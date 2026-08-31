O Borussia Dortmund fez oficialmente uma abordagem para contratar por empréstimo o meio-campista Nwaneri, do Arsenal, de acordo com reportagem recente do The Athletic. O clube alemão corre contra o tempo para garantir reforços antes do fechamento da janela de transferências de verão na terça-feira, com o diretor esportivo Sebastian Kehl e sua equipe de recrutamento identificando o jovem internacional da Inglaterra como alvo principal.

O clube da Bundesliga segue esperançoso de contratar o jogador de 19 anos, que ainda não entrou em ação em jogos oficiais pelo Arsenal durante a temporada 2026-27. A urgência por trás do movimento do BVB vem de um golpe significativo na profundidade do elenco. O reforço de verão Giannis Konstantelias, que chegou do PAOK por €26 milhões, sofreu recentemente uma lesão no ligamento cruzado anterior que o deixará fora por vários meses.

Embora o Dortmund também tenha sido ligado a outros alvos, incluindo uma possível investida por o substituto surpresa Marcel Regula, do Zaglebie Lubin, Nwaneri é visto como uma opção de alto calibre que poderia preencher essa lacuna criativa. O meio-campista nascido em Londres teve uma prolífica temporada 2024-25, mas desde então passou a ocupar uma posição mais baixa na hierarquia sob o comando de Mikel Arteta.