A investida do Djurgardens por Abdulmalik faz parte de um modelo de recrutamento claro, centrado em contratar talentos brutos antes que seu valor de mercado atinja o pico, para vendê-los depois com um lucro considerável, informa a BBC Sport. A estratégia do clube da Allsvenskan é liderada pelo diretor esportivo Maximilian Hahn, ex-chefe de recrutamento do West Ham United.

Hahn, que também trabalhou ao lado do técnico da Suécia, Graham Potter, no leste de Londres, está usando ativamente suas conexões britânicas para garimpar joias promissoras do mercado do Reino Unido.