No dia da volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, os olhos (e o coração) de alguns torcedores italianos — cujos times não estão competindo na Europa — voltaram-se para a Championship, a segunda divisão inglesa, onde esta noite foram disputadas duas partidas adiadas da 36ª rodada. Um dos dois confrontos foi Watford x Wrexham; no banco dos donos da casa estava o ex-jogador da Fiorentina e da Roma, Edoardo Bove. Entrando nos minutos finais da partida, o meio-campista nascido em 2002 marcou seu primeiro gol na Inglaterra nos acréscimos, fechando o placar em 3 a 1 para sua equipe.
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Bove marca seu primeiro gol pelo Watford um mês após seu retorno aos gramados
O GOL DE BOVE
471 dias depois daquele jogo entre Fiorentina e Inter, que ficará na memória pelo mal-estar de Edoardo e pelos momentos de pânico que se seguiram, Bove voltou a sentir a emoção de marcar um gol. A alegria, o entusiasmo. O abraço dos torcedores, que o jogador foi buscar correndo para debaixo da arquibancada logo após o gol. A jogada começa com uma grande arrancada de Mamadou Doumbia pela lateral direita; o jogador chuta de direita quase da linha de fundo, a bola bate na trave e sai da área; Marc Ola tenta com um chute forte de esquerda, mas acerta novamente a trave, e assim a bola cai nos pés de Bove, que, a poucos passos do gol, marca seu primeiro gol pelo Watford.
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