Bradley Barcola deve assinar uma renovação de contrato milionária com o PSG, enquanto o clube parisiense se prepara para afastar o interesse do Bayern de Munique e do Liverpool

Barcola continua sendo fundamental na busca do PSG pelo título, enquanto o clube tenta defender uma vantagem mínima de um ponto na liderança da Ligue 1, especialmente com a vantagem de ter um jogo a menos que seu rival mais próximo, o Lens. Espera-se que o momento dessa renovação de contrato dê um grande impulso moral à equipe antes do confronto decisivo das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, onde ele enfrentará seu maior desafio até agora. Além da atual temporada, a preparação para a Copa do Mundo oferece a Barcola uma excelente oportunidade de consolidar seu lugar na seleção francesa, o que pode fazer com que seu valor de mercado dispare ainda mais antes mesmo do início oficial de seu novo contrato de longo prazo.