Bradley Barcola elogia a exibição “exemplar” do PSG contra o Chelsea após emocionante partida com sete gols na Liga dos Campeões

Em entrevista ao Canal+ após a partida, Barcola refletiu sobre a importância do resultado e sua própria evolução pessoal. “Nos preparamos bem para esta partida, sabíamos que precisávamos jogar com intensidade desde o início e marcamos muito rapidamente. Com alguns pequenos erros, sofremos gols, isso é o que precisa ser corrigido. No geral, foi muito bom. Fisicamente, estamos muito bem há algum tempo, não acho que esse tenha sido o problema. Hoje, jogamos muito bem. Temos que continuar assim”, explicou o ponta.

O atacante não escondeu seu alívio por ter encerrado seu jejum de gols em uma ocasião tão importante, acrescentando: “Fiquei feliz, trabalho para marcar na Liga dos Campeões, esse gol é muito bom, estou muito feliz. É uma das nossas melhores atuações nesta temporada. Vamos aproveitar o que fizemos hoje para a partida de volta, porque ainda não acabou. Foi uma partida muito boa esta noite.”