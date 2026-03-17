Bolonha, Skorupski fora: lesão no bíceps femoral, nada contra a Roma e temporada praticamente encerrada

Mau golpe para o Bologna com Skorupski. Foi confirmada oficialmente a notícia que os rossoblù temiam: não contarão com seu goleiro titular por um período que deve variar entre 6 e 8 semanas. Como mencionado, a causa da ausência do polonês é uma lesão de grau médio-alto no bíceps femoral esquerdo, sofrida no final da partida contra o Sassuolo, quando, em lágrimas, Skorupski conseguiu permanecer em campo também porque Italiano já havia esgotado as substituições e, portanto, o segundo goleiro, Ravaglia, não poderia entrar em seu lugar. Será justamente o bolognese quem defenderá o gol de sua equipe na decisiva partida de volta contra a Roma, ex-time do próprio polonês.

Foi o próprio Bologna que comunicou o resultado dos exames realizados no goleiro, ao atualizar a situação dos jogadores na enfermaria. De vista do Roma x Bologna, de fato, a equipe de Italiano retomou os treinos e o fez com Moro no grupo, mas sem, justamente, Skorupski e De Silvestri, que também se lesionou no Mapei e que passará pelos exames de rotina nas próximas horas.