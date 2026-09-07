Hislop não é o primeiro a afirmar que Ronaldo poderia seguir os passos de Jones, ex-jogador linha-dura do Wimbledon e campeão da FA Cup, já que ele participou de mais de 90 filmes e projetos de televisão, incluindo Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Gone in 60 Seconds e Mean Machine.

O ex-companheiro de Ronaldo no Manchester United Mikael Silvestre disse anteriormente à GOAL: “Acho que o céu é o limite para ele. Tudo em que ele toca ou no que se envolve vira um negócio de sucesso.

“Acho que ele mencionou virar ator há algum tempo, quando estava na premiação em Dubai. Ele disse que gostaria de se tornar ator. Acho que esse é o próximo passo dele. Se Vinnie Jones pode virar ator, um cara bonito como Cristiano com certeza pode fazer isso.”

O campeão da Copa do Mundo Emmanuel Petit disse sobre o assunto, sendo possível que mais grandes honrarias sejam conquistadas em algum momento: “Acho que ele tem o carisma e a aura. Ronaldo é a pessoa mais famosa nas redes sociais. Você consegue imaginar se ele estivesse no meio de grandes estrelas de Hollywood? Ele não teria nada a provar para aqueles caras. Ele pode dizer: ‘Eu sei que você é uma grande estrela, mas eu sou Cristiano Ronaldo. Provavelmente sou um dos melhores jogadores da história do futebol. Sou bilionário. Ganhei tudo o que podia ganhar no futebol. Então quem é você?’

“O Oscar? Um dia. Honestamente, dá para fazer um filme sobre a vida dele. Nunca vi alguém mentalmente mais forte do que ele. Esse cara é o ser humano mais poderoso que já vi mentalmente.”