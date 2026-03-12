AFP
Bradley Barcola elogia a exibição “exemplar” do PSG contra o Chelsea após emocionante partida com sete gols na Liga dos Campeões
Barcola conquista seu primeiro título europeu
O atacante de 23 anos estava claramente encantado após o apito final, tendo finalmente encerrado um período frustrante sem marcar gols. Antes de balançar as redes no Parc des Princes, o ex-jogador do Lyon havia passado 17 partidas sem marcar gols na competição de elite da Europa. Seu gol no início do jogo proporcionou a base para que a equipe de Luis Enrique assumisse o controle total da partida e colocasse um pé nas quartas de final.
Barcola elogia exibição “referência”
Em entrevista ao Canal+ após a partida, Barcola refletiu sobre a importância do resultado e sua própria evolução pessoal. “Nos preparamos bem para esta partida, sabíamos que precisávamos jogar com intensidade desde o início e marcamos muito rapidamente. Com alguns pequenos erros, sofremos gols, isso é o que precisa ser corrigido. No geral, foi muito bom. Fisicamente, estamos muito bem há algum tempo, não acho que esse tenha sido o problema. Hoje, jogamos muito bem. Temos que continuar assim”, explicou o ponta.
O atacante não escondeu seu alívio por ter encerrado seu jejum de gols em uma ocasião tão importante, acrescentando: “Fiquei feliz, trabalho para marcar na Liga dos Campeões, esse gol é muito bom, estou muito feliz. É uma das nossas melhores atuações nesta temporada. Vamos aproveitar o que fizemos hoje para a partida de volta, porque ainda não acabou. Foi uma partida muito boa esta noite.”
Mentalidade em relação aos erros
Embora o erro catastrófico do goleiro do Chelsea, Filip Jorgensen, tenha permitido que Vitinha empatasse o jogo em 2 a 2, o substituto Khvicha Kvaratskhelia insistiu que a vitória esmagadora do PSG não foi simplesmente entregue a eles. Saindo do banco para marcar dois gols no final da partida, o ponta georgiano atribuiu a recuperação tardia ao desejo incansável da equipe, e não ao azar do Chelsea. “Mesmo que estejamos ganhando por 3 a 2 ou 4 a 2, sempre queremos marcar mais”, disse Kvaratskhelia ao site oficial do clube. “Acho que vencemos porque queríamos muito e lutamos até o fim.”
Olhando para o futuro em Stamford Bridge
Com uma vantagem confortável de três gols, os jogadores de Luis Enrique viajarão para Londres na próxima semana para a partida de volta cheios de confiança. Enquanto o Chelsea enfrenta uma batalha monumental para resgatar sua campanha europeia, a vantagem implacável e a ambição coletiva do PSG sugerem que eles estão bem equipados para concluir o trabalho e avançar com segurança para as quartas de final.
