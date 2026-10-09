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Kabayel Sieggetty
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Boxe: quando Agit Kabayel luta novamente? Próximo adversário, data, horário, local, Mundial, cinturão, transmissão na TV e também por livestream

Agit Kabayel chegou à elite do boxe e busca o próximo adversário. Quem será ele e quando a luta vai acontecer? A SPOX tem a resposta.

Com a conquista histórica do título dos pesos-pesados do WBC em janeiro passado, Agit Kabayel chegou ao topo. Agora, cabe a ele defender seu cinturão. 

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Mas quando o lutador de 34 anos voltará ao ringue? SPOX traz para você todas as informações importantes!

  • Boxe: quando Agit Kabayel volta a lutar? Data, local, horário, adversário

    Em 28 de novembro, Kabayel já tem o próximo desafio pela frente: na Merkur Spiel-Arena, em Düsseldorf, o campeão vai enfrentar o albanês Nelson Hysa. Ainda não está definido exatamente quando a luta começa. Há muito em jogo para Kabayel, já que será a primeira vez que ele terá de defender seu título do WBC.

    O duelo promete uma tensão especial, afinal estarão frente a frente dois pugilistas profissionais ainda invictos. Kabayel venceu todas as suas 27 lutas, 19 delas por nocaute. Hysa também segue sem derrotas: o albanês venceu todas as suas 25 lutas profissionais e encerrou 23 delas antes do fim.

  • Boxe: quando Agit Kabayel luta de novo? Transmissão na TV e também por livestream

    Quem quiser acompanhar ao vivo a luta entre Agit Kabayel e Nelson Hysa pode fazê-lo pela DAZN. Embora vários eventos de boxe já estejam incluídos nas assinaturas DAZN Unlimited e DAZN Super Sports, a plataforma de streaming exige uma compra adicional por pay-per-view para eventos selecionados. Também para o duelo entre Kabayel e Hysa é necessária uma liberação separada. O valor do preço adicional, porém, ainda não foi divulgado.

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  • Boxe: quando Agit Kabayel volta a lutar? O perfil do boxeador

    • Nome: Agit Kabayel
    • Data de nascimento: 23 de setembro de 1992
    • Local de nascimento: Leverkusen
    • Nacionalidade: alemão
    • Categoria de peso: peso-pesado
    • Estilo: guarda canhota
    • Estreia profissional: 23 de junho de 2011
    • Altura: 1,91 m
    • Envergadura: 2,03 m
    • Lutas: 27 (27 vitórias, sendo 18 por nocaute)

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  • Agit Kabayel x Nelson Hysa, boxe: perfil dos dois lutadores

    Agit Kabayel

     

    		Nelson Hysa
    23.09.1992 (34 anos)Data de nascimento/idade06.09.1984 (42 anos)
    Peso-pesado do WBCTítulo


    Leverkusen, AlemanhaLocal de nascimentoShkoder, Albânia
    27‑0‑0 (19 KOs)Cartel25-0-0 (23 KOs)
    1,91 mAltura1,96 m
    203 cmEnvergadura201 cm
    CanhotoBaseCanhoto