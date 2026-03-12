Vincenzo Italiano, técnico do Bologna, comentou e analisou à Sky Sport a partida válida pelas oitavas de final da Liga Europa, um empate em 1 a 1 contra a Roma: “Não sei se devo lamentar o resultado, porque fomos mais perigosos, ou se devo ficar feliz por ter recuperado esse espírito, mas reagimos à derrota de domingo com uma atuação de alto nível. Com exceção da interpretação de Joao Mario, que precisa ser reavaliada, os rapazes fizeram uma grande partida contra um grande time com um ritmo excelente. Não tenho nada a dizer, exceto que aquele gol nos impediu de vencer uma partida na qual, em termos de pontos, fizemos algo a mais”.
Bolonha, Italiano: "Desempenho de alto nível, exceto pela interpretação de Joao Mario... Árbitro? Muito permissivo com Ndicka"
DUELO CASTRO-NDICKA
Italiano comentou imediatamente sobre a atuação do árbitro, especialmente sobre o duelo entre Ndicka e Castro durante toda a partida: “O árbitro foi muito permissivo com Ndicka, que cometeu muitas faltas contra Castro: ele jogou sujo, mas essa foi a linha seguida durante toda a partida e tudo bem. Queríamos ser ainda mais perigosos para garantir a qualificação, mas ainda há esperança. Iremos lá para disputar. Esta noite, relembrei muitas coisas do antigo Bologna”.
O QUE É NECESSÁRIO E O QUE FALTA
Sabemos que encontraremos um ambiente difícil para todos. Queríamos um resultado para manter vivas as esperanças e este é o resultado, temos que ir lá sem medo para contra-atacar como fizemos hoje. O ritmo será muito alto e será necessária ainda mais qualidade para ver do que somos capazes. Esta noite vi o antigo Bologna em termos de intensidade e atenção, qualidade na movimentação da bola, especialmente em casa, onde é inexplicável o que está a acontecer. Continuamos sem ganhar jogos, mas hoje os dois extremos deram um impulso a este jogo: são estes os jogadores que podem elevar o nível e ambos o fizeram. Há muitos aspectos a serem avaliados, não fomos sempre como fomos hoje à noite: não é fácil estar sempre no topo, perdemos jogadores em momentos cruciais, mas ainda estamos aqui para reagir a uma derrota feia como a de Verona.
O QUE VOCÊ DISSE A JOÃO MARIO?
O final é dedicado ao erro de Joao Mario, que deu início à jogada do empate: “Eu só disse a ele que a bola tinha que ser devolvida. Desde que chegou, Joao vem demonstrando ser um jogador de alto nível: joga na direita e na esquerda. Sinto muito, mas isso pode acontecer”.