Bolonha, o sonho é Federico Chiesa: a proposta ao Liverpool, a trama envolvendo Rowe e a questão do salário

O jornal La Rosea cita algumas fontes britânicas segundo as quais o clube rossoblù estaria entre os interessados na negociação. Dada a aceitação técnica do jogador, o negócio gira em torno da complexa questão da viabilidade econômica. Na Premier League, Chiesa ganha cerca de seis milhões de libras por temporada, um valor bem acima das possibilidades do Bologna. Por esse motivo, o clube rossoblù gostaria de conseguir um empréstimo com uma participação significativa do Liverpool no pagamento do salário.





Para obter a aprovação de Chiesa e esperar pela do Liverpool, porém, o Bologna precisará primeiro vender jogadores e gerar receita. O principal candidato a essa saída é Jonathan Rowe: brilhante na última temporada, o inglês chamou a atenção de vários clubes da Premier League, dispostos a abrir os cordões da bolsa pelo ex-jogador do OM. Sua saída poderia liberar espaço no elenco e recursos financeiros.





Assim que Rowe for vendido, o Bologna miraria diretamente em Federico Chiesa, com a ideia de transformar o que até agora é apenas um boato de mercado em algo mais concreto. O ex-jogador da Fiorentina e da Juve seguiria o exemplo de muitos campeões que, já mais velhos, se relançaram sob as duas torres, de Bernardeschi a Baggio, passando por Signori e Di Vaio.