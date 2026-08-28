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Bradley Barcola fará exames médicos no Liverpool após voar para a Inglaterra, enquanto a transferência de € 140 milhões do PSG se aproxima da conclusão
Barcola se prepara para exame médico em Merseyside
A longa novela em torno do futuro de Barcola parece ter chegado ao fim, já que o ponta se prepara para sua nova vida na Premier League. De acordo com o L'Équipe, o internacional francês deve viajar para a Inglaterra neste sábado para finalizar os detalhes de sua transferência bombástica para Anfield.
O jogador de 23 anos foi alvo de negociações intensas entre Liverpool e Paris Saint-Germain, mas o caminho agora está livre para que ele realize exames médicos e assine um contrato de longa duração com o gigante de Merseyside.
A transferência acontece depois de Barcola ter ficado fora de forma notável da lista de relacionados de Luis Enrique para o recente empate por 2 a 2 do PSG com o Rennes, um claro indicativo de que sua saída do Parc des Princes era iminente. Com os termos pessoais já acertados, espera-se que o jogador conclua os últimos trâmites administrativos em solo inglês antes de ser anunciado oficialmente como jogador do Liverpool.
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Acordo recorde é fechado com o PSG
Os detalhes financeiros do acordo destacam a dimensão da ambição do Liverpool, com o pacote total avaliado em cerca de € 140 milhões. Esse avanço representa um meio-termo em relação à avaliação inicial do PSG, de € 170 milhões, após conversas produtivas conduzidas pelo diretor esportivo do Liverpool, Richard Hughes, e pelo presidente do Fenway Sports Group, Mike Gordon.
A taxa faz de Barcola a segunda contratação mais cara da história do clube, ficando atrás apenas dos £ 125 milhões gastos em Alexander Isak no ano passado. Essa estratégia agressiva de contratações reforça o compromisso do Liverpool de se manter competitivo no mais alto nível, depois de já ter investido pesado em talentos como Florian Wirtz.
Enquanto isso, o PSG registrará a maior venda de sua história, superando recordes anteriores enquanto busca reformular seu elenco sob o comando de Luis Enrique.
Planejamento sucessório para a era pós-Salah
Barcola foi identificado no início da janela de verão como o candidato ideal para eventualmente suceder Mohamed Salah. O Liverpool acelerou sua investida pelo francês depois que uma transferência por Yan Diomande fracassou, concentrando todos os seus recursos em levar o ex-astro do Lyon para Anfield.
Apesar de suas contribuições em Paris, onde atuou 49 vezes na última temporada e marcou 13 gols, Barcola frequentemente viu seu tempo de jogo ser limitado por causa da presença de estrelas como Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue. Ao se mudar para Anfield, a expectativa é que ele tenha um caminho mais claro para ganhar minutos com regularidade.
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Efeitos no elenco e atividade no último dia da janela de transferências
A chegada de um atacante de € 140 milhões provavelmente terá consequências significativas para a atual profundidade do elenco em Anfield. O futuro de Cody Gakpo já passou a ser questionado, com relatos ligando o atacante holandês a Tottenham Hotspur e Manchester City.
À medida que o clube integra Barcola, pode ser necessário autorizar saídas de alto perfil para equilibrar as contas e manter a harmonia do elenco. A equipe de recrutamento, no entanto, não parece ter encerrado seus negócios, já que continua vasculhando o mercado em busca de mais opções para a ponta direita.
O Liverpool seguiu ativo até as horas finais da janela, depois de ver abordagens anteriores por Ismaila Sarr e Endrick serem recusadas por seus respectivos clubes.
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