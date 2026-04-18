José Boto, em entrevista à FlamengoTV, detalhou os bastidores recentes do clube, desde negociações bombásticas no mercado até a decisão polêmica que culminou na saída de Filipe Luís e na chegada de Leonardo Jardim ao Rubro-Negro.
Boto revela alvo mais difícil que Paquetá e explica troca de Filipe Luís por Leonardo Jardim: “Ato de coragem”
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Contratação mais difícil do Fla
Apesar do alto investimento em Lucas Paquetá, a negociação mais complicada do Flamengo foi outra. Segundo Boto, o caso mais desgastante envolveu Jorge Carrascal, ex-Dínamo de Moscou.
“Lidar com os russos não é fácil. Um dia dizem uma coisa, no outro mudam tudo. Além disso, há o fuso horário e dificuldades na circulação de dinheiro. Tivemos até que envolver outro clube”, revelou.
O tempo de negociação também pesou. “Foi a mais difícil porque começou no meio do ano passado e foi a última a ser concluída”, completou.
O Flamengo desembolsou cerca de 12 milhões de euros (R$ 77 milhões) por Carrascal, em uma operação longa e complexa, que não ficou pronta a tempo do Mundial de Clubes de 2025, como inicialmente planejado.
Já o retorno de Paquetá, mesmo custando 42 milhões de euros (R$ 263 milhões), foi mais direto. O desejo do jogador em voltar ao clube foi decisivo para o desfecho.
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Demissão de Filipe Luís
Após um início turbulento, o Flamengo reencontrou estabilidade com uma sequência positiva. Ainda assim, a demissão de Filipe Luís segue como um dos episódios mais marcantes da temporada, principalmente pelo timing, logo após uma goleada por 8 a 0.
Boto explicou a decisão como uma mudança de contexto, não de qualidade.
“Trocar treinador não significa que ele é ruim. Sentimos que, mesmo com vitórias, as coisas não estavam alinhadas”, afirmou.
Segundo o dirigente, a decisão foi construída internamente.
“Não foi de um dia para o outro. Eu e o presidente entendemos que era necessária uma correção de rota. Havia situações que não víamos solução naquele cenário.”
Responsável por comunicar a saída, Boto reconheceu o peso da escolha, mesmo com os números expressivos do ex-treinador.
“Chamaram de covardia. Mas foi o contrário. Foi um ato de coragem. Sabíamos da repercussão, mas era uma decisão necessária.”
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Escolha por Leonardo Jardim
Para o lugar de Filipe Luís, o Flamengo apostou em Leonardo Jardim. O português chegou em março e soma sete vitórias em dez jogos.
Boto destacou o currículo e o perfil como determinantes.
“Ele é, ao lado do Mourinho, um dos poucos portugueses campeões nas principais ligas da Europa e semifinalista de Champions. E fez isso antes desses jogadores explodirem”, disse.
Além da experiência, a capacidade de desenvolver jovens pesou na escolha.
“Eu já o conhecia bem. Sabíamos que ele tem perfil para trabalhar com jovens e se adaptar a diferentes contextos. É um treinador com visão global e que encaixa no projeto.”