O foco está voltado para a Copa do Mundo, com o mercado de transferências na cabeça (dos dirigentes). No confronto entre Bósnia e Itália — última etapa a ser superada para garantir a vaga na próxima Copa do Mundo, programada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México —, entrarão em campo também alguns possíveis protagonistas da próxima janela de transferências. Entre os jogadores da Itália, mas também entre os da Bósnia: Alajbegovic agradava ao Milan, mas já é do Bayer Leverkusen — após a ativação da cláusula de recompra de 8 milhões —; no centro da defesa dos nossos adversários está Taek Muharemovic: o jogador nascido em 2003 está fazendo uma boa temporada com o Sassuolo e já entrou na mira dos principais clubes.
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Bósnia x Itália, todos de olho em Muharemovic: Inter e Juventus já iniciaram as negociações
INTER E JUVENTUS DE OLHO EM MUHAREMOVIC
Na verdade, para dizer a verdade, o Inter havia tentado, em janeiro, contratá-lo imediatamente para antecipar a concorrência; houve contatos entre o presidente Marotta e o diretor executivo do Neroverde, Giovanni Carnevali — que mantêm ótimas relações —, o qual pediu que adiassem qualquer negociação para o verão. Daqui a alguns meses, as partes se reunirão novamente para avaliar se há margem para iniciar uma negociação, mas a Juventus também está de olho, já que teve o jogador nas categorias Primavera e NextGen e fez uma primeira solicitação de informações há alguns meses.
DETALHES DO ACORDO ENTRE A JUVENTUS E O SASSUOLO
No verão de 2024, os bianconeri — em uma operação liderada por Cristiano Giuntoli — cederam Muharemovic ao Sassuolo, da Série B, por empréstimo com opção de compra que se tornaria obrigatória em caso de promoção, além de 50% sobre uma futura venda: com o retorno dos neroverdi à Série A, o zagueiro bósnio concluiu a transferência definitiva, a Juve recebeu 5 milhões de euros e, no futuro, terá direito à metade do valor que o Sassuolo receberá com sua venda. Além disso, caso os bianconeri apresentem propostas concretas pelo zagueiro, terão a possibilidade de contratá-lo pela metade do preço. Agora, porém, há a final dos playoffs contra a Itália. Depois, o fim do campeonato. No verão, porém, os holofotes se voltarão (também) para Muharemovic.