 e 1966).
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Brasil, a análise de Ancelotti após a eliminação: “Não merecíamos perder, mas a partir dessa derrota começa um novo ciclo. É por isso que Bruno Guimarães cobrou o pênalti...”
OS EPISÓDIOS FORAM DECISIVOS
“É um momento difícil, porque quando você representa o Brasil, sempre quer vencer. Perdemos uma partida muito difícil contra um adversário que jogou muito bem. A Noruega estava bem organizada, jogou com muita intensidade e aproveitou suas chances. Nós tentamos até o fim, mas nesse tipo de partida os pequenos detalhes podem decidir o resultado. Não acho que hoje tenha faltado atitude. A equipe trabalhou, lutou e se empenhou durante toda a partida. É claro que há coisas que precisamos fazer melhor e somos os primeiros a reconhecer isso. No futebol, há dias em que o adversário é melhor do que você. Por 70 minutos, a partida esteve sob controle e, depois, Haaland decidiu o jogo”, declarou Ancelotti na coletiva de imprensa.
A ESCOLHA DO COBADOR DE PÊNALTI
Entre as decisões mais discutidas do técnico italiano durante a partida está a de ter confiado o pênalti que poderia ter levado ao 1 a 0 — o que poderia ter mudado o rumo da partida — a Bruno Guimarães (que acabou sendo defendido pelo goleiro norueguês Nyland) e não a Vinícius, o suposto líder técnico do Brasil: “Fizemos uma análise de um ano sobre os cobradores de pênalti; o melhor a cobrar é o Raphinha, depois o Neymar e, em seguida, o Igor Thiago. Nenhum desses três estava em campo. Entre os que estavam jogando, o melhor era o Bruno Guimarães, e foi ele quem cobrou. Nós o escolhemos porque achamos que ele era o melhor entre os que estavam em campo”.
LIÇÃO PARA O FUTURO
Carlo Ancelotti, ainda durante a coletiva de imprensa após o jogo entre Brasil e Noruega, tenta, no entanto, encontrar motivos de otimismo para o futuro, dando a entender que continuará à frente da Seleção nessa inevitável jornada de reconstrução, apoiado também por um contrato recém-renovado até 2030: “Precisamos aceitar essa eliminação com responsabilidade e aprender com essa experiência. Há decepção porque nossas expectativas eram muito altas, mas isso faz parte do futebol. Estou convencido de que este grupo tem qualidade, personalidade e um grande futuro. Quero agradecer aos torcedores pelo apoio que nos deram durante toda a competição. Entendo a tristeza deles, porque nós também a sentimos. Quando se veste esta camisa, a responsabilidade é enorme. Hoje partimos com tristeza, mas também com o compromisso de continuar trabalhando para que o Brasil volte a competir nos mais altos níveis. Precisamos lidar com a tristeza e, amanhã, começaremos a pensar em como será o futuro desta Seleção, que já conta com um grupo bastante sólido de jovens e outros veteranos que podem continuar na Seleção, além de novos jogadores que podem ser incorporados”.
UM NOVO BRASIL
Sobre essa primeira experiência na carreira como técnico em uma Copa do Mundo, Carlo Ancelotti faz um balanço não totalmente negativo ao responder às perguntas dos jornalistas presentes na coletiva de imprensa após a derrota para a Noruega, que eliminou os pentacampeões mundiais do torneio: “Do meu ponto de vista, foi uma experiência decepcionante pelo resultado, obviamente, porque estamos muito tristes. Mas, no geral, foi uma experiência bonita; agradeço aos jogadores que trabalharam muito bem e criaram um ótimo ambiente. Acho que, pelo esforço demonstrado em campo, não merecíamos perder, mas também temos que dar crédito à equipe adversária, que tem jogadores muito fortes que fizeram a diferença. Acho que o Brasil, com esse elenco, poderia ter competido até o fim desta Copa do Mundo. Quando se vive um momento assim, é preciso pensar que uma derrota é uma nova aventura, uma nova temporada: continuar trabalhando, buscar novas ideias. Acredito que essa derrota seja o início de um novo ciclo para o Brasil”.
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