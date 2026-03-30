Bósnia, Dzeko: “Dimarco me escreveu dizendo que não queria ofender ninguém, mas algo não está certo se a Itália tem medo do País de Gales”

"Conheço bem a Itália, pois joguei pela Roma, pela Inter e pela Fiorentina. Os Azzurri comemoraram nossa vitória nos pênaltis na semifinal? Todos vimos o que aconteceu, ainda bem que o foco mudou para o outro lado. Cada um tem suas preferências, é normal. Eu não posso comemorar, porque preferia evitar a Itália na final. Além disso, é preciso ser cauteloso e inteligente, principalmente hoje em dia com as redes sociais, onde tudo é ampliado.”





“Não sei por que a Itália preferia não jogar no País de Gales; nós fomos lá sem medo e vencemos. A Itália é uma seleção incrível, que venceu quatro Copas do Mundo. Se tem medo de jogar no País de Gales, algo não está certo. Depois de não se classificar para as duas últimas Copas do Mundo, agora eles estão se esforçando muito. Dimarco me escreveu dizendo que não queria ofender ninguém; respondi que, para mim, não há problema algum.”







