Barcola, estrela do Paris Saint-Germain, causou comoção no Parc des Princes ao recusar uma proposta formal para prolongar sua permanência na capital francesa. Apesar de estar atualmente vinculado ao campeão da Ligue 1 até 2028, o ponta de 23 anos deixou claro que está pronto para um novo desafio.

De acordo com a Sky Sport, a situação evoluiu rapidamente, e Barcola já comunicou sua decisão à diretoria do clube. Esse desdobramento coloca o PSG em uma posição difícil, já que a diretoria via o ex-jogador da base do Lyon como um pilar de seu projeto de longo prazo, ao lado de nomes como Desire Doue.

No entanto, a recusa do atacante em assinar o contrato abriu caminho para que os grandes clubes da Europa testem a determinação do PSG, já que o jogador teria chegado a um acordo pessoal com o Liverpool.



