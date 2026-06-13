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Bradley Barcola quer deixar o PSG em meio ao interesse do Arsenal e do Liverpool, enquanto o clube francês de olho no atacante do Barcelona para substituí-lo
Barcola quer deixar o Parc des Princes
O jogador da seleção francesa estaria ansioso para deixar o clube após uma temporada de altos e baixos em Paris. Barcola foi titular em várias ocasiões pelo gigante francês na última temporada, disputando 21 partidas como titular no campeonato, além de ter atuado em 16 jogos da Liga dos Campeões.
O jogador de 23 anos, avaliado atualmente em cerca de 60 milhões de libras pelo PSG, ainda tem dois anos restantes em seu contrato no Parc des Princes. No entanto, sua ausência da escalação titular na recente vitória na final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, na Hungria, parece ter sido um ponto de virada, com o atacante entrando apenas no final do segundo tempo.
- AFP
Gigantes da Premier League em alerta máximo
De acordo com reportagens da talkSPORT, o Arsenal está entre os principais candidatos a contratar Barcola, já que Mikel Arteta busca dar mais profundidade e qualidade às suas opções nas laterais. Os Gunners têm sido associados a vários alvos, incluindo Morgan Rogers e Christos Tzolis, mas o histórico comprovado de Barcola no mais alto nível o torna uma opção atraente para o time do norte de Londres.
O Liverpool também está firmemente na disputa, ao entrar em uma nova era sob o comando de Andoni Iraola. Após a saída de Mohamed Salah e o desempenho irregular de Cody Gakpo na ala esquerda, os Reds estão desesperados para reforçar seu ataque. Embora Yan Diomande, do RB Leipzig, continue sendo um alvo, a disponibilidade de Barcola mudou o foco em Anfield.
O PSG aponta Ferran Torres como substituto
Embora a posição oficial do PSG seja de que o jogador continua indisponível para venda, o clube já se prepara para um possível futuro sem ele. Gianluca Di Marzio informa que Luis Enrique identificou o atacante do Barcelona, Ferran Torres, como o substituto ideal caso Barcola consiga forçar sua saída. Torres já tem uma relação pré-existente com Enrique, desde o tempo em que atuaram juntos na seleção espanhola.
O jogador do Barcelona tem contrato até 2027, mas o gigante parisiense está acompanhando de perto sua situação no Camp Nou. Qualquer contratação de um novo ponta provavelmente suavizaria a posição do PSG em relação a Barcola, permitindo que o francês insatisfeito concretize sua transferência para o Emirates Stadium ou para Anfield.
- AFP
Compromissos internacionais adiam a decisão
É improvável que haja qualquer decisão definitiva sobre o futuro de Barcola antes do término da Copa do Mundo na América do Norte. O ponta integra atualmente a seleção francesa de Didier Deschamps, embora tenha tido dificuldade em conquistar uma vaga no time titular durante os jogos de preparação, com Marcus Thuram e Desire Doue sendo os preferidos no ataque.
A França está pronta para iniciar sua busca pelo terceiro título mundial contra o Senegal, com outros jogos da fase de grupos marcados contra o Iraque e a Noruega. Barcola espera usar o torneio como plataforma para mostrar seu talento aos possíveis interessados na Inglaterra antes que uma decisão final seja tomada sobre seu futuro no futebol nacional.