Boxe: quando Agit Kabayel luta novamente? Próximo adversário, data, horário, local, Mundial, cinturão, transmissão na TV e também por livestream

Em 28 de novembro, Kabayel já tem o próximo desafio pela frente: na Merkur Spiel-Arena, em Düsseldorf, o campeão vai enfrentar o albanês Nelson Hysa. Ainda não está definido exatamente quando a luta começa. Há muito em jogo para Kabayel, já que será a primeira vez que ele terá de defender seu título do WBC.

O duelo promete uma tensão especial, afinal estarão frente a frente dois pugilistas profissionais ainda invictos. Kabayel venceu todas as suas 27 lutas, 19 delas por nocaute. Hysa também segue sem derrotas: o albanês venceu todas as suas 25 lutas profissionais e encerrou 23 delas antes do fim.