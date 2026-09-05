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Bradley Barcola vai "ter dificuldade para conseguir jogar", dispara Jamie Carragher em aviso duro à contratação de £ 123 milhões do Liverpool após show de Cody Gakpo
Carragher dá veredito brutal sobre Barcola
Carragher acredita que Barcola, a contratação de peso do Liverpool para o verão, pode estar prestes a passar por um período frustrante à margem. O francês de 24 anos chegou a Anfield vindo do Paris Saint-Germain em um acordo no valor impressionante de £123 milhões, mas sua estreia contra o Ipswich Town foi ofuscada pelo brilho do homem com quem ele deve disputar uma vaga entre os titulares.
Após a vitória do Liverpool por 2 a 0 em Portman Road, Carragher foi às redes sociais para expressar suas preocupações sobre as perspectivas imediatas do ponta sob o comando de Andoni Iraola. Em uma postagem direta compartilhada no X, o ex-zagueiro afirmou: "Barcola vai ter dificuldade para conseguir jogar com essa versão do Gakpo."
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Gakpo brilha após novela da transferência
A atuação de destaque do holandês, que incluiu duas assistências vitais para Alexander Isak, foi particularmente marcante diante da incerteza em torno de seu futuro apenas alguns dias antes, após sua transferência fracassada para o Etihad Stadium. Iraola descartou qualquer preocupação remanescente sobre o comprometimento de Gakpo, insistindo que o atacante continua sendo parte central de seus planos, apesar do interesse inicial do Manchester City.
"Não tenho nenhuma dúvida sobre Cody. Ele foi muito bem durante toda a pré-temporada, começou muito bem esta temporada, produzindo números", disse Iraola após a partida contra o Ipswich. "Cody sabe o quanto o valorizamos, acho que não há dúvida. Eu o avalio muito bem."
O próprio Gakpo parece ter abraçado o desafio de permanecer em Merseyside, apesar da chegada de concorrência de peso. Ao refletir sobre a vitória, o ponta seguiu otimista sobre seu futuro no Liverpool, afirmando: "Acho que foi um grande jogo hoje. Obviamente ainda há algumas coisas que precisamos melhorar, mas foi uma vitória muito necessária para nós, e estou muito feliz por termos conquistado os três pontos."
Van Dijk exalta compatriota "importante"
O capitão do clube, Virgil van Dijk, foi rápido em elogiar seu companheiro de seleção, destacando o quanto Gakpo segue sendo crucial para as aspirações do Liverpool nesta temporada. O capitão ressaltou que a reação do atacante às especulações sobre transferência tem sido exemplar. Em entrevista à Sky Sports após a partida, o zagueiro observou: "Cody foi excepcional. Ele é importante para nós e também será importante nesta temporada. Ele mostrou isso hoje, na semana passada também com a assistência e ao longo dos últimos anos."
Os comentários do experiente defensor reforçam a ideia de que a hierarquia interna é conquistada por meio da consistência, e não por taxas de transferência. Enquanto Barcola entrou no segundo tempo para fazer sua estreia na Premier League, ele teve dificuldades para reproduzir a influência que Gakpo exerceu sobre o jogo.
- Mark Pain
Concorrência interna elevando os padrões
Iraola está encarando com entusiasmo a dor de cabeça de ter várias opções de elite em seu trio de ataque, mas avisou a Barcola e a seus companheiros que apenas a reputação não garantirá minutos em campo. O treinador acredita que a rivalidade entre seus atacantes servirá apenas para elevar o nível geral da equipe. Iraola explicou: "Às vezes eles serão titulares, às vezes entrarão no banco, às vezes não jogarão. Mas acho que essa competição vai ser boa para todos eles."
Para Barcola, o desafio agora é provar que pode tirar a vaga de um jogador que já acumulou participações importantes em gols nas primeiras semanas da temporada. Com Gakpo e Isak formando uma parceria letal, o homem de £ 123 milhões precisa encontrar uma maneira de entrar em uma fórmula vencedora.
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