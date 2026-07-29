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Bournemouth rejeita DUAS propostas do Barcelona por Eli Junior Kroupi, apesar de o atacante francês estar "empolgado" com o interesse do campeão de La Liga em sua contratação
Barça sofre dupla rejeição por Kroupi
O Barcelona viu duas propostas iniciais pelo jovem destaque do Bournemouth, Eli Junior Kroupi, serem rejeitadas, enquanto o diretor esportivo Deco busca garantir um alvo secundário por trás de Julian Alvarez, do Atlético de Madrid. O atacante francês, que só recentemente se juntou ao clube da Premier League após surgir com força no Lorient, rapidamente se tornou um foco principal do técnico Hansi Flick, que, segundo informações, está "entusiasmado" com o perfil técnico específico e o potencial explosivo bruto do jogador de 20 anos.
Apesar do apelo do Camp Nou, o Bournemouth se manteve firme diante das investidas iniciais do gigante espanhol. De acordo com L'Equipe, os Cherries recusaram duas ofertas distintas, ambas avaliadas abaixo da marca de € 100 milhões.
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Atacante está "animado" com o interesse do Barcelona
O interesse vindo da Catalunha certamente mexeu com a cabeça do jogador, com Kroupi supostamente "empolgado" com a possibilidade de se juntar ao atual campeão de La Liga. A investida do Barcelona não chega a ser surpresa depois de o atacante, que acaba de completar 20 anos, ter feito uma campanha histórica, quebrando o recorde de mais gols marcados por um adolescente em uma temporada de estreia na Premier League, com 13 gols.
Uma foto de infância do atacante vestindo um chamativo uniforme reserva do Barcelona da temporada 2012-13 viralizou recentemente, aumentando ainda mais as especulações sobre sua antiga afinidade com o clube. Depois de informar seus representantes sobre o desejo de forçar uma transferência, Kroupi espera que um meio-termo possa ser encontrado entre os dois clubes.
Alvarez continua sendo o alvo principal
Embora Kroupi seja o plano B em atividade, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, ainda está pessoalmente envolvido na tentativa de contratar Alvarez. O atacante argentino, que vem trilhando um caminho turbulento no Atlético de Madrid, segue sendo a prioridade absoluta de Flick. O atrito entre os dois clubes espanhóis se intensificou após a exigência pública de transferência do atacante.
Apesar dessas declarações, o CEO do Atlético, Miguel Angel Gil Marin, segue irredutível e sustenta que o clube não será pressionado a vender. A oferta mais recente do Barcelona, na casa dos € 100 milhões, não foi suficiente para convencer o Atlético a abrir mão de seu principal ativo.
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Preenchendo o vazio na Catalunha
A urgência para contratar um centroavante de primeira linha é fundamental para o Barcelona após um verão de turbulência em seu setor ofensivo. A saída de Robert Lewandowski para o Chicago Fire deixou um enorme vazio na produção de gols da equipe, enquanto Ferran Torres também vem sendo fortemente ligado a uma transferência para o Paris Saint-Germain. No fim das contas, a disputa pelo futuro do ataque do Barcelona será decidida nos bastidores ao longo das próximas semanas. Seja com uma investida recorde por Alvarez ou com uma tentativa de contratar o talento prodigioso de Kroupi, o Barcelona está determinado a fechar com seu alvo.
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