Bradley Barcola quer deixar o PSG em meio ao interesse do Arsenal e do Liverpool, enquanto o clube francês de olho no atacante do Barcelona para substituí-lo

O jogador da seleção francesa estaria ansioso para deixar o clube após uma temporada de altos e baixos em Paris. Barcola foi titular em várias ocasiões pelo gigante francês na última temporada, disputando 21 partidas como titular no campeonato, além de ter atuado em 16 jogos da Liga dos Campeões.

O jogador de 23 anos, avaliado atualmente em cerca de 60 milhões de libras pelo PSG, ainda tem dois anos restantes em seu contrato no Parc des Princes. No entanto, sua ausência da escalação titular na recente vitória na final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, na Hungria, parece ter sido um ponto de virada, com o atacante entrando apenas no final do segundo tempo.