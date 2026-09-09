Borussia Dortmund: como está Konstantinos Karetsas. Respostas tranquilizadoras dos exames, "apenas desidratação"

Como informa o Bild , ontem Karetas foi retirado de campo de maca e, posteriormente, deixou o estádio de ambulância, acompanhado da mãe.





O diretor esportivo Ole Book, que acompanhou os paramédicos enquanto levavam Karetsas para o túnel, declarou ao Bild: "Naquele momento, Karetsas não estava em condições de falar". O Borussia Dortmund divulgou posteriormente um comunicado: "Karetsas teve de deixar o campo por problemas circulatórios. Ele está bem, considerando as circunstâncias. Foi levado ao hospital para exames complementares".