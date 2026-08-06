Em entrevista ao Football Ramble, o ex-zagueiro do Liverpool expressou sua surpresa pelo fato de o ponta ter optado por uma mudança para longe das cinco grandes ligas tradicionais. "Eu nunca acreditei que ele iria para a Arábia Saudita, porque, em primeiro lugar, ele é bom demais para isso. Acho que ele pode jogar na Serie A. Para mim, a Turquia parece um nível abaixo", disse.

Embora o Trabzonspor tenha garantido uma grande contratação, Carragher está decepcionado por Salah não ter seguido o modelo de Cristiano Ronaldo ao permanecer em um clube "prestigiado". Carragher admitiu que esperava que o jogador de 34 anos fosse para uma instituição histórica da Itália, em vez de se transferir para o Trabzon, que terminou em terceiro lugar na Super Lig na última temporada.

"Eu estava convencido de que ele acabaria no AC Milan ou na Juventus, ou em algum lugar assim, talvez o salário dele tenha sido um problema", acrescentou Carragher. "Eu não o conheço, obviamente nunca falei com ele. Mas ele é como Ronaldo, é muito determinado, seus números significam muito para ele. Achei que ele ainda pode fazer isso na Turquia, aliás, mas pensei que ele gostaria de jogar em um clube realmente prestigiado."



