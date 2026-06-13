Bradley Barcola está insatisfeito por não ter tempo de jogo suficiente? O PSG parece estar tentando contratar a estrela do Barcelona como substituto

Ferran Torres ganhou mais destaque no FC Barcelona na última temporada. Com suas atuações, ele fez com que Robert Lewandowski não fosse mais titular no ataque dos catalães. No total, o jogador da seleção espanhola marcou impressionantes 21 gols em todas as competições pelo Barça.

Como o contrato de Lewandowski não foi renovado e o polonês, portanto, está deixando o clube, é provável que a participação de Ferran Torres na próxima temporada, sob o comando do técnico Hansi Flick, seja ainda maior — e, consequentemente, é improvável que o Barça deixe o atacante sair.