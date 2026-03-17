Bove marca seu primeiro gol pelo Watford um mês após seu retorno aos gramados

471 dias depois daquele jogo entre Fiorentina e Inter, que ficará na memória pelo mal-estar de Edoardo e pelos momentos de pânico que se seguiram, Bove voltou a sentir a emoção de marcar um gol. A alegria, o entusiasmo. O abraço dos torcedores, que o jogador foi buscar correndo para debaixo da arquibancada logo após o gol. A jogada começa com uma grande arrancada de Mamadou Doumbia pela lateral direita; o jogador chuta de direita quase da linha de fundo, a bola bate na trave e sai da área; Marc Ola tenta com um chute forte de esquerda, mas acerta novamente a trave, e assim a bola cai nos pés de Bove, que, a poucos passos do gol, marca seu primeiro gol pelo Watford.