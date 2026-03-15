Na 26ª rodada da Bundesliga, ocorreu um episódio curioso durante a partida antecipada da noite de sexta-feira entre o Borussia Dortmund e o Augsburg. Na partida que terminou em 2 a 0 para os amarelos e pretos, graças aos gols de Adeyemi e ao primeiro gol na Alemanha do zagueiro italiano Luca Reggiani (nascido em 2008, estreando como titular), o meio-campista da equipe da casa, Felix Nmecha, recebeu um cartão vermelho, no qual o árbitro ainda deixou uma dedicatória.
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Borussia Dortmund x Augsburg: Nmecha derruba o árbitro e recebe um cartão vermelho... com uma mensagem: o lance na Bundesliga
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O EPISÓDIO
Vamos reconstituir a situação: aos 55 minutos, ao tentar recuperar a bola com uma entrada deslizante, Nmecha acerta involuntariamente o árbitro Bastian Dankert e o derruba. O jogo é interrompido por alguns minutos para permitir que o árbitro se recupere do golpe nas costas; pouco depois, ele se levanta e dá continuidade à partida. Após a partida, em meio a risadas gerais, ele entregou um cartão vermelho ao jogador do Dortmund com a seguinte mensagem: “repense suas entradas”, acompanhada da data e do número da partida. Nmecha comentou o episódio de forma irônica: “Não me machuquei, acho que os únicos que sofreram foram os ombros dele; caso contrário, eu teria pegado a bola. Espero que ele esteja bem”.
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