Brasil, a análise de Ancelotti após a eliminação: “Não merecíamos perder, mas a partir dessa derrota começa um novo ciclo. É por isso que Bruno Guimarães cobrou o pênalti...”

Carlo Ancelotti, ainda durante a coletiva de imprensa após o jogo entre Brasil e Noruega, tenta, no entanto, encontrar motivos de otimismo para o futuro, dando a entender que continuará à frente da Seleção nessa inevitável jornada de reconstrução, apoiado também por um contrato recém-renovado até 2030: “Precisamos aceitar essa eliminação com responsabilidade e aprender com essa experiência. Há decepção porque nossas expectativas eram muito altas, mas isso faz parte do futebol. Estou convencido de que este grupo tem qualidade, personalidade e um grande futuro. Quero agradecer aos torcedores pelo apoio que nos deram durante toda a competição. Entendo a tristeza deles, porque nós também a sentimos. Quando se veste esta camisa, a responsabilidade é enorme. Hoje partimos com tristeza, mas também com o compromisso de continuar trabalhando para que o Brasil volte a competir nos mais altos níveis. Precisamos lidar com a tristeza e, amanhã, começaremos a pensar em como será o futuro desta Seleção, que já conta com um grupo bastante sólido de jovens e outros veteranos que podem continuar na Seleção, além de novos jogadores que podem ser incorporados”.