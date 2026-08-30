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Bomba no mercado do Tottenham: Roberto De Zerbi confirma que trio pediu para sair após derrota para o Newcastle
Trio do Tottenham exige transferências em meio ao início sem vitórias
De Zerbi soltou uma verdadeira bomba ao confirmar que Richarlison, Kevin Danso e Pape Matar Sarr apresentaram pedidos de transferência. A revelação veio pouco depois de o Newcastle United, de Matthias Jaissle, impor uma derrota por 2 a 0 ao Tottenham no norte de Londres. Anthony Elanga e Yoane Wissa marcaram no segundo tempo para garantir os pontos para o Newcastle, aprofundando o início de temporada sombrio no Tottenham Hotspur Stadium.
Os três jogadores ficaram fora da lista de relacionados para a partida de sábado. Embora Sarr esteja atualmente lidando com um problema leve no tendão da coxa, o principal motivo para a ausência deles é o desejo de buscar novos desafios antes do prazo final da janela de transferências de terça-feira. ESPNinforma que a Juventus já explora um possível acordo por Sarr.
A derrota por 2 a 0 amplia um início de campanha turbulento para o Tottenham. Depois de sofrer uma pesada derrota por 3 a 0 para o Brentford na rodada de abertura, o time agora não conseguiu marcar e perdeu seus dois primeiros jogos da liga pela primeira vez desde a temporada 1974-75.
- AFP
De Zerbi exige "solução econômica" para estrelas de saída
De Zerbi não poupou palavras ao explicar a ausência de seus jogadores mais experientes. O técnico italiano esclareceu que qualquer um que queira sair precisa garantir que os clubes interessados atendam à avaliação do Tottenham.
"Richarlison, eu não sei. Ele disse muitas vezes que quer sair", explicou De Zerbi aos repórteres. "Danso veio até mim há dois dias e disse que quer sair. Pape Sarr, a mesma coisa, mas ele sofreu uma pequena lesão, embora esteja quase pronto para treinar."
Apesar da turbulência, De Zerbi sustentou que não há mágoa entre ele e o trio que está de saída. "Eu amo esses jogadores, e eles são ótimos caras. Tenho relações muito boas", acrescentou. "Mas, se eles querem sair, precisam trazer a solução econômica para o clube, e podem ir embora, e nós encontraremos outros jogadores."
Grande investimento ainda sem resultados no norte de Londres
O Tottenham gastou mais de £ 350 milhões em oito reforços neste verão, em uma tentativa de reformular drasticamente um elenco que evitou por pouco o rebaixamento na temporada passada. Entre as chegadas de destaque estão o meio-campista de £ 100 milhões Sandro Tonali, que viveu um reencontro miserável, sob vaias, contra o ex-clube Newcastle, e Omar Marmoush, que desperdiçou uma chance clara em sua estreia.
Apesar do enorme investimento financeiro e de duas derrotas consecutivas, De Zerbi está pedindo aos torcedores que confiem no processo. Ele ressaltou que a integração de um elenco com muitas mudanças leva tempo, reconhecendo que seu projeto ainda está no início.
"Não há pânico. Eu sei para onde estamos indo e qual é o plano", acrescentou De Zerbi. "Tenho uma confiança muito, muito grande nas qualidades dos meus jogadores. No fim, quando nos tornarmos um time, quando melhorarmos a conexão entre os jogadores.
"Peço desculpas aos torcedores pelo ambiente, porque depois de duas derrotas talvez alguém possa pensar que é a mesma história, a mesma coisa das últimas duas temporadas. Não tenho dúvida de que não é assim."
Ele continuou: "Nada muda porque eles são jogadores bons demais. Peço desculpas ao clube porque eles estão montando um grande elenco. Mas talvez agora ainda não estejamos prontos, por muitos, muitos motivos ainda não estamos prontos."
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Corrida contra o tempo com o prazo final da janela de transferências se aproximando
O Tottenham enfrenta alguns dias caóticos antes do fechamento da janela de transferências na terça-feira. A diretoria do clube precisa resolver rapidamente as situações de Richarlison, Danso e Sarr, enquanto pode voltar ao mercado para garantir reposições de última hora e equilibrar o elenco.
Em campo, De Zerbi tem a tarefa assustadora de estabelecer rapidamente uma coesão tática entre suas caras contratações. Com o time já sem confiança e sem conseguir balançar as redes, os Spurs precisam desesperadamente de um resultado positivo no próximo jogo para evitar que a atual ansiedade se transforme em uma crise de grandes proporções.
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