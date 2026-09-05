A atuação de destaque do holandês, que incluiu duas assistências vitais para Alexander Isak, foi particularmente marcante diante da incerteza em torno de seu futuro apenas alguns dias antes, após sua transferência fracassada para o Etihad Stadium. Iraola descartou qualquer preocupação remanescente sobre o comprometimento de Gakpo, insistindo que o atacante continua sendo parte central de seus planos, apesar do interesse inicial do Manchester City.

"Não tenho nenhuma dúvida sobre Cody. Ele foi muito bem durante toda a pré-temporada, começou muito bem esta temporada, produzindo números", disse Iraola após a partida contra o Ipswich. "Cody sabe o quanto o valorizamos, acho que não há dúvida. Eu o avalio muito bem."

O próprio Gakpo parece ter abraçado o desafio de permanecer em Merseyside, apesar da chegada de concorrência de peso. Ao refletir sobre a vitória, o ponta seguiu otimista sobre seu futuro no Liverpool, afirmando: "Acho que foi um grande jogo hoje. Obviamente ainda há algumas coisas que precisamos melhorar, mas foi uma vitória muito necessária para nós, e estou muito feliz por termos conquistado os três pontos."