Barcola foi eleito oficialmente o Jogador da Semana da Champions League da Uefa. O prêmio veio após sua atuação brilhante pelo Liverpool no último compromisso continental da equipe, na noite de quarta-feira.

O atacante francês teve uma atuação ofensiva arrasadora em uma emocionante vitória por 6 a 3 fora de casa sobre a equipe austríaca LASK. Sua atuação espetacular foi fundamental para garantir os três pontos à sua equipe em uma partida movimentada.