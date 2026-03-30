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Wales v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO Play-offGetty Images Sport

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Bósnia, Dzeko: “Dimarco me escreveu dizendo que não queria ofender ninguém, mas algo não está certo se a Itália tem medo do País de Gales”

Bósnia e Herzegovina
E. Dzeko
Itália
Bósnia e Herzegovina x Itália
Eliminatórias Europeias
F. Dimarco

O ex-atacante do Inter fala na véspera da final da repescagem para a qualificação para a Copa do Mundo de 2026.

Edin Dzeko fala na véspera do jogo entre Bósnia e Itália, final da repescagem das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.


O atacante do Schalke declarou em entrevista coletiva: “Já se passaram quase 20 anos desde o meu primeiro gol pela seleção? A carreira de um jogador passa rápido e é preciso aproveitar cada momento”.


  • O CASO

    "Conheço bem a Itália, pois joguei pela Roma, pela Inter e pela Fiorentina. Os Azzurri comemoraram nossa vitória nos pênaltis na semifinal? Todos vimos o que aconteceu, ainda bem que o foco mudou para o outro lado. Cada um tem suas preferências, é normal. Eu não posso comemorar, porque preferia evitar a Itália na final. Além disso, é preciso ser cauteloso e inteligente, principalmente hoje em dia com as redes sociais, onde tudo é ampliado.”


    “Não sei por que a Itália preferia não jogar no País de Gales; nós fomos lá sem medo e vencemos. A Itália é uma seleção incrível, que venceu quatro Copas do Mundo. Se tem medo de jogar no País de Gales, algo não está certo. Depois de não se classificar para as duas últimas Copas do Mundo, agora eles estão se esforçando muito. Dimarco me escreveu dizendo que não queria ofender ninguém; respondi que, para mim, não há problema algum.”



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