Boto detalha planos do Flamengo na janela e aponta futura grande venda do clube

O Flamengo entra na segunda metade da temporada com objetivos bem definidos no mercado da bola. Apesar da busca por reforços para fortalecer o elenco comandado por Leonardo Jardim, a diretoria também trabalha com a necessidade de equilibrar as contas por meio da venda de jogadores.

Em entrevista exclusiva à ESPN, o diretor de futebol José Boto detalhou o planejamento rubro-negro para a janela de transferências, comentou situações individuais do elenco e revelou quem, na sua visão, pode protagonizar a próxima grande negociação internacional do clube.

Sem esconder que a janela será mais contida financeiramente, o dirigente afirmou que o Flamengo pretende agir de forma estratégica, reforçando apenas setores considerados prioritários e evitando comprometer a força do elenco.