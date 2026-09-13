A cúpula do Monchengladbach agiu rapidamente após uma sequência desastrosa de resultados que deixou o clube em crise. A gota d'água para a diretoria foi uma humilhante derrota por 5 a 0 para o Freiburg, resultado que evidenciou as fragilidades defensivas e a falta de coesão que têm atormentado a equipe desde a rodada de abertura. Depois de não somar um único ponto nos três primeiros jogos, o clube sentiu que não tinha outra escolha a não ser rescindir o contrato de um homem que anteriormente era considerado uma solução de longo prazo para o banco de reservas técnico.

A passagem de Polanski na atual campanha começou com uma derrota por 3 a 0 para o RB Leipzig, seguida por uma frustrante derrota em casa por 4 a 3 para o recém-promovido Elversberg. Essas atuações contrastaram fortemente com o otimismo em torno do clube durante os meses de verão. O diretor esportivo Rouven Schroder expressou a decepção no elenco ao afirmar: "Apesar de uma boa pré-temporada e de sinais positivos, a equipe não conseguiu alcançar os resultados desejados na Bundesliga. As atuações recentes levaram à decisão de dispensar Eugen de suas funções com efeito imediato."







