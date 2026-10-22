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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Bournemouth x AC Milan: na prancheta tática, Marco Rose arquiteta vitória histórica enquanto o Milan desmorona com dez jogadores

The tactics board
Bournemouth x Milan
Bournemouth
Milan
Liga Europa
M. Rose
Rúben Amorim

O Bournemouth conquistou uma vitória dominante por 3 a 0 sobre o AC Milan na Liga Europa, aproveitando a expulsão de Mike Maignan. A disciplina tática de Marco Rose se impôs sobre a equipe de Ruben Amorim, com pênaltis cobrados com precisão e jogadas de transição no fim da partida.

A história tática deste confronto da Liga Europa no Vitality Stadium foi definida pela incansável disciplina estrutural do Bournemouth diante de um AC Milan que já parecia taticamente frágil antes mesmo de ficar em inferioridade numérica.

Rose buscou explorar os espaços entre o centro e as laterais e acelerar as transições, enquanto Ruben Amorim tentou controlar o ritmo com uma linha de três defensores, procurando abrir o bloco defensivo do Bournemouth por meio de jogadas pelos lados.

No entanto, a expulsão de Maignan aos 28 minutos alterou drasticamente o cenário tático da partida. O Milan foi obrigado a adotar uma postura reativa e fechada, transformando uma disputa tática equilibrada em um exercício desigual de administração do jogo.

O Bournemouth de Rose manteve a paciência e evitou se lançar ao ataque de forma excessiva. Em vez disso, desmontou o Milan com a posse de bola controlada e situações de bola parada de grande potencial, até fechar o jogo com uma vitória contundente por 3 a 0.

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    A organização tática do Bournemouth

    Rose adotou um esquema 4-4-2 flexível, que frequentemente se transformava em um 4-2-2-2 nas fases ofensivas. O principal objetivo era superar a pressão inicial do Milan por meio da distribuição de bola de Michele Di Gregorio para os laterais de vocação ofensiva Adrien Truffert e James Hill.

    Ao posicionar Justin Kluivert e Marcus Tavernier em funções mais centralizadas, o Bournemouth criou superioridade numérica no meio, forçando os alas do Milan a ocupar posições mais estreitas, nas quais não se sentiam à vontade.

    Os gatilhos de pressão foram trabalhados minuciosamente. O Bournemouth não pressionava os zagueiros do Milan de imediato; em vez disso, esperava o passe para o volante Ardon Jashari. Quando a bola chegava a essa região, Tyler Adams e Ryan Christie iniciavam uma pressão conjunta para forçar a perda da posse.

    A estratégia deu resultado logo no início, gerando a pressão que levou ao pênalti de Kluivert aos oito minutos. Na defesa, o Bournemouth manteve um bloco médio compacto, com pouca distância entre as linhas, o que neutralizou a capacidade de Ruben Loftus-Cheek de avançar com a bola desde trás.

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    Esquema tático do AC Milan

    Amorim optou por uma formação 3-4-3, planejada para criar uma estrutura de saída de bola em 3-2 com Jashari e Yunus Musah. A ideia era usar a amplitude oferecida por Diego Moreira e Pervis Estupinan para desorganizar a linha de quatro do meio-campo do Bournemouth. Assim, Amorim esperava abrir linhas de passe para Omari Hutchinson e Loftus-Cheek atuarem nos espaços atrás da dupla de volantes do Bournemouth.

    No entanto, faltou verticalidade na execução. O Milan teve dificuldades para avançar com a bola pelos três terços do campo e muitas vezes ficou preso a uma circulação em U ao redor do bloco defensivo do Bournemouth.

    A expulsão de Maignan aos 28 minutos comprometeu esse sistema. Amorim foi obrigado a tirar Hutchinson para colocar o goleiro reserva Lorenzo Torriani, perdendo sua principal opção criativa entre as linhas. Com dez jogadores, o Milan recuou para um esquema defensivo 4-4-1, mas, sem um jogador de referência no ataque para aliviar a pressão, a bola voltava constantemente ao seu terço defensivo.

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    O duelo tático de xadrez

    O duelo tático decisivo aconteceu pelos lados do campo nos primeiros 30 minutos. Rose percebeu que os alas do Milan muitas vezes demoravam a recompor suas posições, deixando os zagueiros que atuavam pelos lados, Strahinja Pavlovic e Fikayo Tomori, isolados contra os atacantes do Bournemouth que jogavam pelas pontas. A velocidade de Ben Gannon-Doak e a movimentação de Evanilson desorganizaram constantemente o trio de zaga do Milan, criando as situações caóticas que levaram aos dois pênaltis do primeiro tempo.

    A decisão de Amorim de manter a linha defensiva alta apesar da ausência de Maignan, conhecido por atuar como goleiro-líbero, foi fatal. O Bournemouth explorou o espaço às costas de Tomori e Pavlovic com lançamentos diretos. Rose levou a melhor ao identificar que a estrutura do Milan dependia demais da velocidade individual dos jogadores para se recuperar, em vez de uma cobertura defensiva coletiva.

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  • FBL-EUR-C3-BOURNEMOUTH-AC MILANAFP

    Ajustes durante o jogo

    No intervalo, perdendo por 2 a 0 e com um jogador a menos, Amorim tentou conter o estrago com as entradas de Adrien Rabiot e Davide Bartesaghi. A mudança indicava uma postura mais conservadora, com um bloco baixo para evitar um colapso completo. O Milan passou a se organizar em um 4-4-1-0, praticamente abandonando a pressão alta para fechar os corredores centrais. Embora isso tenha inicialmente reduzido o ritmo dos gols do Bournemouth, também eliminou qualquer ameaça de contra-ataque do Milan.

    Rose reagiu com substituições após uma hora de jogo, colocando Lewis Cook e Amine Adli para renovar o fôlego de sua equipe. A entrada de Adli teve um impacto especial: ele recebeu a orientação de atuar aberto e explorar o cansaço da linha defensiva improvisada do Milan. O ajuste deu resultado para o Bournemouth. A equipe ganhou uma falta logo fora da área, e Adli marcou um golaço para garantir a vitória, confirmando o acerto de Rose ao continuar buscando o ataque em vez de apenas administrar a vantagem de dois gols.

    No fim, a vitória do Bournemouth foi um triunfo da disciplina tática sobre o peso individual. A decisão de Rose de explorar a linha defensiva adiantada e os corredores laterais do Milan criou a pressão inicial que abalou a resistência da equipe italiana. O pênalti de Kluivert logo no início deu o tom da partida, mas foi a falta de flexibilidade tática do Milan após a expulsão de Maignan que permitiu ao Bournemouth garantir o resultado. Ao manter um ritmo alto e explorar a superioridade numérica pelos lados, o Bournemouth executou um plano tático que deixou um dos gigantes da Europa sem respostas.

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