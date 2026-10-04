O Dortmund tomou a medida incomum de entrar em contato com a cúpula da seleção grega para pedir uma abordagem mais cautelosa em relação ao tempo de jogo de Karetsas. O jogador de 18 anos se tornou uma peça vital tanto para o clube quanto para a seleção, mas os dirigentes do BVB estão preocupados com o desgaste físico crescente do jovem. De acordo com informações da Sky Sports, o clube da Bundesliga pediu especificamente que o atleta seja utilizado com planejamento e moderação.

Karetsas tem sido presença constante na escalação da Grécia durante sua recente campanha na Liga das Nações, começando como titular nas três partidas até aqui. Sua resistência foi colocada à prova de forma notável durante a vitória histórica da Grécia sobre a Alemanha, quando o adolescente permaneceu em campo durante os 90 minutos completos. A intervenção do Dortmund acontece em um momento delicado, já que o clube equilibra o orgulho de ver seu talento ter sucesso internacionalmente com a necessidade prática de mantê-lo em forma para a temporada nacional.