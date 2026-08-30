Bomba no mercado do Tottenham: Roberto De Zerbi confirma que trio pediu para sair após derrota para o Newcastle

O Tottenham gastou mais de £ 350 milhões em oito reforços neste verão, em uma tentativa de reformular drasticamente um elenco que evitou por pouco o rebaixamento na temporada passada. Entre as chegadas de destaque estão o meio-campista de £ 100 milhões Sandro Tonali, que viveu um reencontro miserável, sob vaias, contra o ex-clube Newcastle, e Omar Marmoush, que desperdiçou uma chance clara em sua estreia.

Apesar do enorme investimento financeiro e de duas derrotas consecutivas, De Zerbi está pedindo aos torcedores que confiem no processo. Ele ressaltou que a integração de um elenco com muitas mudanças leva tempo, reconhecendo que seu projeto ainda está no início.

"Não há pânico. Eu sei para onde estamos indo e qual é o plano", acrescentou De Zerbi. "Tenho uma confiança muito, muito grande nas qualidades dos meus jogadores. No fim, quando nos tornarmos um time, quando melhorarmos a conexão entre os jogadores.

"Peço desculpas aos torcedores pelo ambiente, porque depois de duas derrotas talvez alguém possa pensar que é a mesma história, a mesma coisa das últimas duas temporadas. Não tenho dúvida de que não é assim."

Ele continuou: "Nada muda porque eles são jogadores bons demais. Peço desculpas ao clube porque eles estão montando um grande elenco. Mas talvez agora ainda não estejamos prontos, por muitos, muitos motivos ainda não estamos prontos."