Bósnia-Itália: por que a partida em Zenica será disputada em um estádio com capacidade reduzida para 9.000 espectadores

Bósniax Itália não será um jogo tão fácil de administrar para os Azzurri de Gennaro Gattuso. A partida marcada para terça-feira à noite, às 20h45, é daquelas em que não se pode dar errado, já que quem vencer a final desses playoffs garante a vaga nas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo EUA-México-Canadá 2026.





A partida será disputada na casa dos Dragões, com a federação bósnia tendo escolhido o estádio Bilino Polje, em Zenica, como sede do jogo. Não é uma escolha aleatória, já que o estádio, com pouco menos de 16 mil lugares, é capaz de se transformar em um verdadeiro inferno.

No entanto, para a partida contra a Itália, a capacidade do estádio será ainda mais reduzida, chegando a um máximo de 9 mil lugares.