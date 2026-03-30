Bósnia x Itália: o técnico Barbarez: "Se marcarmos primeiro, vamos fechar o time na nossa área"

Sergej Barbarez está pronto para o confronto com a Itália. O técnico da Bósnia declarou em coletiva de imprensa na véspera da final da repescagem das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026: “É um jogo muito importante para a Itália, mas também para nós. Na verdade, do ponto de vista do nosso país, é ainda mais importante”.





“Meus jogadores estão todos bem, o único que está mal sou eu, que perdi a voz no País de Gales. A partida da última quinta-feira, que foi decidida nos pênaltis, foi difícil, mas estamos felizes e tivemos tempo para nos recuperar. Para a nossa equipe, é fundamental correr; esperamos conseguir resistir até o fim”.



