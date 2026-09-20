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"Braços próximos ao corpo": Premier League divulga áudio oficial do VAR após Manchester United ter pênalti negado em empate com o Fulham
Áudio do VAR confirma decisão de não marcar pênalti
A Premier League optou por transparência total após o frustrante empate por 1 a 1 do Manchester United com o Fulham, publicando um comunicado e o áudio correspondente do VAR por meio de seu Match Centre no X. O lance em questão aconteceu aos 86 minutos, quando Lisandro Martinez desviou a bola em direção ao zagueiro do Fulham Bassey, com os replays mostrando contato claro entre a bola e a mão do jogador.
Apesar das reclamações dos jogadores do United, o árbitro Peter Bankes mandou o jogo seguir imediatamente, decisão que depois foi respaldada por seus colegas na cabine do VAR. Para esclarecer o processo, a Premier League divulgou um comunicado confirmando a checagem: "A decisão do árbitro de não marcar pênalti para o Manchester United por um possível toque de mão de Bassey foi checada e confirmada pelo VAR."
- Getty Images Sport
Autoridades explicam posição "natural" do braço
A transcrição divulgada oferece um panorama detalhado da conversa entre Bankes, o árbitro assistente Dan Cook e o oficial do VAR Nick Hopton. Quando a bola bateu em Bassey, Cook foi rápido ao oferecer sua visão da lateral, observando a silhueta do defensor: "Está perto do corpo dele, bateu, mas o braço dele está perto do corpo."
Bankes manteve sua avaliação em campo, respondendo apenas: "A decisão de campo é mandar seguir." A equipe do VAR então fez uma revisão rápida das imagens para garantir que nenhum erro claro e óbvio tivesse sido cometido. Hopton acrescentou: "Braços perto do corpo. Como visto, confirmando a decisão de campo de mandar seguir, exatamente como descrito em campo."
Frustração para Carrick em meio à má fase
A partida já vinha sendo um confronto difícil para o Manchester United, que saiu atrás após um gol contra calamitoso de Martinez, que enganou o goleiro Senne Lammens. Embora o United tenha chegado ao empate com um chute desviado de Matheus Cunha aos 89 minutos, a atuação pouco fez para calar os críticos.
Carrick, no entanto, defendeu a aplicação de sua equipe apesar do escrutínio crescente de torcedores e comentaristas. O técnico sugeriu que o andamento do jogo não foi tão de um lado só como alguns apontaram, afirmando: "Não achei que parecíamos passivos. O futebol é um jogo difícil. Controlamos boa parte do primeiro tempo e jogamos muito bom futebol hoje. Vai haver momentos em que as coisas não vão seguir o seu caminho."
- AFP
Pressão aumenta sobre Carrick antes da pausa
O empate por 1 a 1 oferece pouco consolo ao Manchester United na tabela da Premier League. Embora a equipe de Carrick tenha conseguido evitar uma terceira derrota consecutiva em uma semana exigente, ela entra na pausa para os jogos de seleções atolada na 12ª colocação, tendo somado apenas cinco pontos em suas cinco primeiras partidas para igualar seu pior início de campanha na Premier League, anteriormente registrado em 2014-15. O United agora buscará se reorganizar durante a pausa para os jogos de seleções antes de voltar a campo em 10 de outubro, quando receberá o Tottenham em Old Trafford.
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