Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-WC-EUR-2026-QUALIFIERS-WAL-BIHAFP

Traduzido por

Bósnia x Itália: o técnico Barbarez: "Se marcarmos primeiro, vamos fechar o time na nossa área"

Bósnia e Herzegovina x Itália
S. Barbarez
Bósnia e Herzegovina
Itália
Eliminatórias Europeias

O técnico fala em coletiva de imprensa na véspera da final dos playoffs para a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Sergej Barbarez está pronto para o confronto com a Itália. O técnico da Bósnia declarou em coletiva de imprensa na véspera da final da repescagem das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026: “É um jogo muito importante para a Itália, mas também para nós. Na verdade, do ponto de vista do nosso país, é ainda mais importante”.


“Meus jogadores estão todos bem, o único que está mal sou eu, que perdi a voz no País de Gales. A partida da última quinta-feira, que foi decidida nos pênaltis, foi difícil, mas estamos felizes e tivemos tempo para nos recuperar. Para a nossa equipe, é fundamental correr; esperamos conseguir resistir até o fim”.


  • ITÁLIA

    "Não quero falar dos nossos próximos adversários, que sempre podem nos surpreender, mesmo que nos preparemos na perfeição. Por isso, precisamos ter um plano A, um plano B e um plano C. Temos que cuidar de cada detalhe, jogando com coragem e sem medo".


    “Além disso, precisaremos também de um pouco de sorte, além de marcar gols. Se abrirmos o placar, vamos estacionar o ônibus na nossa área. Se forem eles a marcar primeiro, estacionamos do outro lado. Não sei se é o momento de fazer experiências depois de um ano e meio adotando um sistema de jogo.”

    • Publicidade
Eliminatórias Europeias
Bósnia e Herzegovina crest
Bósnia e Herzegovina
BIH
Itália crest
Itália
ITÁ