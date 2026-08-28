A longa novela em torno do futuro de Barcola parece ter chegado ao fim, já que o ponta se prepara para sua nova vida na Premier League. De acordo com o L'Équipe, o internacional francês deve viajar para a Inglaterra neste sábado para finalizar os detalhes de sua transferência bombástica para Anfield.

O jogador de 23 anos foi alvo de negociações intensas entre Liverpool e Paris Saint-Germain, mas o caminho agora está livre para que ele realize exames médicos e assine um contrato de longa duração com o gigante de Merseyside.

A transferência acontece depois de Barcola ter ficado fora de forma notável da lista de relacionados de Luis Enrique para o recente empate por 2 a 2 do PSG com o Rennes, um claro indicativo de que sua saída do Parc des Princes era iminente. Com os termos pessoais já acertados, espera-se que o jogador conclua os últimos trâmites administrativos em solo inglês antes de ser anunciado oficialmente como jogador do Liverpool.



