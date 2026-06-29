"Bom demais para a Bundesliga!" Críticas contundentes a Harry Kane por sua transferência para o FC Bayern

Kane (213 gols), que ocupa o segundo lugar na lista dos maiores artilheiros da liga inglesa, atrás de Alan Shearer (260), só conquistou o primeiro título de sua carreira em Munique, após deixar o Tottenham Hotspur. No entanto, o título com o clube mais campeão da Alemanha “nunca teria realmente definido” a grandeza desse atacante excepcional, escreveu Owen, “porque o Bayern quase sempre vence a Bundesliga. Se o Bayern tivesse vencido a Liga dos Campeões, talvez víssemos isso de outra forma – mas não foi o que aconteceu”.

Ainda assim, Owen admira o fato de que o jogo de Kane, mesmo aos 32 anos, esteja “ficando cada vez melhor”. O artilheiro não é um jogador como Lionel Messi ou Kylian Mbappé, “e, no entanto, é sem dúvida o melhor artilheiro do mundo”, enfatizou Owen. As críticas à transferência de Kane não alteram sua opinião sobre ele: “Ele é um grande jogador de futebol, um capitão excepcional e uma pessoa maravilhosa. Acima de tudo, porém, ele é um exemplo. Um exemplo de que não é preciso necessariamente ser Lionel Messi, Pelé ou Diego Maradona.”

Nos EUA, Kane ultrapassou recentemente Gary Lineker e assumiu o primeiro lugar na lista dos maiores artilheiros ingleses na Copa do Mundo. Nas oitavas de final, o jogador do Bayern de Munique enfrentará a República Democrática do Congo com a Inglaterra na quarta-feira (18h, horário da Europa Central/ARD e MagentaTV).