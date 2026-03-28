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Bilino Polje stadium ZenicaGetty
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Bósnia-Itália: por que a partida em Zenica será disputada em um estádio com capacidade reduzida para 9.000 espectadores

Itália
Bósnia e Herzegovina
Bósnia e Herzegovina x Itália
Eliminatórias Europeias

A decisão da UEFA reduz ainda mais a capacidade do estádio Bilino Polje

Bósniax Itália não será um jogo tão fácil de administrar para os Azzurri de Gennaro Gattuso. A partida marcada para terça-feira à noite, às 20h45, é daquelas em que não se pode dar errado, já que quem vencer a final desses playoffs garante a vaga nas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo EUA-México-Canadá 2026.


A partida será disputada na casa dos Dragões, com a federação bósnia tendo escolhido o estádio Bilino Polje, em Zenica, como sede do jogo. Não é uma escolha aleatória, já que o estádio, com pouco menos de 16 mil lugares, é capaz de se transformar em um verdadeiro inferno.

No entanto, para a partida contra a Itália, a capacidade do estádio será ainda mais reduzida, chegando a um máximo de 9 mil lugares.

  • UMA BANHEIRA EM CHAMAS

    O estádio, construído e inaugurado em 1972, tem oficialmente uma capacidade para 15.600 lugares, mas possui uma estrutura que o torna, nas palavras do meia bósnio Alajbegovic: “Um estádio muito, muito barulhento. Um dos mais barulhentos para as seleções nacionais”. De fato, não há pista de atletismo e, consequentemente, as arquibancadas ficam bem próximas ao campo de jogo.

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  • CAPACIDADE REDUZIDA

    O estádio não estará lotado em todas as arquibancadas, já que vários setores estarão oficialmente fechados. A razão está relacionada ao último jogo em casa disputado pela Bósnia, no qual ocorreram fortes tensões contra a Romênia.


    No último dia 15 de novembro, a Fifa impôs à federação uma sanção tanto financeira quanto de redução do número de lugares para a próxima partida disputada em casa, em consequência do comportamento inadequado da equipe, discriminação, racismo, uso de material pirotécnico, perturbação durante os hinos nacionais e falta de ordem e disciplina dentro e fora do estádio”.

  • APENAS 9.000 VAGAS

    No final das contas, e levando em conta os espaços que devem ser mantidos livres por questões de segurança em relação à área reservada aos visitantes, a capacidade final será de pouco menos de 9.000 lugares.


    A Federação de Futebol da Bósnia confirmou o fechamento, em particular, de parte de dois setores: “Na sequência da decisão do Comitê Disciplinar da FIFA de fechar parte do estádio para a primeira partida de qualificação programada, devido aos eventos relacionados à partida de qualificação para a Copa do Mundo da FIFA 2026 entre a Bósnia e Herzegovina e a Romênia, a arquibancada SUL (setores B, C e D) e parte da arquibancada OESTE (três primeiras fileiras) estarão fechadas”.

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