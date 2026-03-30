Bósnia x Itália, todos de olho em Muharemovic: Inter e Juventus já iniciaram as negociações

O foco está voltado para a Copa do Mundo, com o mercado de transferências na cabeça (dos dirigentes). No confronto entre Bósnia e Itália — última etapa a ser superada para garantir a vaga na próxima Copa do Mundo, programada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México —, entrarão em campo também alguns possíveis protagonistas da próxima janela de transferências. Entre os jogadores da Itália, mas também entre os da Bósnia: Alajbegovic agradava ao Milan, mas já é do Bayer Leverkusen — após a ativação da cláusula de recompra de 8 milhões —; no centro da defesa dos nossos adversários está Taek Muharemovic: o jogador nascido em 2003 está fazendo uma boa temporada com o Sassuolo e já entrou na mira dos principais clubes.



