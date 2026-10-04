AFP
Traduzido por
Borussia Dortmund pede à Grécia que poupe a sensação de 18 anos Konstantinos Karetsas antes do duelo com a Alemanha
Dortmund manifesta preocupações com a carga de trabalho
O Dortmund tomou a medida incomum de entrar em contato com a cúpula da seleção grega para pedir uma abordagem mais cautelosa em relação ao tempo de jogo de Karetsas. O jogador de 18 anos se tornou uma peça vital tanto para o clube quanto para a seleção, mas os dirigentes do BVB estão preocupados com o desgaste físico crescente do jovem. De acordo com informações da Sky Sports, o clube da Bundesliga pediu especificamente que o atleta seja utilizado com planejamento e moderação.
Karetsas tem sido presença constante na escalação da Grécia durante sua recente campanha na Liga das Nações, começando como titular nas três partidas até aqui. Sua resistência foi colocada à prova de forma notável durante a vitória histórica da Grécia sobre a Alemanha, quando o adolescente permaneceu em campo durante os 90 minutos completos. A intervenção do Dortmund acontece em um momento delicado, já que o clube equilibra o orgulho de ver seu talento ter sucesso internacionalmente com a necessidade prática de mantê-lo em forma para a temporada nacional.
- AFP
Se prepara para um retorno exigente após a pausa
A urgência por trás deste pedido é motivada por um calendário exigente que aguarda o jogador em seu retorno à Vestfália. O Dortmund vai receber o Werder Bremen em uma partida de alto risco na noite de sexta-feira, apenas cinco dias depois de a Grécia concluir seus compromissos internacionais, deixando uma janela muito apertada para preparação e recuperação.
Como Karetsas só retornou recentemente após um período afastado por lesão, a diretoria do Dortmund está determinada a proteger sua condição física. A cúpula do clube quer minimizar sua carga de trabalho durante esta Data Fifa para evitar uma possível recaída causada por fadiga ou esforço excessivo.
Técnico da seleção responde ao Dortmund
Apesar do pedido formal do Signal Iduna Park, o técnico da Grécia, Ivan Ivanovic, parece improvável de atender ao desejo do Dortmund. O treinador abordou a situação e deixou claro que as necessidades da seleção nacional seguem sendo seu foco principal. Embora tenha reconhecido o diálogo entre clubes e federações, adotou um tom firme em relação à convocação de jogadores e às expectativas sobre aqueles que representam seu país.
"As federações estão em contato com clubes europeus toda semana", afirmou Ivanovic. "Desde que cheguei aqui como técnico da seleção, ainda não houve um clube na Europa que tenha exigido tratamento especial da nossa parte. Também é absolutamente claro que todo jogador quer atuar por sua seleção nacional. Enquanto eu for o técnico, não haverá exceções."
- AFP
Joia em ascensão é muito procurada
O impasse destaca a importância crescente de Karetsas para a seleção grega, na qual ele rapidamente se tornou titular indispensável. Enquanto o Dortmund está focado no próximo confronto com o Werder Bremen, Ivanovic se prepara para uma revanche crucial contra a Alemanha, neste domingo, em Tessalônica. Veículos da imprensa grega sugerem que, apesar dos apelos do BVB, a expectativa é grande para que o adolescente mantenha seu lugar entre os titulares para essa partida.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.