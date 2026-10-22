A história tática deste confronto da Liga Europa no Vitality Stadium foi definida pela incansável disciplina estrutural do Bournemouth diante de um AC Milan que já parecia taticamente frágil antes mesmo de ficar em inferioridade numérica.

Rose buscou explorar os espaços entre o centro e as laterais e acelerar as transições, enquanto Ruben Amorim tentou controlar o ritmo com uma linha de três defensores, procurando abrir o bloco defensivo do Bournemouth por meio de jogadas pelos lados.

No entanto, a expulsão de Maignan aos 28 minutos alterou drasticamente o cenário tático da partida. O Milan foi obrigado a adotar uma postura reativa e fechada, transformando uma disputa tática equilibrada em um exercício desigual de administração do jogo.

O Bournemouth de Rose manteve a paciência e evitou se lançar ao ataque de forma excessiva. Em vez disso, desmontou o Milan com a posse de bola controlada e situações de bola parada de grande potencial, até fechar o jogo com uma vitória contundente por 3 a 0.