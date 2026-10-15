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LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Bradley Barcola supera Harry Kane e Lamine Yamal e leva o prêmio de jogador da semana da Champions League da Uefa após marcar três gols contra o LASK

B. Barcola
Liverpool
Liga dos Campeões
LASK x Liverpool

O atacante do Liverpool Bradley Barcola foi eleito o Jogador da Semana da Champions League após marcar um hat-trick espetacular contra o LASK. O francês superou a concorrência de vários astros de destaque do futebol europeu para conquistar o prêmio individual.

  • Barcola conquista honraria europeia

    Barcola foi eleito oficialmente o Jogador da Semana da Champions League da Uefa. O prêmio veio após sua atuação brilhante pelo Liverpool no último compromisso continental da equipe, na noite de quarta-feira.

    O atacante francês teve uma atuação ofensiva arrasadora em uma emocionante vitória por 6 a 3 fora de casa sobre a equipe austríaca LASK. Sua atuação espetacular foi fundamental para garantir os três pontos à sua equipe em uma partida movimentada.

  • LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Abrindo a conta em grande estilo

    Barcola recebeu o prêmio pelo hat-trick memorável na Raiffeisen Arena. O versátil atacante marcou seus primeiros gols pelo Liverpool de forma espetacular ao longo da noite.

    Ele deu o tom com duas finalizações precisas no primeiro tempo, colocando sua equipe no controle da partida. Depois do intervalo, completou o hat-trick ao empurrar a bola para o gol de perto, coroando uma atuação dominante.



  • Superando a forte concorrência

    O prêmio individual de Barcola é ainda mais impressionante diante da qualidade dos candidatos da lista final. Ele superou a forte concorrência de alguns dos principais nomes do futebol europeu para ficar em primeiro lugar na votação.

    O atacante do Liverpool terminou em primeiro, à frente de Nicolo Tresoldi, Harry Kane e Lamine Yamal. Os três concorrentes também haviam apresentado atuações individuais fortes na rodada mais recente de jogos europeus. No entanto, os três gols de Barcola acabaram sendo decisivos para que ele vencesse a votação dos torcedores.

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  • FBL-EUR-C1-LASK-LIVERPOOLAFP

    De olho no futuro

    Com seus primeiros gols pelo Liverpool oficialmente marcados, Barcola tentará dar sequência a essa atuação de destaque. O ex-jogador do PSG espera que o desempenho na competição europeia sirva de impulso para uma fase de boas atuações. O Liverpool buscará aproveitar o bom momento do jogador à medida que seu calendário de jogos avança nas competições nacionais e europeias.

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