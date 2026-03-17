No dia da volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, os olhos (e o coração) de alguns torcedores italianos — cujos times não estão competindo na Europa — voltaram-se para a Championship, a segunda divisão inglesa, onde esta noite foram disputadas duas partidas adiadas da 36ª rodada. Um dos dois confrontos foi Watford x Wrexham; no banco dos donos da casa estava o ex-jogador da Fiorentina e da Roma, Edoardo Bove. Entrando nos minutos finais da partida, o meio-campista nascido em 2002 marcou seu primeiro gol na Inglaterra nos acréscimos, fechando o placar em 3 a 1 para sua equipe. E da arquibancada surge uma faixa: “Mesmo que tenhas deixado a Roma, não estás sozinho”. Depois, ao final da partida, sozinho, no meio do campo, ele se agacha e, em sua mente, relembra tudo o que viveu para chegar àquele gol.
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Bove marca seu primeiro gol pelo Watford um mês após seu retorno aos gramados
O GOL DE BOVE
471 dias depois daquele jogo entre Fiorentina e Inter, que ficará na memória pelo mal-estar de Edoardo e pelos momentos de pânico que se seguiram, Bove voltou a sentir a emoção de marcar um gol. A alegria, o entusiasmo. O abraço dos torcedores, que o jogador foi buscar correndo em direção à arquibancada logo após o gol. A jogada começa com uma grande arrancada de Mamadou Doumbia pela lateral direita; o jogador chuta com o pé direito quase da linha de fundo, a bola bate na trave e sai da área; Marc Ola tenta com um chute forte de esquerda, mas acerta novamente a trave, e assim a bola cai nos pés de Bove, que, a poucos passos do gol, marca seu primeiro gol pelo Watford.
BOVE NÃO PODE MAIS JOGAR NA ITÁLIA
Por uma questão de regulamento, Bove não pode mais jogar na Itália, em nenhuma competição oficial: em 1º de dezembro de 2024, o jogador passou mal em campo durante a partida do campeonato entre Fiorentina e Inter; os exames realizados posteriormente revelaram uma arritmia ventricular maligna conhecida como “torsão de ponta”, devido à qual lhe foi implantado um desfibrilador subcutâneo, o que o impede de voltar a entrar em campo em qualquer campeonato oficial italiano, nem mesmo com a camisa da Seleção Nacional. Uma situação semelhante à de Christian Eriksen e, assim como o meio-campista dinamarquês, Bove também voltou a jogar na Inglaterra.