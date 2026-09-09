Alívio, depois de tanto medo. Chegam notícias tranquilizadoras sobre a saúde de Kos Karetsas, meia-atacante grego de 18 anos que, aos 23 minutos do duelo de Champions League entre Borussia Dortmund e Villarreal, caiu repentinamente no gramado, sem qualquer contato ou lesão muscular. Os exames aos quais ele foi submetido, segundo o que informa o HLN.be, apontam para um "problema de desidratação".
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Borussia Dortmund: como está Konstantinos Karetsas. Respostas tranquilizadoras dos exames, "apenas desidratação"
"Não estava em condições de falar"
Como informa o Bild , ontem Karetas foi retirado de campo de maca e, posteriormente, deixou o estádio de ambulância, acompanhado da mãe.
O diretor esportivo Ole Book, que acompanhou os paramédicos enquanto levavam Karetsas para o túnel, declarou ao Bild: "Naquele momento, Karetsas não estava em condições de falar". O Borussia Dortmund divulgou posteriormente um comunicado: "Karetsas teve de deixar o campo por problemas circulatórios. Ele está bem, considerando as circunstâncias. Foi levado ao hospital para exames complementares".
A preocupação de Kovac
O técnico Niko Kovac, entrevistado no pós-jogo, declarou que ver o atendimento prestado a Karetsas em campo o fez lembrar de um curso de primeiros socorros que havia feito anos antes. "Havia uma certa semelhança. É por isso que eu estava um pouco...", explicou, respirando fundo e se abstendo de completar a frase.
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