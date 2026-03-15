Borussia Dortmund x Augsburg: Nmecha derruba o árbitro e recebe cartão vermelho... com uma mensagem: o lance na Bundesliga

Vamos reconstituir a situação: aos 55 minutos, ao tentar recuperar a bola com uma entrada deslizante, Nmecha acidentalmente bate no árbitro Bastian Dankert e o derruba. O jogo é interrompido por alguns minutos para permitir que o árbitro se recupere da pancada nas costas; pouco depois, ele se levanta e dá continuidade à partida. Após a partida, em meio a risadas gerais, ele entregou um cartão vermelho ao jogador do Dortmund com a seguinte mensagem: “reconsidere suas entradas”, com data e número da partida. Nmecha comentou o episódio de forma irônica: “Não me machuquei, acho que os únicos que sofreram foram os ombros dele; caso contrário, eu teria pegado a bola. Espero que ele esteja bem”.