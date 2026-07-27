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Bradley Barcola quer se transferir para a Premier League; o jogador, alvo do Liverpool e do Arsenal, informa ao PSG sua decisão sobre a transferência
Barcola recusa novo contrato com o PSG
Barcola, estrela do Paris Saint-Germain, causou comoção no Parc des Princes ao recusar uma proposta formal para prolongar sua permanência na capital francesa. Apesar de estar atualmente vinculado ao campeão da Ligue 1 até 2028, o ponta de 23 anos deixou claro que está pronto para um novo desafio.
De acordo com a Sky Sport, a situação evoluiu rapidamente, e Barcola já comunicou sua decisão à diretoria do clube. Esse desdobramento coloca o PSG em uma posição difícil, já que a diretoria via o ex-jogador da base do Lyon como um pilar de seu projeto de longo prazo, ao lado de nomes como Desire Doue.
No entanto, a recusa do atacante em assinar o contrato abriu caminho para que os grandes clubes da Europa testem a determinação do PSG, já que o jogador teria chegado a um acordo pessoal com o Liverpool.
- Getty
O Liverpool lidera a disputa pela contratação do astro francês
O Liverpool identificou Barcola como seu principal alvo ofensivo, em busca de reforçar suas opções de ataque para a nova temporada. Os Reds já entraram em contato tanto com a representação do jogador quanto com os dirigentes do PSG para avaliar a viabilidade da transferência.
Entende-se que o clube de Merseyside está disposto a oferecer ao francês um salário significativo, o que o colocaria entre os jogadores mais bem pagos do clube caso a transferência seja finalmente aprovada.
O jornalista Florian Plettenberg explicou ainda que o Liverpool está em negociações com os representantes de Barcola após a revelação de que ele não renovará seu contrato. Embora o Arsenal também tenha sido associado ao interesse no ponta para oferecer concorrência a Bukayo Saka e Gabriel Martinelli, o Liverpool parece estar trabalhando mais intensamente para fechar o negócio antes do fim do prazo de transferências.
Preço astronômico de 170 milhões de euros se aproxima
Conseguir a contratação de Barcola não será uma tarefa fácil nem barata para nenhum clube interessado. Reportagens da RMC Sport indicam que o PSG estabeleceu uma avaliação astronômica de 170 milhões de euros para o jogador, valor que o tornaria uma das transferências mais caras da história do futebol.
Esse preço astronômico reflete a valorização vertiginosa de Barcola após uma temporada impressionante, na qual ele demonstrou sua velocidade excepcional, finalização precisa e habilidade técnica nos dribles, tanto no cenário nacional quanto internacional.
Embora o Liverpool e outros interessados possam hesitar em arcar com uma avaliação tão alta imediatamente, a postura firme de Barcola em não renovar seu contrato pode forçar o PSG a reconsiderar suas exigências financeiras.
- AFP
Histórico e perspectivas futuras
A ascensão de Barcola à proeminência tem sido acompanhada de perto por vários clubes de primeira linha nos últimos dois anos. O Bayern de Munique já havia demonstrado forte interesse pelo atacante destro, com o gigante alemão considerando-o a escolha ideal para seu sistema, antes que a transferência acabasse não se concretizando.
Seu desempenho pela França nos principais torneios internacionais só serviu para aumentar seu valor de mercado e atrair mais admiradores de destaque de todo o continente.
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