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Borussia Dortmund aborda o Arsenal sobre um empréstimo de Ethan Nwaneri, enquanto o clube da Bundesliga mira investida no fim da janela
Dortmund intensifica busca por Nwaneri
O Borussia Dortmund fez oficialmente uma abordagem para contratar por empréstimo o meio-campista Nwaneri, do Arsenal, de acordo com reportagem recente do The Athletic. O clube alemão corre contra o tempo para garantir reforços antes do fechamento da janela de transferências de verão na terça-feira, com o diretor esportivo Sebastian Kehl e sua equipe de recrutamento identificando o jovem internacional da Inglaterra como alvo principal.
O clube da Bundesliga segue esperançoso de contratar o jogador de 19 anos, que ainda não entrou em ação em jogos oficiais pelo Arsenal durante a temporada 2026-27. A urgência por trás do movimento do BVB vem de um golpe significativo na profundidade do elenco. O reforço de verão Giannis Konstantelias, que chegou do PAOK por €26 milhões, sofreu recentemente uma lesão no ligamento cruzado anterior que o deixará fora por vários meses.
Embora o Dortmund também tenha sido ligado a outros alvos, incluindo uma possível investida por o substituto surpresa Marcel Regula, do Zaglebie Lubin, Nwaneri é visto como uma opção de alto calibre que poderia preencher essa lacuna criativa. O meio-campista nascido em Londres teve uma prolífica temporada 2024-25, mas desde então passou a ocupar uma posição mais baixa na hierarquia sob o comando de Mikel Arteta.
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Arteta aborda o futuro incerto de Nwaneri
Arteta já indicou anteriormente que Nwaneri pode precisar deixar o Emirates para dar continuidade ao seu desenvolvimento. O técnico do Arsenal disse que quer que Nwaneri permaneça no clube, mas que ele "precisa jogar futebol", acrescentando que "certos jogadores" podem precisar sair neste verão.
Esses comentários colocaram vários clubes em alerta, mas o Dortmund acredita que seu histórico de desenvolver jovens talentos ingleses, como Jadon Sancho e Jude Bellingham, faz do clube o destino ideal para o adolescente.
A situação representa uma encruzilhada para Nwaneri, que se tornou um nome conhecido quando fez sua estreia aos 15 anos, cinco meses e 28 dias contra o Brentford, em setembro de 2022. Ele continua sendo o jogador mais jovem a atuar em uma partida da Premier League, um recorde que segue de pé apesar do surgimento de outros jovens talentos na competição.
O desafio de conseguir espaço no Arsenal
O período de maior sucesso de Nwaneri no time principal do Arsenal aconteceu durante a temporada 2024-25. Naquela campanha, ele fez 37 partidas em todas as competições, somando nove gols e duas assistências. Essa ascensão foi parcialmente facilitada por uma lesão de Bukayo Saka, que deixou uma vaga na ponta direita, preenchida por Nwaneri com impressionante maturidade.
No entanto, seu futuro a longo prazo é visto em uma função mais central, e é aí que a concorrência se tornou mais acirrada. Embora sua afirmação tenha acontecido na ponta direita, Nwaneri tem sido utilizado predominantemente no centro do meio-campo desde a pré-temporada do verão passado.
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Meio-campo congestionado no Emirates
A chegada de novos reforços e a forma de estrelas já consolidadas criaram um meio-campo congestionado no Emirates. Como resultado, Martin Odegaard, Eberechi Eze e o reforço de verão Bruno Guimaraes representam possíveis obstáculos para minutos no time principal. O Arsenal está cauteloso para não frear o desenvolvimento de um jogador que considera uma das joias da coroa de sua academia de Hale End, mas também reconhece que Nwaneri precisa de minutos consistentes no profissional para atingir seu teto.
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