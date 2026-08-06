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'Bom demais para a Turquia!' - Jamie Carragher detona Mohamed Salah por se juntar ao Trabzonspor após saída do Liverpool
Carragher questiona a escolha de carreira de Salah
Salah foi recebido por milhares de torcedores histéricos após desembarcar na Turquia, mas Carragher acredita que o astro egípcio cometeu um erro significativo em sua trajetória. Salah está prestes a acertar um contrato de dois anos para se juntar ao Trabzonspor, da Super Lig turca, apesar do interesse de longa data da Saudi Pro League e de vários clubes de elite da Europa.
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Salah é "bom demais" para a Turquia, afirma Carragher
Em entrevista ao Football Ramble, o ex-zagueiro do Liverpool expressou sua surpresa pelo fato de o ponta ter optado por uma mudança para longe das cinco grandes ligas tradicionais. "Eu nunca acreditei que ele iria para a Arábia Saudita, porque, em primeiro lugar, ele é bom demais para isso. Acho que ele pode jogar na Serie A. Para mim, a Turquia parece um nível abaixo", disse.
Embora o Trabzonspor tenha garantido uma grande contratação, Carragher está decepcionado por Salah não ter seguido o modelo de Cristiano Ronaldo ao permanecer em um clube "prestigiado". Carragher admitiu que esperava que o jogador de 34 anos fosse para uma instituição histórica da Itália, em vez de se transferir para o Trabzon, que terminou em terceiro lugar na Super Lig na última temporada.
"Eu estava convencido de que ele acabaria no AC Milan ou na Juventus, ou em algum lugar assim, talvez o salário dele tenha sido um problema", acrescentou Carragher. "Eu não o conheço, obviamente nunca falei com ele. Mas ele é como Ronaldo, é muito determinado, seus números significam muito para ele. Achei que ele ainda pode fazer isso na Turquia, aliás, mas pensei que ele gostaria de jogar em um clube realmente prestigiado."
Ambição versus exigências salariais
O centro da crítica de Carragher está na crença de que Salah está sacrificando visibilidade e competição de alto nível por um pagamento em uma liga menos exigente. Para viabilizar a transferência, o clube turco teria montado um pacote lucrativo de € 17 milhões por ano.
Embora o Trabzonspor vá disputar a Liga Europa na próxima temporada, Carragher insiste que o desgaste diário da liga turca está abaixo de um jogador que recentemente abriu mão de um contrato de £ 400 mil por semana no Liverpool.
"Obviamente, as exigências salariais dele afastaram algumas pessoas, mas eu achei que ele talvez pudesse até reduzi-las um pouco para ir para um clube melhor", continuou Carragher. "Ir para um Milan ou Juventus, ou qualquer outro, jogar no San Siro, seguir atuando em grandes jogos, seguir jogando na Europa. A Turquia simplesmente parece que... Eu só acho que ele é melhor do que isso."
- AFP
Um novo capítulo no Trabzon
Apesar das críticas, Salah parece totalmente comprometido com sua nova aventura no norte da Turquia, onde reencontrará ex-estrelas da Premier League, como o emprestado pelo Manchester United Andre Onana e o ex-zagueiro do City Stefan Savic. O "Rei Egípcio" deixa para trás um legado lendário em Merseyside, tendo conquistado todos os principais troféus disponíveis, incluindo os títulos da Premier League e da Champions League.
Embora Carragher continue cético, a recepção que Salah recebeu no Aeroporto Atatürk de Istambul sugere que ele será tratado como uma divindade em sua nova casa. O Trabzonspor está desesperado para reconquistar o título nacional que levantou pela última vez em 2022 e aposta pesado que a presença de Salah reduzirá a diferença para os rivais Galatasaray e Fenerbahce.
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