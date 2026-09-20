"Braços próximos ao corpo": Premier League divulga áudio oficial do VAR após Manchester United ter pênalti negado em empate com o Fulham

A Premier League optou por transparência total após o frustrante empate por 1 a 1 do Manchester United com o Fulham, publicando um comunicado e o áudio correspondente do VAR por meio de seu Match Centre no X. O lance em questão aconteceu aos 86 minutos, quando Lisandro Martinez desviou a bola em direção ao zagueiro do Fulham Bassey, com os replays mostrando contato claro entre a bola e a mão do jogador.

Apesar das reclamações dos jogadores do United, o árbitro Peter Bankes mandou o jogo seguir imediatamente, decisão que depois foi respaldada por seus colegas na cabine do VAR. Para esclarecer o processo, a Premier League divulgou um comunicado confirmando a checagem: "A decisão do árbitro de não marcar pênalti para o Manchester United por um possível toque de mão de Bassey foi checada e confirmada pelo VAR."