BordoCam Lazio x Milan: Leão furioso com Pulisic: “Ele tem que passar a bola, treinador, ninguém diz nada pra ele”

As imagens mostram, em duas ocasiões, Pulisic deixando de passar a bola para Leão em profundidade. E, após a segunda vez, o português explode de raiva: primeiro manda o companheiro de equipe para o inferno e depois diz: "Caramba, cara. Para dentro, cara”. Allegri também fica irritado no banco: “Manda pra dentro”, grita o livornês que, depois de rever a jogada com sua comissão técnica, acrescenta: “Com essa ele marca, ah, já são dois! Mas já são dois!”.





Leão não aceita nada bem e sai lentamente do campo, provocando também a fúria do diretor esportivo Igli Tare na arquibancada: “Olha só como ele está indo...”. Leão, decididamente irritado, é alcançado por Mike Maignan, que tenta acalmá-lo sem sucesso. A reação do português é censurável: “Tem que passar a bola, técnico!”, diz a Allegri, que também tenta tranquilizá-lo. “Você está certo! Fique calmo!”, dizem as palavras do técnico rossonero. Leão chega ao banco, chuta tudo o que encontra, joga as caneleiras e, falando consigo mesmo, diz: “Ele joga sempre sozinho e ninguém diz nada, meu Deus... Sempre a mesma coisa”. Até Allegri repensa novamente aquelas duas oportunidades: “Se ele tivesse passado para o Rafa...”. O