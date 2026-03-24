Bolonha, Orsolini em uma encruzilhada: renovação de contrato ou Arábia Saudita

Riccardo Orsolini está diante de uma encruzilhada: de um lado, a tentação da Arábia Saudita; do outro, a renovação do contrato com o Bologna, que vence em junho de 2027.





O jornal La Gazzetta dello Sport informa que o clube rossoblù tem pronto um contrato até 2029 (com opção de prorrogação até 2030) para torná-lo o ícone da equipe desde sua chegada, em janeiro de 2018. Mas o jogador ainda não assinou a renovação e a Arábia parece ter voltado a se aproximar, como em junho passado, quando lhe ofereceu um salário digno de um rei.





Enquanto isso, após o erro na cobrança de pênalti contra a Lazio, apareceu em Casteldebole uma faixa dos torcedores: “Nosso amor não pode mudar por causa de um pênalti”.



