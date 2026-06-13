É o que relata o especialista italiano em transferências Gianluca Di Marzio. Segundo ele, Barcola não está satisfeito com seu papel atual na equipe do técnico Luis Enrique e gostaria de ter mais tempo de jogo. No ataque do PSG, repleto de craques, Barcola tem sido, nos últimos tempos, apenas reserva atrás de Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue, como aconteceu, por exemplo, na final da Liga dos Campeões contra o Arsenal.
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Bradley Barcola está insatisfeito por não ter tempo de jogo suficiente? O PSG parece estar tentando contratar a estrela do Barcelona como substituto
Ferran Torres ganhou mais destaque no FC Barcelona na última temporada. Com suas atuações, ele fez com que Robert Lewandowski não fosse mais titular no ataque dos catalães. No total, o jogador da seleção espanhola marcou impressionantes 21 gols em todas as competições pelo Barça.
Como o contrato de Lewandowski não foi renovado e o polonês, portanto, está deixando o clube, é provável que a participação de Ferran Torres na próxima temporada, sob o comando do técnico Hansi Flick, seja ainda maior — e, consequentemente, é improvável que o Barça deixe o atacante sair.
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O Barça também está sendo associado a Julián Álvarez
O contrato de Ferran Torres com o Barcelona expira no próximo verão. Ao que tudo indica, o clube está se empenhando em renovar o contrato com o jogador de 26 anos o mais rápido possível, a fim de neutralizar o possível interesse dos grandes clubes.
No FC Barcelona, Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, foi por muito tempo cotado como um possível reforço para o ataque, mas, na semana passada, o Real Madrid entrou repentinamente na disputa pelo campeão mundial argentino – e fracassou com uma oferta de 150 milhões de euros.
O FC Bayern também estaria interessado em Bradley Barcola
Parece que, no passado, vários grandes clubes já demonstraram interesse em Barcola — entre eles, o Bayern de Munique, o Arsenal e o Liverpool. As próximas semanas dirão se o jogador de 23 anos realmente pretende deixar o bicampeão da Liga dos Campeões.
A temporada 2025/26 de Bradley Barcola no Paris Saint-Germain:
Jogos: 49 Minutos em campo: 2971 Gols: 13 Assistências: 7