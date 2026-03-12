Bolonha, Italiano: “Desempenho de alto nível, exceto pela interpretação de Joao Mario... Árbitro? Muito permissivo com Ndicka”

Sabemos que encontraremos um ambiente difícil para todos. Queríamos um resultado para manter vivas as esperanças e este é o resultado, temos que ir lá sem medo para contra-atacar como fizemos hoje. O ritmo será muito alto e será necessária ainda mais qualidade para ver do que somos capazes. Esta noite vi o antigo Bologna em termos de intensidade e atenção, qualidade na movimentação da bola, especialmente em casa, onde é inexplicável o que está a acontecer. Continuamos sem ganhar jogos, mas hoje os dois extremos deram um impulso a este jogo: são estes os jogadores que podem elevar o nível e ambos o fizeram. Há muitos aspectos a serem avaliados, não fomos sempre como fomos hoje à noite: não é fácil estar sempre no topo, perdemos jogadores em momentos cruciais, mas ainda estamos aqui para reagir a uma derrota feia como a de Verona.