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Bradley Barcola deve assinar uma renovação de contrato milionária com o PSG, enquanto o clube parisiense se prepara para afastar o interesse do Bayern de Munique e do Liverpool
O Paris se move para garantir um jogador-chave
Apesar de uma campanha nacional irregular, que incluiu uma eliminação precoce da Copa da França, o PSG tem sido formidável na Europa, destacando-se especialmente pela goleada de 8 a 2 sobre o Chelsea no total das duas partidas pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Barcola foi o artífice dessa vitória, marcando dois gols cruciais que consolidaram seu status como um dos atacantes mais empolgantes do continente. De acordo com o Paris Team, o consultor do clube, Luis Campos, está agora trabalhando nos bastidores para finalizar uma extensão de contrato de dois anos que manteria o francês no PSG até 2030. Essa iniciativa proativa visa repelir as investidas do Liverpool e do Bayern, que vêm acompanhando a rápida ascensão do ponta desde sua transferência de £ 39 milhões (€ 45 milhões) do Lyon em 2023.
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Um aumento salarial significativo
A proposta de renovação não é apenas um compromisso de tempo, mas um reflexo do status privilegiado de Barcola dentro do elenco, acompanhada de um aumento salarial substancial. Assessorado pelo agente Moussa Sissoko, o atacante parece estar bem adaptado à vida na capital e ansioso por continuar sendo um pilar da era pós-superestrelas do clube. A diretoria vê Barcola como mais do que apenas uma promessa; ele é agora o “motor” do ataque da equipe. Ao garantir sua assinatura, o PSG pretende proporcionar a Enrique uma base estável para as próximas quatro temporadas, assegurando que seus melhores talentos nacionais não sejam atraídos pelo poder financeiro da Premier League ou da Bundesliga.
Construindo um núcleo ofensivo de longo prazo
O foco em Barcola faz parte de uma estratégia mais ampla para manter os jogadores de ataque mais influentes do clube. Tendo já visto o jogador de 23 anos contribuir com 12 gols e seis assistências em 38 partidas nesta temporada, o clube está empenhado em mantê-lo ao lado de outros craques nos próximos anos. Relatos sugerem que, assim que o futuro de Barcola for formalizado, a diretoria parisiense voltará toda a sua atenção para Ousmane Dembélé. O objetivo é manter os dois motores ofensivos juntos, criando um ataque estável capaz de disputar consistentemente o troféu da Liga dos Campeões — uma competição na qual Barcola já provou que pode entregar resultados no maior palco.
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A corrida pelo título e as ambições europeias
Barcola continua sendo fundamental na busca do PSG pelo título, enquanto o clube tenta defender uma vantagem mínima de um ponto na liderança da Ligue 1, especialmente com a vantagem de ter um jogo a menos que seu rival mais próximo, o Lens. Espera-se que o momento dessa renovação de contrato dê um grande impulso moral à equipe antes do confronto decisivo das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, onde ele enfrentará seu maior desafio até agora. Além da atual temporada, a preparação para a Copa do Mundo oferece a Barcola uma excelente oportunidade de consolidar seu lugar na seleção francesa, o que pode fazer com que seu valor de mercado dispare ainda mais antes mesmo do início oficial de seu novo contrato de longo prazo.