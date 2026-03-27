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Adhe Makayasa

Traduzido por

Bradley Barcola deve assinar uma renovação de contrato milionária com o PSG, enquanto o clube parisiense se prepara para afastar o interesse do Bayern de Munique e do Liverpool

B. Barcola
PSG
Campeonato Francês
Bayern de Munique
Bundesliga
Liverpool
Premier League

O Paris Saint-Germain está se preparando para garantir o futuro a longo prazo de Bradley Barcola, após uma série de atuações sensacionais na Liga dos Campeões. O ponta de 23 anos tornou-se uma figura indispensável sob o comando de Luis Enrique, levando os campeões franceses a agir rapidamente diante do crescente interesse de grandes clubes europeus. Um novo contrato faria com que o ex-jogador do Lyon dedicasse seus melhores anos ao projeto do Parc des Princes.

  • O Paris se move para garantir um jogador-chave

    Apesar de uma campanha nacional irregular, que incluiu uma eliminação precoce da Copa da França, o PSG tem sido formidável na Europa, destacando-se especialmente pela goleada de 8 a 2 sobre o Chelsea no total das duas partidas pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Barcola foi o artífice dessa vitória, marcando dois gols cruciais que consolidaram seu status como um dos atacantes mais empolgantes do continente. De acordo com o Paris Team, o consultor do clube, Luis Campos, está agora trabalhando nos bastidores para finalizar uma extensão de contrato de dois anos que manteria o francês no PSG até 2030. Essa iniciativa proativa visa repelir as investidas do Liverpool e do Bayern, que vêm acompanhando a rápida ascensão do ponta desde sua transferência de £ 39 milhões (€ 45 milhões) do Lyon em 2023.

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    Um aumento salarial significativo

    A proposta de renovação não é apenas um compromisso de tempo, mas um reflexo do status privilegiado de Barcola dentro do elenco, acompanhada de um aumento salarial substancial. Assessorado pelo agente Moussa Sissoko, o atacante parece estar bem adaptado à vida na capital e ansioso por continuar sendo um pilar da era pós-superestrelas do clube. A diretoria vê Barcola como mais do que apenas uma promessa; ele é agora o “motor” do ataque da equipe. Ao garantir sua assinatura, o PSG pretende proporcionar a Enrique uma base estável para as próximas quatro temporadas, assegurando que seus melhores talentos nacionais não sejam atraídos pelo poder financeiro da Premier League ou da Bundesliga.

  • Construindo um núcleo ofensivo de longo prazo

    O foco em Barcola faz parte de uma estratégia mais ampla para manter os jogadores de ataque mais influentes do clube. Tendo já visto o jogador de 23 anos contribuir com 12 gols e seis assistências em 38 partidas nesta temporada, o clube está empenhado em mantê-lo ao lado de outros craques nos próximos anos. Relatos sugerem que, assim que o futuro de Barcola for formalizado, a diretoria parisiense voltará toda a sua atenção para Ousmane Dembélé. O objetivo é manter os dois motores ofensivos juntos, criando um ataque estável capaz de disputar consistentemente o troféu da Liga dos Campeões — uma competição na qual Barcola já provou que pode entregar resultados no maior palco.

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    A corrida pelo título e as ambições europeias

    Barcola continua sendo fundamental na busca do PSG pelo título, enquanto o clube tenta defender uma vantagem mínima de um ponto na liderança da Ligue 1, especialmente com a vantagem de ter um jogo a menos que seu rival mais próximo, o Lens. Espera-se que o momento dessa renovação de contrato dê um grande impulso moral à equipe antes do confronto decisivo das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, onde ele enfrentará seu maior desafio até agora. Além da atual temporada, a preparação para a Copa do Mundo oferece a Barcola uma excelente oportunidade de consolidar seu lugar na seleção francesa, o que pode fazer com que seu valor de mercado dispare ainda mais antes mesmo do início oficial de seu novo contrato de longo prazo.