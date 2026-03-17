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Watford v Ipswich Town - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Francesco Guerrieri

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Bove marca seu primeiro gol pelo Watford um mês após voltar aos gramados

31 dias após o retorno aos gramados, 471 dias desde o mal-estar, o ex-jogador da Roma e da Fiorentina marcou seu primeiro gol na Inglaterra na vitória por 3 a 1 sobre o Wrexham

No dia da volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, os olhos (e o coração) de alguns torcedores italianos — cujos times não estão competindo na Europa — se voltaram para a Championship, a segunda divisão inglesa, onde hoje à noite foram disputadas duas partidas adiadas da 36ª rodada. Um dos dois confrontos foi Watford x Wrexham, com o ex-jogador da Fiorentina e da Roma, Edoardo Bove, no banco dos donos da casa. Entrando nos minutos finais da partida, o meio-campista nascido em 2002 marcou seu primeiro gol na Inglaterra nos acréscimos, fechando o placar em 3 a 1 para sua equipe.

  • O GOL DE BOVE

    471 dias depois daquele jogo entre Fiorentina e Inter, que ficará na memória pelo mal-estar de Edoardo e pelos momentos de pânico que se seguiram, Bove voltou a sentir a emoção de marcar um gol. A alegria, o entusiasmo. O abraço dos torcedores, que o jogador foi buscar correndo para debaixo da arquibancada logo após o gol. A jogada começa com uma grande arrancada de Mamadou Doumbia pela lateral direita; o jogador chuta de direita quase da linha de fundo, a bola bate na trave e sai da área; Marc Ola tenta com um chute forte de esquerda, mas acerta novamente a trave, e assim a bola cai nos pés de Bove, que, a poucos passos do gol, marca seu primeiro gol pelo Watford.

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  • BOVE NÃO PODE MAIS JOGAR NA ITÁLIA

    Por uma questão de regulamento, Bove não pode mais jogar na Itália, em nenhuma competição oficial: em 1º de dezembro de 2024, o jogador passou mal em campo durante a partida do campeonato entre Fiorentina e Inter; os exames realizados posteriormente revelaram uma arritmia ventricular maligna conhecida como “torsão de ponta”, devido à qual lhe foi implantado um desfibrilador subcutâneo, o que o impede de voltar a entrar em campo em qualquer campeonato oficial italiano, nem mesmo com a camisa da Seleção Nacional. Uma situação semelhante à de Christian Eriksen e, assim como o meio-campista dinamarquês, Bove também voltou a jogar na Inglaterra.


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