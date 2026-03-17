Bove marca seu primeiro gol pelo Watford um mês após seu retorno aos gramados

No dia da volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, os olhos (e o coração) de alguns torcedores italianos — cujos times não estão competindo na Europa — voltaram-se para a Championship, a segunda divisão inglesa, onde esta noite foram disputadas duas partidas adiadas da 36ª rodada. Um dos dois confrontos foi Watford x Wrexham; no banco dos donos da casa estava o ex-jogador da Fiorentina e da Roma, Edoardo Bove. Entrando nos minutos finais da partida, o meio-campista nascido em 2002 marcou seu primeiro gol na Inglaterra nos acréscimos, fechando o placar em 3 a 1 para sua equipe. E da arquibancada surge uma faixa: “Mesmo que tenhas deixado a Roma, não estás sozinho”. Depois, ao final da partida, sozinho, no meio do campo, ele se agacha e, em sua mente, relembra tudo o que viveu para chegar àquele gol.