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'Braço direito de Vinnie Jones!' - futuro de Cristiano Ronaldo em Hollywood não está descartado, já que filmes blockbuster são cogitados para o GOAT português
Ronaldo ostenta um portfólio de negócios em ascensão
Ronaldo não pareceria deslocado em meio às estrelas de primeira linha de Hollywood, com seu status de celebridade se mostrando à altura de qualquer pessoa no planeta. Ao longo dos anos, ele construiu enormes audiências em várias plataformas de redes sociais, do Instagram ao YouTube.
CR7, que é uma marca por si só, tornou-se uma das personalidades mais comercializáveis do mundo dos negócios, transcendendo a profissão que escolheu e se tornando muito mais do que um ícone esportivo.
O dia em que as chuteiras recordistas forem penduradas pela última vez não está tão longe, com o próprio jogador admitindo isso. Ele já conta com vários empreendimentos em um portfólio cada vez maior e pode seguir por diversos caminhos ao buscar um novo desafio.
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Ronaldo vai tentar entrar na indústria cinematográfica?
Uma delas pode levá-lo a Los Angeles, com a sugestão de que Ronaldo gostaria de tentar a sorte no cinema de grande bilheteria. Qual é a chance disso acontecer? Quando essa pergunta foi feita ao ex-astro da MLS Hislop, o ex-goleiro da Premier League, que falava por cortesia de https://casinolegal.ro/cazinouri/bonusuri/bonus-pariuri-sportive, disse à GOAL: “Olha, acho que Cristiano Ronaldo continua sendo uma das pessoas mais famosas do planeta. E o que ele decidir fazer depende inteiramente dele. E a verdade é que ele certamente não tem falta de dinheiro.
“Então, qualquer que seja a decisão dele, será por amor a isso, pela paixão por isso. Se ele vai acabar em Hollywood ou não, não posso dizer. Mas ele conquistou o direito de fazer o que quiser, mesmo que tenha de ser o ajudante de Vinnie Jones em Hollywood.”
Ronaldo é apontado como candidato a disputar futuros Oscars
Hislop não é o primeiro a afirmar que Ronaldo poderia seguir os passos de Jones, ex-jogador linha-dura do Wimbledon e campeão da FA Cup, já que ele participou de mais de 90 filmes e projetos de televisão, incluindo Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Gone in 60 Seconds e Mean Machine.
O ex-companheiro de Ronaldo no Manchester United Mikael Silvestre disse anteriormente à GOAL: “Acho que o céu é o limite para ele. Tudo em que ele toca ou no que se envolve vira um negócio de sucesso.
“Acho que ele mencionou virar ator há algum tempo, quando estava na premiação em Dubai. Ele disse que gostaria de se tornar ator. Acho que esse é o próximo passo dele. Se Vinnie Jones pode virar ator, um cara bonito como Cristiano com certeza pode fazer isso.”
O campeão da Copa do Mundo Emmanuel Petit disse sobre o assunto, sendo possível que mais grandes honrarias sejam conquistadas em algum momento: “Acho que ele tem o carisma e a aura. Ronaldo é a pessoa mais famosa nas redes sociais. Você consegue imaginar se ele estivesse no meio de grandes estrelas de Hollywood? Ele não teria nada a provar para aqueles caras. Ele pode dizer: ‘Eu sei que você é uma grande estrela, mas eu sou Cristiano Ronaldo. Provavelmente sou um dos melhores jogadores da história do futebol. Sou bilionário. Ganhei tudo o que podia ganhar no futebol. Então quem é você?’
“O Oscar? Um dia. Honestamente, dá para fazer um filme sobre a vida dele. Nunca vi alguém mentalmente mais forte do que ele. Esse cara é o ser humano mais poderoso que já vi mentalmente.”
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Ronaldo poderia se reunir com Messi na MLS?
Ronaldo tem contrato com o Al-Nassr, atual campeão da Saudi Pro League, até o verão de 2027. Ele segue em busca de 1.000 gols na carreira em competições oficiais e não vai se aposentar até alcançar essa marca.
Ele pode ter mais uma aventura no futebol pela frente, já que não deseja encerrar a carreira tão cedo, e uma transferência para os Estados Unidos reacenderia sua rivalidade com Lionel Messi na MLS, além de despertar a imaginação de um público global e abrir uma possível porta de entrada para Hollywood.
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