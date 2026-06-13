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Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Daniel Buse

Traduzido por

Bradley Barcola está insatisfeito por não ter tempo de jogo suficiente? O PSG parece estar tentando contratar a estrela do Barcelona como substituto

Campeonato Francês
PSG
B. Barcola
F. Torres
Barcelona
La Liga

O Paris Saint-Germain estaria se preparando para uma possível saída do insatisfeito Bradley Barcola e teria Ferran Torres, do FC Barcelona, na mira.

É o que relata o especialista italiano em transferências Gianluca Di Marzio. Segundo ele, Barcola não está satisfeito com seu papel atual na equipe do técnico Luis Enrique e gostaria de ter mais tempo de jogo. No ataque do PSG, repleto de craques, Barcola tem sido, nos últimos tempos, apenas reserva atrás de Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue, como aconteceu, por exemplo, na final da Liga dos Campeões contra o Arsenal. 

  • Ferran Torres ganhou mais destaque no FC Barcelona na última temporada. Com suas atuações, ele fez com que Robert Lewandowski não fosse mais titular no ataque dos catalães. No total, o jogador da seleção espanhola marcou impressionantes 21 gols em todas as competições pelo Barça. 

    Como o contrato de Lewandowski não foi renovado e o polonês, portanto, está deixando o clube, é provável que a participação de Ferran Torres na próxima temporada, sob o comando do técnico Hansi Flick, seja ainda maior — e, consequentemente, é improvável que o Barça deixe o atacante sair. 

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  • Julian AlvarezGetty Images

    O Barça também está sendo associado a Julián Álvarez

    O contrato de Ferran Torres com o Barcelona expira no próximo verão. Ao que tudo indica, o clube está se empenhando em renovar o contrato com o jogador de 26 anos o mais rápido possível, a fim de neutralizar o possível interesse dos grandes clubes. 

    No FC Barcelona, Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, foi por muito tempo cotado como um possível reforço para o ataque, mas, na semana passada, o Real Madrid entrou repentinamente na disputa pelo campeão mundial argentino – e fracassou com uma oferta de 150 milhões de euros. 

  • O FC Bayern também estaria interessado em Bradley Barcola

    Parece que, no passado, vários grandes clubes já demonstraram interesse em Barcola — entre eles, o Bayern de Munique, o Arsenal e o Liverpool. As próximas semanas dirão se o jogador de 23 anos realmente pretende deixar o bicampeão da Liga dos Campeões. 

  • A temporada 2025/26 de Bradley Barcola no Paris Saint-Germain:

    Jogos: 49
    Minutos em campo: 2971
    Gols: 13
    Assistências: 7