Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Bologna FC 1909 v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

Traduzido por

Bolonha, Orsolini em uma encruzilhada: renovação de contrato ou Arábia Saudita

Bologna
R. Orsolini
Mercado da bola

Ainda não foi assinada a contratação do atacante de ponta.

Riccardo Orsolini está diante de uma encruzilhada: de um lado, a tentação da Arábia Saudita; do outro, a renovação do contrato com o Bologna, que vence em junho de 2027.


O jornal La Gazzetta dello Sport informa que o clube rossoblù tem pronto um contrato até 2029 (com opção de prorrogação até 2030) para torná-lo o ícone da equipe desde sua chegada, em janeiro de 2018. Mas o jogador ainda não assinou a renovação e a Arábia parece ter voltado a se aproximar, como em junho passado, quando lhe ofereceu um salário digno de um rei.


Enquanto isso, após o erro na cobrança de pênalti contra a Lazio, apareceu em Casteldebole uma faixa dos torcedores: “Nosso amor não pode mudar por causa de um pênalti”.


  • Em junho de 2025, a Arábia Saudita entrou em cena: uma proposta de 10 milhões de euros líquidos por ano para ele como salário, e cerca de 25 milhões para o Bologna: era o Al-Qadsiah, o clube de Retegui.


    Agora, a Arábia voltou à carga: não de forma direta, mas com novas sondagens. Talvez surjam outras propostas, talvez italianas ou espanholas.

    • Publicidade
Campeonato Italiano
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Bologna crest
Bologna
BOL