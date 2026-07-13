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Flamengo v Racing Club - Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport
Gabriel Marin

Boto detalha planos do Flamengo na janela e aponta futura grande venda do clube

Flamengo

Diretor de futebol admite necessidade de negociar jogadores, prevê mercado mais modesto e projeta Evertton Araújo como próximo grande ativo rubro-negro para a Europa

O Flamengo entra na segunda metade da temporada com objetivos bem definidos no mercado da bola. Apesar da busca por reforços para fortalecer o elenco comandado por Leonardo Jardim, a diretoria também trabalha com a necessidade de equilibrar as contas por meio da venda de jogadores.

Em entrevista exclusiva à ESPN, o diretor de futebol José Boto detalhou o planejamento rubro-negro para a janela de transferências, comentou situações individuais do elenco e revelou quem, na sua visão, pode protagonizar a próxima grande negociação internacional do clube.

Sem esconder que a janela será mais contida financeiramente, o dirigente afirmou que o Flamengo pretende agir de forma estratégica, reforçando apenas setores considerados prioritários e evitando comprometer a força do elenco.

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  • Fluminense v Flamengo - Campeonato Carioca 2026 FinalGetty Images Sport

    Janela será mais modesta, mas com reforços pontuais

    Depois de investimentos elevados nas últimas janelas de transferências, José Boto confirmou que o Flamengo adotará uma postura mais cautelosa neste período de negociações.

    Segundo o dirigente, a prioridade é buscar poucas peças, escolhidas de maneira criteriosa em conjunto com o técnico Leonardo Jardim.

    "As duas últimas janelas foram muito fortes em nível de gastos. Isso não vai se repetir nesta janela. Vai ser mais modesta".

    Boto destacou que o elenco rubro-negro já possui uma base consolidada e que não há necessidade de uma reformulação ampla.

    "Já identificamos uma ou duas posições que gostaríamos de reforçar. Também já identificamos os nomes que queremos para essas posições. Agora, estamos à espera do melhor momento, para que não se gaste o que não é necessário gastar".

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  • Flamengo v Lanus - CONMEBOL Recopa 2026Getty Images Sport

    Flamengo precisa vender, mas sem perder competitividade

    Se a chegada de reforços será pontual, as saídas também fazem parte do planejamento da diretoria.

    José Boto reconheceu que o clube precisa gerar receitas com negociações, mas ressaltou que a prioridade é preservar a espinha dorsal da equipe.

    "Precisa fazer algo com as vendas. Estamos tentando fazer vendas que não afetem o rendimento esportivo da equipe".

    O diretor citou como exemplo a negociação de Ryan Roberto, realizada nos últimos meses.

    "Vender um jogador por 9,5 milhões de euros quando ele está nos seis meses finais de contrato, acho que foi um bom golpe de mercado".

    Segundo ele, o objetivo é repetir operações semelhantes para abrir espaço financeiro sem enfraquecer o grupo principal.

  • Flamengo Unveils Danilo As New PlayerGetty Images Sport

    Mercado exige equilíbrio entre vendas e reposições

    Ao comentar a possibilidade de negociar jogadores importantes, Boto explicou que a decisão vai muito além dos valores oferecidos pelos clubes interessados.

    Para o dirigente, qualquer venda precisa considerar o impacto esportivo e a viabilidade de contratar um substituto à altura.

    "É muito fácil falar de mercado quando não é você que está fazendo. Se eu vendo determinado jogador, o reponho com o quê? O dinheiro é suficiente para repor e para fazer face a algumas dificuldades financeiras? Isso faz parte da decisão de vender ou não vender".

    Ele também confirmou que o Flamengo recebeu propostas por atletas do elenco, mas preferiu não revelar os nomes envolvidos.

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  • Flamengo v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Clube evita exposição de posições carentes

    Embora tenha admitido a busca por reforços, José Boto recusou revelar quais setores do elenco são considerados prioridades.

    Além da estratégia de mercado, o dirigente afirmou que prefere preservar os jogadores que atualmente ocupam essas posições.

    "O segredo também faz parte do negócio. As coisas que são faladas na imprensa acabam por ter influência no preço do atleta".

    Boto também defendeu o atual elenco e criticou o excesso de cobranças por novas contratações.

    "Não faz sentido dizer que o Flamengo tem o melhor elenco das Américas e, ao mesmo tempo, afirmar que precisa de sete ou oito reforços".

  • Flamengo v Santos - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Evertton Araújo é apontado como próxima grande venda

    Entre os diversos assuntos abordados, José Boto foi direto ao projetar qual jogador pode protagonizar a próxima grande transferência internacional do Flamengo.

    Na visão do dirigente, Evertton Araújo reúne características ideais para despertar o interesse do futebol europeu.

    "As grandes vendas de jogadores sul-americanos para a Europa nunca passam dos 24 ou 25 anos. Ele está nessa faixa de idade, tem qualidade e, muito provavelmente, vai ser a próxima grande venda do Flamengo".

  • Pulgar, Plata e Emerson RoyalGetty/GOAL

    Pulgar, Plata e Emerson Royal seguem nos planos

    José Boto também comentou situações individuais que movimentam os bastidores do Flamengo.

    Sobre Erick Pulgar, minimizou as preocupações envolvendo a cláusula contratual e garantiu tranquilidade quanto à permanência do chileno.

    "Já conversamos com o jogador, ele está contente aqui. Não tememos perdê-lo".

    Em relação a Gonzalo Plata, o dirigente explicou que Leonardo Jardim fez questão de avaliar todo o elenco antes de tomar decisões sobre permanências e saídas.

    "Ele sempre pediu para conhecer bem os jogadores. Nunca pediu que determinado atleta deixasse o clube".

    Já sobre Emerson Royal, Boto evitou comentar negociações específicas, mas reforçou que qualquer venda depende de uma análise cuidadosa.

    "Recebemos algumas propostas por alguns jogadores. Mas vender um atleta sem ter substituto, nesta altura, não é uma boa coisa".

  • Danilo e Marcos AntônioGetty/GOAL

    Danilo e Marcos Antônio recebem elogios, mas dirigente evita confirmar interesse

    Por fim, questionado sobre possíveis reforços para o meio-campo, José Boto preferiu manter o mistério.

    Sem confirmar negociações por Danilo, do Botafogo, ou Marcos Antônio, do São Paulo, o diretor limitou-se a elogiar as características da dupla.

    "São dois excelentes jogadores. Completamente diferentes em estilo, mas tecnicamente dois excelentes jogadores".

    A postura reforça a estratégia do Flamengo de manter discrição durante as negociações para evitar valorização dos atletas monitorados.

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