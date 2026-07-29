O interesse vindo da Catalunha certamente mexeu com a cabeça do jogador, com Kroupi supostamente "empolgado" com a possibilidade de se juntar ao atual campeão de La Liga. A investida do Barcelona não chega a ser surpresa depois de o atacante, que acaba de completar 20 anos, ter feito uma campanha histórica, quebrando o recorde de mais gols marcados por um adolescente em uma temporada de estreia na Premier League, com 13 gols.

Uma foto de infância do atacante vestindo um chamativo uniforme reserva do Barcelona da temporada 2012-13 viralizou recentemente, aumentando ainda mais as especulações sobre sua antiga afinidade com o clube. Depois de informar seus representantes sobre o desejo de forçar uma transferência, Kroupi espera que um meio-termo possa ser encontrado entre os dois clubes.