Boto revela alvo mais difícil que Paquetá e explica troca de Filipe Luís por Leonardo Jardim: “Ato de coragem”

Apesar do alto investimento em Lucas Paquetá, a negociação mais complicada do Flamengo foi outra. Segundo Boto, o caso mais desgastante envolveu Jorge Carrascal, ex-Dínamo de Moscou.

“Lidar com os russos não é fácil. Um dia dizem uma coisa, no outro mudam tudo. Além disso, há o fuso horário e dificuldades na circulação de dinheiro. Tivemos até que envolver outro clube”, revelou.

O tempo de negociação também pesou. “Foi a mais difícil porque começou no meio do ano passado e foi a última a ser concluída”, completou.

O Flamengo desembolsou cerca de 12 milhões de euros (R$ 77 milhões) por Carrascal, em uma operação longa e complexa, que não ficou pronta a tempo do Mundial de Clubes de 2025, como inicialmente planejado.

Já o retorno de Paquetá, mesmo custando 42 milhões de euros (R$ 263 milhões), foi mais direto. O desejo do jogador em voltar ao clube foi decisivo para o desfecho.