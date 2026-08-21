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Boreham Wood, da National League, rejeita oferta melhorada de £ 1,5 milhão do Djurgardens por seu ponta Abdul Abdulmalik
Time amador se mantém firme
O Boreham, da quinta divisão, manteve-se firme ao rejeitar uma segunda proposta de £ 1,5 milhão do Djurgardens por Abdulmalik, segundo a Sky Sports News. Essa postura firme vem depois de uma oferta inicial de £ 1 milhão do clube sueco, recusada no início deste mês. A diretoria do Boreham continua determinada a manter seu ponta de 23 anos, apesar do interesse crescente ao longo da janela de transferências de verão.
- Bildbyran
Plano de transferências sueco revelado
A investida do Djurgardens por Abdulmalik faz parte de um modelo de recrutamento claro, centrado em contratar talentos brutos antes que seu valor de mercado atinja o pico, para vendê-los depois com um lucro considerável, informa a BBC Sport. A estratégia do clube da Allsvenskan é liderada pelo diretor esportivo Maximilian Hahn, ex-chefe de recrutamento do West Ham United.
Hahn, que também trabalhou ao lado do técnico da Suécia, Graham Potter, no leste de Londres, está usando ativamente suas conexões britânicas para garimpar joias promissoras do mercado do Reino Unido.
Boa fase desperta interesse
A carreira de Abdulmalik disparou desde que ele chegou sem custos em 2024, após sua saída do Millwall, onde conquistou títulos nas categorias de base e atuou pela seleção inglesa sub-17. A temporada 2025-26 foi uma demonstração definitiva de seu poderio ofensivo, com 17 gols e 10 assistências, o que lhe rendeu o prêmio de Jogador Jovem da Temporada da National League. Uma atuação brilhante na final dos play-offs em Wembley reforçou ainda mais o interesse do Djurgardens, que anteriormente havia lapidado o atacante dinamarquês August Priske antes de vendê-lo ao Birmingham City em janeiro de 2026.
- Getty Images Sport
Ponta enfrenta intensa pressão
O Boreham agora enfrenta uma corrida contra o prazo final da janela de transferências para afastar interessados do exterior por seu ativo mais valioso. Os dirigentes do clube e a comissão técnica precisam administrar o emocional do jovem para garantir que ele não se abale com a perspectiva de uma transferência milionária para o exterior. O ponta, peça-chave da equipe, terá foco e poder de decisão fundamentais para as ambições do Boreham de brigar pelo acesso direto à English Football League nesta temporada.
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