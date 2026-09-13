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Borussia Mönchengladbach demite o técnico Eugen Polanski após início desastroso na campanha da Bundesliga
Um início de pesadelo leva a uma eliminação inevitável
A cúpula do Monchengladbach agiu rapidamente após uma sequência desastrosa de resultados que deixou o clube em crise. A gota d'água para a diretoria foi uma humilhante derrota por 5 a 0 para o Freiburg, resultado que evidenciou as fragilidades defensivas e a falta de coesão que têm atormentado a equipe desde a rodada de abertura. Depois de não somar um único ponto nos três primeiros jogos, o clube sentiu que não tinha outra escolha a não ser rescindir o contrato de um homem que anteriormente era considerado uma solução de longo prazo para o banco de reservas técnico.
A passagem de Polanski na atual campanha começou com uma derrota por 3 a 0 para o RB Leipzig, seguida por uma frustrante derrota em casa por 4 a 3 para o recém-promovido Elversberg. Essas atuações contrastaram fortemente com o otimismo em torno do clube durante os meses de verão. O diretor esportivo Rouven Schroder expressou a decepção no elenco ao afirmar: "Apesar de uma boa pré-temporada e de sinais positivos, a equipe não conseguiu alcançar os resultados desejados na Bundesliga. As atuações recentes levaram à decisão de dispensar Eugen de suas funções com efeito imediato."
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A despedida emocionante de uma lenda do clube
Polanski é uma figura profundamente entrelaçada à história do clube, tendo passado pela base até fazer sua estreia na Bundesliga pelos Potros em 2005. Sua saída é particularmente comovente, dado seu longo histórico com a equipe, onde certa vez foi descrito pelo lendário técnico Jupp Heynckes como um jogador que sempre deu tudo em suas 54 partidas oficiais.
Ao falar sobre sua saída, Polanski não escondeu seu carinho pela instituição à qual serviu como jogador e também como técnico. Ele afirmou: "O Borussia Monchengladbach era e continua sendo o meu clube. É por isso que dói tanto que as coisas tenham terminado dessa forma. Depois de evitar com sucesso o rebaixamento, fizemos algumas mudanças para esta temporada. Estabelecemos metas ambiciosas, mas não conseguimos cumpri-las. Sinto muito mesmo por isso. Espero de verdade que o Borussia volte aos trilhos muito rapidamente."
Mudanças internas e reformulação na comissão técnica
A reformulação no Borussia-Park não se limitou apenas ao técnico principal. O clube confirmou que o auxiliar técnico Tobias Trulsen também foi dispensado de suas funções como parte de uma tentativa mais ampla de renovar o ambiente do time principal. Schroder fez questão de reconhecer rapidamente as contribuições profissionais dos membros da comissão que estão de saída, acrescentando: "Eugen é um homem do Borussia até o fim. Gostaríamos de agradecê-lo, assim como a Tobias Trulsen, pelo comprometimento com o Borussia."
Com a busca por um sucessor permanente agora em andamento, o clube agiu para garantir estabilidade no curto prazo. Jan-Moritz Lichte foi nomeado técnico interino e comandará a equipe nas próximas sessões de treino e partidas. Lichte é um rosto conhecido no circuito de treinadores da Alemanha e contará com o apoio de Markus Gellhaus e dos demais membros da comissão técnica.
- AFP
De olho em um confronto crucial em casa
O momento da demissão dá à comissão técnica interina uma janela clara para se preparar para um confronto vital da 4ª rodada. O Gladbach está programado para receber o Mainz no próximo sábado, no Borussia-Park, em uma partida que agora ganhou enorme importância, já que o clube busca desesperadamente seus primeiros pontos na temporada. Os torcedores da casa estarão esperando uma reação imediata depois de ver sua equipe ter tantas dificuldades nas primeiras semanas, especialmente o colapso defensivo visto na goleada mais recente sofrida para o Freiburg.
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